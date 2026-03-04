Alianza

Emprender es un proceso de autoconocimiento

El camino de Cris Posada como emprendedora comenzó en uno de los momentos más desafiantes de su vida. En este texto escrito en primera persona, como parte de una alianza entre Círculo de Mujeres Semana Dinero y Mompreneurs, esta trabajadora social y coach reflexiona sobre cómo emprender es un proceso profundo de autoconocimiento y liderazgo consciente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Cris Posada
4 de marzo de 2026, 11:18 a. m.
Cris Posada es facilitadora de procesos de liderazgo consciente
Cris Posada es facilitadora de procesos de liderazgo consciente Foto: A.P.I.

En 2019 tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: renuncié a mi cargo como profesional en la Gobernación de Antioquia para emprender. Meses después nació mi hija. Lo que pocos saben es que seis meses antes de la renuncia había perdido un bebé y estuve cerca de perder la vida. Así, 2019 no solo marcó el inicio de una segunda oportunidad, sino también el comienzo de dos procesos desafiantes: ser madre y ser profesional independiente.

Soy Cris Posada, trabajadora social, coach y facilitadora de procesos de liderazgo consciente. Acompaño a personas y organizaciones en el desarrollo de habilidades socioemocionales y transformación personal y puede parecer ilógico contar esta historia en un artículo sobre emprendimiento. La realidad es que muchas mujeres en Colombia emprendemos desde procesos internos que no siempre se reflejan en los indicadores tradicionales de éxito. Emprendemos mientras sanamos, mientras criamos, mientras sostenemos hogares, emociones y expectativas propias y ajenas. Emprendemos con miedo, culpa, motivación y esperanza, todo al mismo tiempo.

Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

Mientras avanzaba en mi emprendimiento comprendí que no solo estaba creando un negocio, sino enfrentándome a patrones inconscientes profundamente arraigados. Durante mucho tiempo me sentí bloqueada, remando contra la corriente. Al mirar mi historia familiar descubrí algo revelador: en tres generaciones —mi abuela, mi madre y mi hermana mayor— las mujeres habían renunciado a su vida laboral para ejercer el rol de cuidadoras. Yo siempre soñé con ser una mamá presente y, cuando decidí renunciar a mi trabajo, fue como si el sistema familiar dijera: “estás lista para repetir la historia”.

Solo que la decisión real era emprender. Entonces aparecía la culpa cuando trabajaba y no estaba con mi hija; y la frustración cuando estaba con ella y sentía que descuidaba mi propósito profesional. Buscaba respuestas afuera, hasta que entendí que el verdadero trabajo era interno y que liderar mi vida requería mirarme con honestidad y responsabilidad emocional.

Mujeres

Sanar la relación con el dinero: un llamado que cambia vidas

Mujeres

Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

Opinión

Córdoba: cuando la solidaridad permanece después de los titulares

Opinión

Control, la trampa silenciosa del alto desempeño femenino

Mujeres

Liderar para perdurar: más de 600 mujeres entrenaron su poder estratégico en una jornada intensiva

Mujeres

Un día para entrenar el liderazgo desde adentro, así fue el bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Opinión

Cuando la vida exige fortaleza: las mujeres transforman el dolor en poder

Foros Semana

Aurora Izquierdo, la líder arhuaca que rompió las barreras de la educación y el emprendimiento

Mujeres de Alto Impacto

Henny Patricia Peña: referente de movilidad sostenible y liderazgo empresarial

Mujeres

Más mujeres en la industria fintech: solo el 17 por ciento de los emprendimientos de esta industria son liderados por ellas. Esta es la propuesta para generar un cambio

Así nació un método que hoy acompaña a líderes, emprendedoras y empresas: un proceso de transformación basado en cuatro etapas que llegaron a mí en un momento de profunda introspección y meditación: sanar los patrones inconscientes heredados, creer en una nueva narrativa posible, crear una visión alineada con mi esencia y actuar desde la coherencia. Estos cuatro pasos se convirtieron en la columna vertebral de mi trabajo y dieron origen al Método FidArdire: confiar para atreverse.

A partir de todo este proceso se ancló una convicción que hoy se transforma en una visión más amplia: ser valientemente líder. No como un título, sino como una forma de estar en el mundo. valientemente líder es quien se atreve a mirarse, a cuestionar lo aprendido, a romper patrones heredados y a liderar desde la coherencia, ya sea como emprendedora, madre, líder de equipo o profesional.

En comunidades como Mompreneurs Colombia he visto reflejada esta realidad una y otra vez. Mujeres que construyen empresa mientras maternan, que lideran equipos mientras sanan heridas, que sueñan en grande sin dejar de hacerse preguntas profundas. Mujeres que entienden que el éxito no puede seguir midiéndose solo cifras, sino también en bienestar, equilibrio y sentido.

Comunidad ‘Creídas’: mujeres que se atreven a habitar el éxito desde la autenticidad

Creo firmemente que Colombia necesita este tipo de liderazgo: consciente, humano y valiente. Un liderazgo que reconozca la importancia de la salud mental, la gestión emocional y la coherencia entre el ser y el hacer. Un liderazgo que no se limite al ámbito empresarial, sino que transforme hogares, organizaciones y comunidades.

Emprender no es solo crear empresa, es crear identidad. Es aprender a escucharse, a hacerse cargo de la propia historia y a liderar conscientemente. Cuando el éxito también comienza a incluir bienestar y sentido, el emprendimiento se convierte en un proceso de autoconocimiento que impacta no solo a quien emprende, sino a todo su entorno.

Más de Mujeres

Nathalia Barón, mentora de prosperidad y creadora del programa Dinero Consciente®

Sanar la relación con el dinero: un llamado que cambia vidas

Caro Tabarez creadora de ‘Hola Tiempo’, un ecosistema que transforma la relación de líderes y equipos con el tiempo.

Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

"Las tragedias tienen dos tiempos. El primero es urgente. Visible. Conmueve. El segundo es silencioso. Y es ahí donde realmente comienza la reconstrucción", María Carolina Hoyos Turbay, presidenta Fundación Solidaridad por Colombia.

Córdoba: cuando la solidaridad permanece después de los titulares

Querer tener todo bajo control suele disfrazarse de compromiso, de responsabilidad, incluso de excelencia. Muchas veces se aplaude.

Control, la trampa silenciosa del alto desempeño femenino

BOOTCAMP LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO PARA MUJERES

Liderar para perdurar: más de 600 mujeres entrenaron su poder estratégico en una jornada intensiva

El Bootcamp Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres: Un auditorio lleno con el objetivo de mirarse hacia adentro

Un día para entrenar el liderazgo desde adentro, así fue el bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Maribel Córdoba es gerente de la Lotería de Cundinamarca

Cuando la vida exige fortaleza: las mujeres transforman el dolor en poder

Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de ProyectaT

El liderazgo positivo: una tendencia obligatoria

Allí, Alarcón entregará herramientas prácticas para que las asistentes diseñen su posicionamiento con intención, fortalezcan su voz estratégica y conviertan su talento en influencia visible.

“Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol”: Carmenza Alarcón

Noticias Destacadas