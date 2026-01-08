Gustavo Petro aseguró en la plaza que cuando era candidato atentaron con armas contra él, pero en ese atentado dijo otra cosa

En su extenso discurso en la Plaza de Bolívar, luego de haber hablado con el presidente Trump, Gustavo Petro arremetió contra varios líderes políticos, comenzando por el expresidente Uribe y su familia, pero incluyendo al expresidente Iván Duque y al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

El primer mandatario colombiano aseguró que ha sido víctima de múltiples atentados contra su vida. Y que uno de ellos lo vio el país “en directo, está grabado en Cúcuta, cuando era candidato presidencial en 2018”.

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Pero luego aseguró que “el fiscal general Néstor Humberto Martínez, uno de los artífices de esta situación, llegó, cogió el carro, lo desapareció y era la prueba, y le dijo al pueblo de Colombia que eran piedras y el análisis de profesionales de sonido hecho en Canadá, informática forense, dijo que eran disparos de armas automáticas, unas, y que habían contratado, entre otras, venezolanos aquí llegando, no tenían ningún dato de nosotros, y tiraron piedras para ocultar el atentado, usaron las piedras y una especie de asonada, hecha no por colombianos, sino por ellos”.

La versión que hoy da Gustavo Petro contradice a la que él mismo dio, en 2018. “No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando: la cárcel y Ramiro Suárez, exalcalde a quien denuncié como asesino y paramilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses”.

Según reportes de la prensa de la época, el informe del CTI de ese atentado señaló: “Los doce impactos presentes en el vehículo motivo del estudio, cuatro (4) en vidrios y ocho (8) en latas, no presentan características morfológicas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego”, decía el documento del CTI en su momento”.