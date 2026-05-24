En las organizaciones, el crecimiento sostenible no depende únicamente de la estrategia o de los resultados financieros. También se construye cuando el conocimiento se comparte, el liderazgo se desarrolla y las personas encuentran espacios de acompañamiento que les permiten fortalecer su criterio, ampliar su visión y desplegar su máximo potencial.

Después de más de dos décadas liderando organizaciones, he confirmado que los resultados sostenibles no dependen únicamente de una buena estrategia, sino también de la capacidad de desarrollar personas. En ese contexto, los principios de la mentoría aportan una enorme riqueza al liderazgo, porque permiten formar autonomía, fortalecer el criterio y expandir capacidades dentro de las organizaciones.

Un líder dirige, moviliza, toma decisiones y orienta equipos hacia resultados. Un mentor, en cambio, acompaña procesos de crecimiento. Escucha, formula preguntas, ayuda a desarrollar autonomía y facilita que las personas descubran capacidades que muchas veces no habían reconocido en sí mismas. Por eso, considero que las organizaciones necesitan líderes que desarrollen capacidades de mentoría.

La mentoría no consiste en decirle a otro qué hacer ni en imponer una manera de pensar. Implica acompañar a las personas para que puedan pensar mejor, comprenderse con mayor claridad y fortalecer su propio criterio. En un entorno empresarial cada vez más complejo, esa capacidad se vuelve profundamente estratégica.

Todos, en algún momento de la vida, necesitamos un mentor. Alguien que nos ayude a mirar más allá de nuestros límites actuales, a identificar fortalezas que podemos desarrollar y a tomar decisiones con mayor conciencia. En mi experiencia, los mejores procesos de mentoría no generan dependencia; generan crecimiento, autonomía y expansión de capacidades.

Desde esa convicción inicié un proceso a nivel gerencial en el grupo empresarial que he tenido el privilegio de liderar durante más de 24 años. Este proceso integra herramientas de mentoría, autoconocimiento y liderazgo, con una visión profundamente humana y orientada a resultados. Lo concebimos como un espacio de reflexión, conciencia y fortalecimiento personal para potenciar capacidades reales de gestión.

A través de herramientas que permiten identificar fortalezas, estilos de liderazgo, habilidades de comunicación y capacidades de gestión, buscamos que cada líder comprenda cómo poner ese talento al servicio de un propósito mayor, de su equipo y de los objetivos de la organización.

He visto transformaciones muy valiosas. Líderes que, después de estos procesos, priorizan mejor, comunican con mayor claridad, toman decisiones con más seguridad y acompañan a sus equipos con mayor criterio. Esto se refleja en reuniones más efectivas, conversaciones más constructivas, mejor gestión del cambio y una mayor alineación frente a los desafíos del negocio.

También he confirmado algo esencial: un líder que escucha mejor a su equipo, escucha mejor al cliente. La mentoría fortalece la capacidad de leer contextos, comprender necesidades y construir relaciones basadas en confianza, sensibilidad y precisión. Y en una organización, eso impacta directamente la cultura, la calidad del servicio y la capacidad de adaptación.

Hoy las empresas necesitan cada vez más líderes capaces de desarrollar personas, no solo de administrar procesos. Líderes que formulen mejores preguntas, impulsen autonomía, construyan capacidades y ayuden a expandir el potencial de otros sin reemplazar su criterio.

La mentoría, además, tiene un enorme efecto multiplicador. Cuando una organización desarrolla líderes con capacidades de acompañamiento humano y estratégico, el conocimiento se expande, la cultura se fortalece y el liderazgo deja de depender únicamente de figuras individuales. Se construye entonces algo mucho más valioso: capacidad instalada en las personas y en la organización.

Como mujer líder, también he entendido que abrir camino implica acompañar a otros para que puedan avanzar con mayor seguridad, criterio y confianza. Liderar no es ocupar un lugar; es contribuir a que otros también puedan crecer, decidir y transformar.

Por eso hoy reafirmo que la mentoría genera un verdadero gana-gana. Gana la persona, porque fortalece su conciencia y seguridad; ganan los equipos, porque cuentan con líderes más preparados y humanos; y gana la organización, porque desarrolla una cultura más sólida, adaptable y sostenible.

Al final, uno de los mayores legados del liderazgo consiste en dejar capacidades instaladas en otros. Ese es el verdadero valor de la mentoría: formar personas capaces de crecer, decidir y liderar con propósito, incluso cuando quien las acompañó ya no está en la sala

Ana Rocío Sabogal, CEO del Grupo Altum