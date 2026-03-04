Emprender es un proceso de autoconocimiento

En 2019 tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: renuncié a mi cargo como profesional en la Gobernación de Antioquia para emprender. Meses después nació mi hija. Lo que pocos saben es que seis meses antes de la renuncia había perdido un bebé y estuve cerca de perder la vida. Así, 2019 no solo marcó el inicio de una segunda oportunidad, sino también el comienzo de dos procesos desafiantes: ser madre y ser profesional independiente.

Soy Cris Posada, trabajadora social, coach y facilitadora de procesos de liderazgo consciente. Acompaño a personas y organizaciones en el desarrollo de habilidades socioemocionales y transformación personal y puede parecer ilógico contar esta historia en un artículo sobre emprendimiento. La realidad es que muchas mujeres en Colombia emprendemos desde procesos internos que no siempre se reflejan en los indicadores tradicionales de éxito. Emprendemos mientras sanamos, mientras criamos, mientras sostenemos hogares, emociones y expectativas propias y ajenas. Emprendemos con miedo, culpa, motivación y esperanza, todo al mismo tiempo.

Diseñar el tiempo para conquistarlo todo: el nuevo estándar del éxito

Mientras avanzaba en mi emprendimiento comprendí que no solo estaba creando un negocio, sino enfrentándome a patrones inconscientes profundamente arraigados. Durante mucho tiempo me sentí bloqueada, remando contra la corriente. Al mirar mi historia familiar descubrí algo revelador: en tres generaciones —mi abuela, mi madre y mi hermana mayor— las mujeres habían renunciado a su vida laboral para ejercer el rol de cuidadoras. Yo siempre soñé con ser una mamá presente y, cuando decidí renunciar a mi trabajo, fue como si el sistema familiar dijera: “estás lista para repetir la historia”.

Solo que la decisión real era emprender. Entonces aparecía la culpa cuando trabajaba y no estaba con mi hija; y la frustración cuando estaba con ella y sentía que descuidaba mi propósito profesional. Buscaba respuestas afuera, hasta que entendí que el verdadero trabajo era interno y que liderar mi vida requería mirarme con honestidad y responsabilidad emocional.

Así nació un método que hoy acompaña a líderes, emprendedoras y empresas: un proceso de transformación basado en cuatro etapas que llegaron a mí en un momento de profunda introspección y meditación: sanar los patrones inconscientes heredados, creer en una nueva narrativa posible, crear una visión alineada con mi esencia y actuar desde la coherencia. Estos cuatro pasos se convirtieron en la columna vertebral de mi trabajo y dieron origen al Método FidArdire: confiar para atreverse.

A partir de todo este proceso se ancló una convicción que hoy se transforma en una visión más amplia: ser valientemente líder. No como un título, sino como una forma de estar en el mundo. valientemente líder es quien se atreve a mirarse, a cuestionar lo aprendido, a romper patrones heredados y a liderar desde la coherencia, ya sea como emprendedora, madre, líder de equipo o profesional.

En comunidades como Mompreneurs Colombia he visto reflejada esta realidad una y otra vez. Mujeres que construyen empresa mientras maternan, que lideran equipos mientras sanan heridas, que sueñan en grande sin dejar de hacerse preguntas profundas. Mujeres que entienden que el éxito no puede seguir midiéndose solo cifras, sino también en bienestar, equilibrio y sentido.

Comunidad ‘Creídas’: mujeres que se atreven a habitar el éxito desde la autenticidad

Creo firmemente que Colombia necesita este tipo de liderazgo: consciente, humano y valiente. Un liderazgo que reconozca la importancia de la salud mental, la gestión emocional y la coherencia entre el ser y el hacer. Un liderazgo que no se limite al ámbito empresarial, sino que transforme hogares, organizaciones y comunidades.

Emprender no es solo crear empresa, es crear identidad. Es aprender a escucharse, a hacerse cargo de la propia historia y a liderar conscientemente. Cuando el éxito también comienza a incluir bienestar y sentido, el emprendimiento se convierte en un proceso de autoconocimiento que impacta no solo a quien emprende, sino a todo su entorno.