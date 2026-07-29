Equipos de alto rendimiento: pensar diferente para avanzar en una misma dirección

Se han entendido los equipos de alto rendimiento como grupos conformados por personas especialmente talentosas, altamente comprometidas y capaces de alcanzar resultados superiores. Sin embargo, reunir buenos profesionales no garantiza que exista un equipo de alto rendimiento.

En mi experiencia, he confirmado que los equipos de alto rendimiento no surgen espontáneamente. Se construyen con intención, método y un liderazgo consciente de que su principal responsabilidad no es concentrar todas las respuestas, sino crear las condiciones para que el talento individual se convierta en inteligencia colectiva.

Para lograrlo, es necesario que converjan cinco elementos: el conocimiento de las habilidades, fortalezas y motivaciones de cada integrante; una estrategia clara; una cultura coherente; líderes capaces de desarrollar el potencial de otros; e indicadores que permitan orientar la estrategia y evaluar los resultados.

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Estos cinco elementos se necesitan mutuamente. La diversidad sin estrategia puede generar dispersión. La estrategia sin las personas adecuadas puede quedarse en el papel. La cultura sin coherencia pierde credibilidad. El talento sin liderazgo puede permanecer oculto o subutilizado. Y los indicadores, cuando están desconectados del propósito, pueden terminar midiendo mucho y orientando poco.

El primer paso para construir un equipo de alto rendimiento consiste en comprender que no necesitamos personas iguales, sino personas diferentes que puedan complementarse.

La diversidad no se limita al género, la edad, la profesión, el origen o la experiencia. Existe otra diversidad menos visible, pero determinante para la calidad de las decisiones: la diversidad de pensamiento.

Hay personas que se aproximan a los problemas desde la lógica, los datos y el análisis. Otras tienen una mirada más estructurada, ordenada y orientada a la ejecución. Algunas captan con facilidad las emociones, las relaciones y las dinámicas humanas. Otras observan el panorama completo, imaginan escenarios futuros y encuentran posibilidades que todavía no son evidentes.

Unas personas detectan riesgos; otras identifican oportunidades. Unas hacen preguntas que obligan a profundizar; otras convierten rápidamente las ideas en acciones. Algunas protegen los procesos; otras movilizan a las personas.

Todas estas capacidades son necesarias.

Un equipo en el que todos piensan de manera similar puede llegar a acuerdos con rapidez, pero también puede compartir los mismos puntos ciegos. Cuando nadie cuestiona una premisa, plantea otra interpretación o advierte un riesgo diferente, el análisis se empobrece.

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Por eso, una de las tareas más importantes del liderazgo es conformar equipos con preferencias de pensamiento, habilidades y motivaciones distintas. Las herramientas que permiten conocer los estilos de pensamiento o las preferencias cerebrales pueden aportar información valiosa para comprender cómo procesa cada persona la realidad y qué tipo de contribución puede realizar.

Su propósito no debe ser etiquetar ni encasillar. Ninguna persona puede reducirse al resultado de una prueba. Su valor está en ampliar nuestra comprensión del talento y ayudarnos a construir equipos en los que las capacidades se complementen.

Un grupo conformado exclusivamente por perfiles analíticos puede producir diagnósticos muy rigurosos, pero tener dificultades para movilizar a las personas o ejecutar con velocidad. Uno compuesto únicamente por personas orientadas a la acción puede avanzar rápidamente, aunque sin estudiar suficientemente los riesgos. Un equipo predominantemente relacional puede construir una gran cohesión, pero evitar conversaciones difíciles. Y un grupo integrado solo por visionarios puede generar muchas ideas sin convertirlas en resultados.

El alto rendimiento no reside en un único perfil. Surge de la capacidad de integrar perfiles diferentes alrededor de un propósito común.

Para construir equipos diversos es indispensable conocer realmente a las personas.

Dos personas con estudios y experiencias similares pueden aportar de maneras completamente distintas. Por eso, las evaluaciones de liderazgo, los análisis de estilos de pensamiento, las pruebas de preferencias cerebrales y los indicadores motivacionales tienen un valor estratégico cuando se utilizan con criterio.

Estas herramientas permiten aproximarnos a preguntas importantes: ¿cómo procesa esta persona la información?, ¿qué tipo de problemas resuelve con mayor facilidad?, ¿cómo se comunica?, ¿qué la moviliza?, ¿cuáles son sus fortalezas naturales?, ¿qué puntos ciegos necesita reconocer?, ¿qué tipo de acompañamiento requiere?

Conocer a las personas también implica comprender que no todas se motivan de la misma manera.

