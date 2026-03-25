Política

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a responder en Congreso por accidente del avión Hércules en Putumayo

Varios congresistas radicaron una solicitud de control político al considerar que debe conocerse a fondo lo que pasó.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 8:50 p. m.
Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo.
Así quedó el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo este lunes, 23 de marzo. Foto: Autor anónimo.

En el Congreso de la República hay preocupación por el accidente del avión Hércules que se presentó el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo).

Como algunos sectores aseguran que debe haber una responsabilidad política del Gobierno Petro, en la Comisión Segunda del Senado se radicó una proposición para que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pase al tablero y explique las condiciones de seguridad y mantenimiento de las aeronaves de las Fuerzas Militares.

Por esa razón, los representantes Carolina Arbeláez, Juana Carolina Londoño y Juan Espinal presentaron la proposición y esperan que el ministro de Defensa pueda aclarar lo ocurrido.

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Aunque todavía no hay fecha para el debate, varios sectores creen que es fundamental escuchar al Gobierno Nacional para saber qué está pasando con las aeronaves, ya que se han presentado varios accidentes desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

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El ministro Pedro Sánchez y el accidente del avión en Putumayo.
El ministro Pedro Sánchez y el accidente del avión en Putumayo. Foto: SEMANA y AFP

Según los congresistas, desde 2022 se han presentado 12 accidentes en las Fuerzas Militares, por lo que ya es una cifra preocupante por la posibilidad de que no se esté haciendo un adecuado mantenimiento a las aeronaves.

“Hemos radicado una proposición para hacerle debate a esos 12 siniestros que se han tenido desde el año 2023; necesitamos saber cuáles fueron las razones y las causas y por eso citaremos a una sesión”, aseguró la representante Juana Carolina Londoño.

Carolina Arbeláez, Juana Carolina Londoño y Juan Espinal.
Carolina Arbeláez, Juana Carolina Londoño y Juan Espinal. Foto: Prensa Carolina Arbeláez

Los congresistas explicaron que, para adelantar dicho control político, se elaboró un amplio cuestionario para que el ministro y la cúpula militar no dejen duda alguna sobre lo que está pasando con las aeronaves.

“Este es un anuncio muy importante que le estamos haciendo al país frente a la necesidad de que el Ministro de Defensa responda; hoy más del 50 % de las aeronaves están por fuera de operación por falta de mantenimiento”, dijo la representante Carolina Arbeláez.

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El representante Juan Espinal aseguró que debe quedar claro si los recursos se están usando adecuadamente para el mantenimiento de las aeronaves porque hay muchas dudas al respecto.

“Es evidente que las aeronaves no tienen mantenimiento y por eso se han presentado una serie de accidentes, y preocupa que el gobierno nacional haya disminuido las horas de vuelo para hacer operaciones en el ejército y la policía”, indicó el congresista del Centro Democrático.

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Al debate, cuya fecha se conocerá en los próximos días, fueron invitados organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.