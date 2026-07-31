Mujeres que transforman los destinos de las organizaciones e impactan vidas: llega la nueva edición de la revista Mujeres de Alto Impacto

Hay ediciones que nacen para registrar un momento y otras, para explicarlo. La nueva revista de Mujeres de Alto Impacto del Círculo de Mujeres Semana-Dinero pertenece a la segunda. Porque pocas veces coinciden tantas conversaciones sobre el liderazgo, la innovación, el poder, la economía, la sostenibilidad y la transformación corporativa en un mismo lugar. Y, curiosamente, todas tienen un factor en común: las mujeres que hoy las están protagonizando.
“Más que una organización, el Círculo de Mujeres Semana-Dinero es una comunidad de empresarias, directivas y líderes convencidas de que el desarrollo profesional cobra un sentido distinto cuando se construye junto a otras mujeres que también creen en el poder de compartir, colaborar y abrir caminos”, se lee en el editorial de la revista, escrito por Sandra Suárez, quien con esta edición cierra su capítulo como presidenta de la comunidad del Círculo para asumir nuevos retos en la construcción de país.
Ese es solo el preámbulo para poder leer historias de liderazgo de las mujeres desde perfiles muy distintos, aunque conectados. Por eso, la propuesta editorial de este semestre parte de un concepto simbólico: cara y cruz.
En una de sus caras, la revista reúne a las CEO, mujeres que hoy ocupan la máxima posición dentro de compañías, gremios y organizaciones y que, desde ese cargo están redefiniendo el rumbo de las industrias más importantes del país. En ella, mujeres como Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; Verónica Espinosa, gerente general de Laboratorios Siegfried; y Shenny González, presidenta de Asobolsa, representan el rol de las mujeres en un momento en el que la presencia femenina en las presidencias sigue siendo uno de los grandes desafíos del país (tres de cada diez empresas en Colombia cuenta con una mujer llevando sus riendas, según el ranking Aequales).
La otra cara está construida con las historias de quienes impulsan el desarrollo económico, fortalecen la reputación y el cumplimiento corporativo, transforman vidas a través del impacto social, reinventan la gestión del talento humano, trabajan por un planeta más sostenible, abren camino en la ciencia y la tecnología o rompen estereotipos en sectores históricamente masculinizados.
Allí, se encuentran perfiles como el de Chechy Murillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Moda y Flores; María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia; Cristina Botero, presidenta Fundación Gastronomía Social Colombia, y Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de Fundación nu3. Quienes, desde sus iniciativas sociales, cambian miles de vidas en Colombia y el mundo.
Además, la revista cuenta con voces expertas que ponen en perspectiva los grandes debates del presente. Ana María Tribín, economista sénior del área de Mujeres, Empresas y el Derecho del Banco Mundial, explica por qué la igualdad de oportunidades sigue siendo un desafío económico para ellas; Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, reflexiona sobre el liderazgo ambiental en un momento decisivo para el planeta; y María Elisa Botero, la única colombiana que ha ocupado posiciones de liderazgo en Meta, X y TikTok, hace una lectura sobre la transformación digital y las habilidades que demandará el futuro.
Además, la edición cuenta con una amplia radiografía del liderazgo femenino a partir de cifras e investigaciones nacionales e internacionales, presentada en recursos gráficos que dimensionan los avances, las brechas y los desafíos que aún persisten.
“Esta edición es especial porque nace de la idea de que las mujeres ya no solo están llegando a espacios de liderazgo, también están redefiniendo la manera de ejercerlo. Queríamos reunir esas historias y sus perfiles para entender qué está cambiando en el mundo corporativo, y en últimas, en la forma en la que el país le abre la puerta a estas mujeres”, comenta Paola Villamarín, directora de contenidos del Círculo de Mujeres.
¿Dónde comprar y leer la revista?
La revista Mujeres de Alto Impacto, en su edición Corporativas, está disponible desde el primero de agosto en los principales puntos de venta físicos de prensa del país, almacenes de cadena y a través de los canales de suscripción oficiales de Publicaciones Semana. También, en su versión digital, está disponible en Especiales Semana.