Algunas tienen una mayor orientación al logro: las movilizan los desafíos, las metas exigentes y la posibilidad de superarse. Otras encuentran mayor energía en la afiliación, en la pertenencia, la construcción de vínculos y el trabajo en equipo. También existen personas orientadas al poder o a la influencia, entendido como la capacidad de incidir, asumir responsabilidades, liderar y movilizar a otros.

Ninguna de estas motivaciones es superior a las demás. Cada una puede generar un gran valor cuando está bien orientada.

La orientación al logro impulsa los resultados, pero también puede convertirse en competencia individual si no se conecta con el propósito colectivo. La afiliación fortalece la confianza y la cooperación, aunque puede llevar a evitar conversaciones difíciles. La motivación de poder puede ser fundamental para liderar transformaciones, siempre que la influencia se ejerza con responsabilidad y al servicio de los demás.

El líder necesita comprender estas diferencias para asignar responsabilidades, conformar equipos complementarios y generar entornos en los que cada persona pueda aportar su mejor capacidad.

Tratar a todos exactamente de la misma manera no siempre es equidad. En ocasiones significa desconocer quiénes son, cómo piensan y qué necesitan para crecer.

La diversidad es indispensable, pero no es suficiente.

Un equipo puede reunir capacidades extraordinarias y, aun así, dispersarse cuando no existe una estrategia clara. Todos pueden estar trabajando intensamente, pero no necesariamente en la misma dirección.

La estrategia permite ordenar esa diversidad.

Define qué queremos alcanzar, cuáles son las prioridades, en qué vamos a concentrar los recursos, qué capacidades necesitamos desarrollar y a qué debemos renunciar. También permite que cada persona comprenda cómo se conecta su aporte con el resultado colectivo.

Construir equipos de alto rendimiento exige comprender la estrategia y, a partir de ella, identificar qué combinación de conocimientos, habilidades, estilos de pensamiento y motivaciones se necesita para ejecutarla.

Una estrategia clara no elimina las diferencias; les da sentido.

Cuando cada integrante entiende el propósito, las prioridades y el impacto de su trabajo, puede utilizar sus fortalezas de manera mucho más consciente. El analítico sabe qué información necesita profundizar. El creativo comprende dónde debe concentrar su capacidad de innovación. El ejecutor reconoce qué acciones son prioritarias. Y el perfil relacional sabe qué vínculos necesita fortalecer para movilizar al equipo.

La diversidad aporta las perspectivas. La estrategia les da una dirección común.

No basta con tener personas diferentes si el entorno no les permite pensar, participar y expresarse.

Uno de los mayores errores del liderazgo aparece cuando el ego del líder ocupa más espacio que las ideas del equipo. Ocurre cuando se escucha únicamente a quienes confirman su posición, se descalifica al que plantea una perspectiva distinta o se interpreta el desacuerdo como falta de compromiso o deslealtad.

En esas condiciones, la diversidad puede existir en el organigrama, pero desaparece en la toma de decisiones.

Cuando las personas perciben que contradecir al líder puede afectar la relación, su estabilidad o sus posibilidades de crecimiento, aprenden a guardar silencio. El líder puede interpretar esa ausencia de cuestionamientos como respaldo, cuando en realidad puede ser temor, resignación o desconfianza.

En un equipo de alto rendimiento, no estar de acuerdo es un derecho, pero sobre todo puede ser un deber: siuna persona identifica un riesgo, encuentra una inconsistencia o considera que existe una alternativa mejor, tiene la responsabilidad de expresarlo. Guardar silencio para evitar una incomodidad puede resultar mucho más costoso para la organización que sostener una conversación difícil.

El desacuerdo respetuoso mejora la calidad del análisis, amplía las perspectivas y reduce los puntos ciegos. Permite revisar las premisas, anticipar consecuencias y evitar que el equipo se limite a confirmar aquello que el líder ya piensa.

El verdadero problema no es el desacuerdo. Es la incapacidad de procesarlo de manera constructiva.

Para que las diferencias generen valor, la cultura debe ofrecer seguridad para hablar, pero también exigir responsabilidad en la forma de hacerlo. No se trata de oponerse por oponerse, defender intereses personales o prolongar indefinidamente las discusiones. Se trata de plantear argumentos, aportar información y contribuir a encontrar la mejor decisión posible.

Una cultura coherente permite preguntar, advertir, proponer y cuestionar con respeto. También distingue claramente entre el momento de analizar y el momento de decidir.

