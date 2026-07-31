Mujeres se solidarizan con Rafael Poveda: estos son los mensajes

A raíz de la publicación que hizo en sus redes sociales, el periodista Rafael Poveda, se conocieron varios mensajes de mujeres solidarizándose por la situación por la que está atravesando.

Esto debido a que El portal Brava News y Yo te creo colega —una iniciativa contra el acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia— publicaron el testimonio de una mujer que hace señalamientos en contra del reconocido periodista.

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Ante la situación que enfrenta Poverda varias mujeres expresaron su apoyo al presentador, entre ellas la periodista y presentadora, Mabel Kremer, quien expresó:”Querido Rafa hicimos muchos proyectos juntos. Por varios años. Y doy fe de lo respetuoso y profesional que eres. Sabes que te admiro y te quiero mucho”.

Hizo lo propio, la destacada actriz Mabel Moreno: “Rafa te conozco desde que soy una niña y sé quién eres, un CABALLERO mi solidaridad contigo”.

Mensajes de Mabel Moreno y Mabel Kremer en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda. Foto: Mensajes de Mabel Moreno y Mabel Kremer en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda.

También se conocieron otros mensajes, como el de la periodista Carolina Novoa: “Soy periodista judicial hace 22 años. Y aquí no me queda claro algo ¿Dónde queda el principio básico del periodismo donde antes de publicar un reportaje se deben entrevistar ambas partes para poder neutralizar el informe? Así como se debe publicar la denuncia de las víctimas también debería tenerse en cuenta la versión de la contraparte. Eso se llama informar verídicamente”.

Mensaje de la periodista Carolina Novoa en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda. Foto: Mensaje de la periodista Carolina Novoa en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda.

La periodista Karla Arcila también se pronunció con un mensaje en las redes sociales de Rafael Poveda: “No voy a entrar a juzgar lo jurídico, menos, demeritar denuncias. Como periodista con 23 años de experiencia considero que el punto de Rafael es supremamente válido. Por equilibrio periodístico la contrastación de versiones al aire es clave. No es publicamos y lo ve y se defiende. Toda persona conta la que haya cualquier denuncia tiene el derecho a ser escuchado antes de publicar, y si decide hablar al aire, on the record, publicar al mismo tiempo. Y por más dura o complicada que sea la denuncia contra alguien las formas son importantes. Las maneras de Mónica son salidas de proporción. Valoro la iniciativa de recibir denuncias y apoyar a tantas mujeres que han padecido acoso en el medio, agrego que en el periodismo es fundamental poner sobre la mesa la versión de todas las partes”.

Mensaje de la periodista Karla Arcila en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda. Foto: Mensaje de la periodista Karla Arcila en la cuenta de Instagram de Rafael Poveda.

Otros mensajes expresaron: “Yo conocí hace muchos años a @RafaPovedaM es un CABALLERO. Escuché la “denuncia” pensando que era algo de acoso sexual. Pero quedan ambas mal paradas. Que se congele una peladita de menos 20 años puede ser pero uno a los 28 años. No me cuadra y créanme que defiendo a las mujeres pero así no es. Solidaridad con Poveda y si hay verdaderas víctimas, que salgan. Pero ese testimonio de las dos mujeres no constituye un acto de acoso sexual”.

Las reacciones en redes sociales se dio luego de que se desató una polémica por cuenta de una acusación en contra del reconocido periodista Rafael Poveda.

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