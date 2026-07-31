Mujeres que transforman los destinos de las organizaciones e impactan vidas: llega la nueva edición de la revista Mujeres de Alto Impacto

Hay ediciones que nacen para registrar un momento y otras, para explicarlo. La nueva revista de Mujeres de Alto Impacto del Círculo de Mujeres Semana-Dinero pertenece a la segunda. Porque pocas veces coinciden tantas conversaciones sobre el liderazgo, la innovación, el poder, la economía, la sostenibilidad y la transformación corporativa en un mismo lugar. Y, curiosamente, todas tienen un factor en común: las mujeres que hoy las están protagonizando.

“Más que una organización, el Círculo de Mujeres Semana-Dinero es una comunidad de empresarias, directivas y líderes convencidas de que el desarrollo profesional cobra un sentido distinto cuando se construye junto a otras mujeres que también creen en el poder de compartir, colaborar y abrir caminos”, se lee en el editorial de la revista, escrito por Sandra Suárez, quien con esta edición cierra su capítulo como presidenta de la comunidad del Círculo para asumir nuevos retos en la construcción de país.

Ese es solo el preámbulo para poder leer historias de liderazgo de las mujeres desde perfiles muy distintos, aunque conectados. Por eso, la propuesta editorial de este semestre parte de un concepto simbólico: cara y cruz.

En una de sus caras, la revista reúne a las CEO, mujeres que hoy ocupan la máxima posición dentro de compañías, gremios y organizaciones y que, desde ese cargo están redefiniendo el rumbo de las industrias más importantes del país. En ella, mujeres como Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; Verónica Espinosa, gerente general de Laboratorios Siegfried; y Shenny González, presidenta de Asobolsa, representan el rol de las mujeres en un momento en el que la presencia femenina en las presidencias sigue siendo uno de los grandes desafíos del país (tres de cada diez empresas en Colombia cuenta con una mujer llevando sus riendas, según el ranking Aequales).

La otra cara está construida con las historias de quienes impulsan el desarrollo económico, fortalecen la reputación y el cumplimiento corporativo, transforman vidas a través del impacto social, reinventan la gestión del talento humano, trabajan por un planeta más sostenible, abren camino en la ciencia y la tecnología o rompen estereotipos en sectores históricamente masculinizados.

Allí, se encuentran perfiles como el de Chechy Murillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Moda y Flores; María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia; Cristina Botero, presidenta Fundación Gastronomía Social Colombia, y Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de Fundación nu3. Quienes, desde sus iniciativas sociales, cambian miles de vidas en Colombia y el mundo.

Además, la revista cuenta con voces expertas que ponen en perspectiva los grandes debates del presente. Ana María Tribín, economista sénior del área de Mujeres, Empresas y el Derecho del Banco Mundial, explica por qué la igualdad de oportunidades sigue siendo un desafío económico para ellas; Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, reflexiona sobre el liderazgo ambiental en un momento decisivo para el planeta; y María Elisa Botero, la única colombiana que ha ocupado posiciones de liderazgo en Meta, X y TikTok, hace una lectura sobre la transformación digital y las habilidades que demandará el futuro.

Además, la edición cuenta con una amplia radiografía del liderazgo femenino a partir de cifras e investigaciones nacionales e internacionales, presentada en recursos gráficos que dimensionan los avances, las brechas y los desafíos que aún persisten.

“Esta edición es especial porque nace de la idea de que las mujeres ya no solo están llegando a espacios de liderazgo, también están redefiniendo la manera de ejercerlo. Queríamos reunir esas historias y sus perfiles para entender qué está cambiando en el mundo corporativo, y en últimas, en la forma en la que el país le abre la puerta a estas mujeres”, comenta Paola Villamarín, directora de contenidos del Círculo de Mujeres.

¿Dónde comprar y leer la revista?

La revista Mujeres de Alto Impacto, en su edición Corporativas, está disponible desde el primero de agosto en los principales puntos de venta físicos de prensa del país, almacenes de cadena y a través de los canales de suscripción oficiales de Publicaciones Semana. También, en su versión digital, está disponible en Especiales Semana.

Conozca las Mujeres de Alto Impacto de esta edición