Promover la participación no significa que todas las decisiones deban tomarse por votación ni que el equipo pueda permanecer indefinidamente dando vueltas sobre el mismo asunto.

Un equipo de alto rendimiento necesita apertura para escuchar y claridad para decidir.

Durante la etapa de análisis es fundamental permitir que aparezcan diferentes perspectivas. Hay que escuchar al que piensa distinto, revisar los riesgos, confrontar los argumentos y considerar alternativas que quizá el líder no había contemplado.

Pero, una vez realizado el análisis, alguien debe asumir la responsabilidad de la decisión.

En algunos casos será el líder. En otros, la decisión corresponderá a quien tenga la autoridad técnica, funcional o institucional sobre el asunto. Lo importante es que exista claridad sobre quién decide y quién responde por las consecuencias.

El desacuerdo debe tener espacio; la decisión debe tener responsable.

Escuchar no implica renunciar a la autoridad. Por el contrario, un líder fortalece su autoridad cuando demuestra que está dispuesto a revisar su propia perspectiva antes de decidir.

Un líder seguro necesita contar con la mejor información disponible, comprender las consecuencias y evitar que su propia mirada se convierta en el límite del análisis.

Después de escuchar, debe decidir.

Puede incluso adoptar un camino distinto al propuesto por la mayoría. Sin embargo, debe explicar los criterios considerados, comunicar con claridad el rumbo y asumir plenamente la responsabilidad. Así, el equipo comprende que sus aportes fueron valorados, aunque la decisión final no coincida con todas las posiciones.

Una vez tomada la decisión, llega otro momento esencial: el compromiso con la ejecución.

Los integrantes del equipo pueden haber defendido alternativas diferentes durante el análisis, pero, definido el rumbo, deben contribuir responsablemente a implementarlo. Participar en una discusión no significa quedar autorizado para debilitar posteriormente la decisión porque no fue acogida la propia propuesta.

La madurez de un equipo se evidencia cuando puede debatir con libertad, decidir con claridad y ejecutar con unidad.

En un equipo diverso, la función del líder consiste en integrar formas distintas de pensar.

Esto exige observar, escuchar y preguntar. Implica entender que algunas personas necesitan datos antes de tomar una decisión, mientras otras requieren comprender primero el panorama general. Algunas procesan sus ideas conversando; otras necesitan tiempo para reflexionar. Unas se sienten cómodas explorando posibilidades; otras aportan valor identificando riesgos y estructurando la ejecución.

Pero reconocer el potencial no es suficiente. Hay que convertirlo en capacidad.

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Esto requiere asignar retos, ofrecer retroalimentación, acompañar procesos, permitir que las personas tomen decisiones y crear espacios para aprender de los resultados. El líder debe orientar sin anular, acompañar sin generar dependencia y hacer seguimiento sin impedir la autonomía.

El liderazgo alcanza un nivel superior cuando las personas dejan de esperar instrucciones para cada paso y desarrollan criterio para actuar dentro de un marco claro.

El papel del líder no es hacer que los demás dependan de su presencia. Es dejar capacidad instalada en ellos.

El quinto elemento son los indicadores.

Podemos contar con un equipo diverso, una estrategia clara, una cultura coherente y un liderazgo capaz de desarrollar personas. Sin embargo, necesitamos saber si todo ese sistema se está convirtiendo efectivamente en resultados.

Los indicadores permiten traducir la estrategia en objetivos observables, establecer prioridades, identificar desviaciones y tomar decisiones oportunas. Ayudan al equipo a comprender qué se espera, cómo se evaluará el avance y qué aspectos requieren ajustes.

Sin embargo, medir mucho no significa gestionar bien.

Los indicadores deben estar conectados con la estrategia y con el valor que la organización busca generar. De lo contrario, pueden producir una falsa sensación de control o concentrar al equipo en cumplir cifras sin comprender su propósito.

También es importante evaluar cómo se están obteniendo los resultados.

El verdadero alto rendimiento no se mide únicamente por los resultados alcanzados, sino también por la capacidad que queda instalada después de alcanzarlos.

Además de los indicadores financieros y operativos, una organización debería observar la calidad de las decisiones, el nivel de colaboración, la capacidad de adaptación, el desarrollo de nuevos líderes y el aprendizaje generado durante la ejecución.

La mayor contribución de un líder no consiste en tener siempre la respuesta ni en volverse indispensable. Consiste en desarrollar personas capaces de pensar, aportar, decidir y construir organizaciones preparadas para crecer con criterio, humanidad y visión de futuro.

Ana Rocío Sabogal, CEO del Grupo Altum