Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Gustavo Petro, presidente de la República, se dirigió al país desde la Plaza de Bolívar, donde se llevaba a cabo una manifestación que él mismo convocó luego de que se abriera la posibilidad de una intervención militar en Colombia por parte de Estados Unidos.

Pero, a último momento, el discurso y el propósito de la manifestación cambiaron por una llamada que el presidente colombiano le hizo a su homólogo Donald Trump.

Estas son las 10 frases más polémicas de lo dicho por Petro desde Bogotá, que si bien envía un mensaje de calma frente a las tensiones con Estados Unidos, también lanzó dardos contra la oposición colombiana, especialmente hacia Álvaro Uribe Vélez.

“Traía un discurso y tengo que dar otro”

Luego de conversar con Trump, el presidente Petro tuvo que replantear lo que iba a decir ante los manifestantes que convocó.

“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro porque es que yo sé de la guerra, entonces... Viví una parte de eso hace mucho. Todo ha cambiado", dijo al inicio de su intervención.

“Si alguien osara hacerme daño, el pueblo de Colombia entra al conflicto”

El presidente dijo que se siente respaldado al punto de que, en caso de que alguien quiera “hacerle daño”, está seguro de que “el pueblo de Colombia entra al conflicto”.

“Siempre un pueblo lo hace, el mismo pueblo. Yo sé que, si alguien osara hacerme daño —o de cualquier manera—, pues literalmente, por la historia de Colombia y por el grado de apoyo que hemos alcanzado —entre más pasa el Gobierno, más apoyo, contrario a lo que sucede siempre—, lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto”, manifestó.

“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el Gobierno Duque fue cinco veces más grande”

“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el Gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este Gobierno, que no alcanza aún el 10 % en todo el periodo. En el caso Duque, fue del 100 % en todo su periodo. Luego, nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento”, expresó.

Políticos que hicieron “trizas la paz” son responsables de la crisis diplomática

“Los mismos políticos con relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz, esos mismos son los responsables de esta crisis diplomática, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, sostuvo el mandatario colombiano.

Y agregó: “Esa mentira política creada en Miami por los políticos colombianos que a todos vimos ir, esa bolsa de mentiras contadas allá, llegaron a convencer a Trump que yo era fábrica de cocaína”.

“Llegaron a hacer convencer a Trump de que yo era el que tenía fábricas de cocaína”

Frente a la injerencia de la oposición continuó: “Esa mentira creada en Miami, en Washington, etcétera, por los políticos colombianos que todos vimos ir. (...) Esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto, llegaron a hacer convencer a Trump de que yo era el que tenía fábricas de cocaína”.

Contra Uribe: arremetió contra su hermano Santiago y lo calificó de “HP”

“Santiago Uribe Vélez está por ahí y tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo de limpieza, que denuncié en 2007 y él amenazó a mi familia con los paramilitares de Tenjo, Cajicá y Chía; se fueron, acabó con mi familia sanguínea”, dijo.

Y en otro aparte agregó: “Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”.

“Trump no es bobo”

Ante su hipótesis de lo que causó la crisis diplomática, Petro manifestó: “Esto es un poco para mostrar cómo engañaron a Trump. Trump no es bobo, podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo”.

El susto con un barco: “Ahí no tengo cómo defenderme”

El presidente contó una anécdota de los últimos días: “Empezó un rumor público de un barco de Estados Unidos en aguas colombianas y yo estaba en el mar. Dije que aquí no tengo cómo defenderme, a menos de que haya sirenas y salga una guardia de sirenas o algo así. Una ballena azul”.

“Total es que era mentira, era un barco del cual no tuve noticias de su destino, no supe si estaba armado o era mercante y salía de Venezuela”, concluyó.

La solicitud a Trump: “Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente”

Frente a la conversación que sostuvo con Trump, el presidente detalló: “Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me queda de para arriba, y en la conversación toqué dos temas para no alargarme y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente".

Diálogo con Delcy Rodríguez: “La invité a Colombia”

El presidente informó que ya se comunicó con quien quedó en cabeza del gobierno del país vecino: “Hablé también hace dos días. Con la presidenta actual de Venezuela, Delcy Rodríguez. A ella la conozco desde el principio de todo esto, la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia, podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca“.