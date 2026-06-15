El Gobierno nacional suspendió las operaciones militares contra los Comandos de Frontera de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

La decisión se confirmó mediante un decreto del Ministerio de Defensa que tiene fecha del sábado 13 de junio y esa determinación tiene lugar a una semana de la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio en la que los colombianos se acercarán a las urnas para votar por el sucesor de Gustavo Petro.

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“Acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país", confirmó el mandatario a través de un mensaje divulgado en su cuenta de X.

En esa publicación expresó que “no es con misiles contra el campesinado como se acaba el narcotráfico, es con la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, como podemos separar a Colombia del narcotráfico, es con el diálogo y la paz que podemos y ya lo demostramos, certificadamente, disminuir los cultivos de hoja de coca”.

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El representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestionó que “a una semana de las elecciones Gustavo Petro suspende operaciones militares contra los Comandos de Frontera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. ¿Siguen beneficiando criminales con fines electorales?“.

En el decreto se ordena la suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares ofensivas y especiales que desarrolla la Policía Nacional contra quienes integran esa célula. La medida entró en vigencia desde las cero horas del domingo 14 de junio y estará vigente hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio.

La información sobre la Zona de Ubicación Temporal en la que estarán los integrantes de ese grupo armado es de carácter reservado. Además, el decreto estima que esos guerrilleros se comprometieron a no desarrollar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.