Conozca las Mujeres de Alto Impacto de esta edición
- Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas
- Gilda Pabón, presidente de Coltefinanciera
- Carolina Escobar, CEO de Fiduciaria Central
- Shenny González uribe, presidenta de Asobolsa
- Rosine Dallos, directora general de Topara
- Gabriela Durán, country manager Buk Col
- Lupita León, gerente general de Bristol Myers Squibb para Colombia y Perú
- Martha Lucía Maldonado, managing director de Wobi Colombia
- Ana María Barreto, CEO de CMO Studios
- Ana Rocío Sabogal, CEO de Grupo Altum
- Adriana María Rojas Gutiérrez, gerente general de Hospital San Rafael en Fusagasugá
- Luz Stella Espitia, gerente general de DXC Technology Colombia
- Claudia Camargo, Managing Partner BDO Colombia
- Verónica Espinosa Moreno, gerente general de Laboratorios Siegfried
- Lady Poveda M, gerente ejecutiva de Fixit Group
- Maribel Córdoba, gerente general de la Lotería de Cundinamarca
- Catalina Rueda, directora ejecutiva Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA)
- Claudia Mesa Sierra, managing director de CBA Board Colombia
- Gloria Figueroa, directora general de la Corporación Educativa San José de las Vegas
- Patricia Urrea Urrea, gerente general del Centro Comercial Salitre Plaza
- Ana María Delgadillo, gerente general de Stretto Colombia
- Thyanna Álvarez Claro, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Country Manager de Libero Cobre y Minerales Santana
- Diana Fonseca, gerente general de Bulmatik Colombia
- Diana Lorena Gómez, vicepresidenta administrativa del Banco Agrario
- Luz Adriana Buitrago Suárez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Armenia y Quindío
- Nadia Plazas Fajardo, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
- Catalina Alzate, gerente Desarrollo de Negocio - Category expert de Prebel
- Catalina Rendón, directora Comercial de Airplan
- María Fernanda Rodríguez, Business Development Manager Latam en Heartland/Splenda
- Tatiana Caycedo, vicepresidente de Inversiones CCLA
- Laura Martínez Rodríguez, directora corporativa de Mercadeo y Ventas de GHL Holding
- María Camila Sánchez, Chief Strategic Partner & Commercial Excellence Manager Andean Cluster en AstraZeneca
- Gabriela Lizarazo, gerente de Abastecimiento Estratégico de Positiva
- Patricia Gutiérrez, chief Marketing Officer de Cybertech Colombia
- Adriana Duque, directora de Filiales de la Cànara de comercio
- Johana Cerpa, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa
- María Jimena Escandón, socia de Orza y de Escandón Abogados
- Adriana Gómez Barajas, socia de Cremades & Calvo Sotelo Abogados
- María Villate Gaitán, gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Yango
- Mónica Fonnegra, gerente regional Mercadeo y Comunicación de Grupo Arista
- María Claudia Martínez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa
- Vanessa Bautista Andrade, experta en geopolítica y asuntos corporativos
- María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia
- Vivi Barguil Bechara, directora de la Fundación A la Rueda Rueda
- Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de Fundación nu3
- Chechy Murillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Moda y Flores
- Julieth Peraza, directora ejecutiva de la Fundación El Cocha Molina
- Karen García, directora de la Fundación para la Salud, Estudio, Bienestar y Aprendizaje Social - Funsebas
- Cristina Botero, presidenta de la Fundación Gastronomía Social Colombia
- Karem Labrador Araújo, directora ejecutiva de Colombia Líder
- Andreína García Pinto, gerente de Empresa de Servicios Públicos de La Guajira - Esepgua
- María Piedad López Vergara, profesora del Departamento de Dirección General Inalde Business School, Universidad de la Sabana
- Pilar Sanabria Barragán, presidenta de Inngenia Fundación
- Ángela Ceballos, vicepresidente Talento Humano y Administrativa del Banco de Occidente
- Ana Catalina Cárdenas, directora de Desarrollo de Talento y Liderazgo Lee Hecht Harrison Colombia
- Gladys Vega Valencia, socia Marble Headhunter
- Carolina Astaiza, presidenta de Asociación de Recursos Humanos Central
- Elizabeth Jaraba, Senior Human Resources Consultant en Elevate Group
- Angélica Cantillo, consultora de Estrategia de Talento Inclusivo en Ada
- Paula Albornoz, gerente de Recursos Humanos y Administrativa en Lhoist
- Alejandra Paredes Goicochea, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BioCarbon Cert
- María Claudia López, directora Fundación Red Conciencia Social
- Norma Mena, Customer Success Lead en Microsoft
- Lizbeth Robayo, vicepresidenta de Empresas y Gobierno de Tigo Colombia
- Ivón Carolina Rodríguez, directora de Tecnología del Icetex
- Mónica Albarracín, Senior Director Customer Success para Multicountry Region de Oracle
- Beatriz Cleves, directora de Marketing y Alianzas de FIT Group
- Shirley Vera Navas, CEO de Némesis Asociados
- Angélica de la Peña, vicepresidenta comercial de Tractocar Logistics
- Caterine Rojas Vanegas, Head de Masivos Zurich Seguros Colombia
- Jenny Arévalo, controller Latam de Experian