El poder de la maternidad: la maestría real en habilidades blandas

Un nuevo liderazgo nace contigo. La maternidad redefine lo que significa liderar. Más allá de títulos o cargos, liderar empieza en lo cotidiano: cuando sostenemos el caos sin rendirnos, cuando acompañamos en lugar de controlar, cuando decidimos sin tener todas las respuestas.

Soy Laura Álvarez, abogada, magíster en Derecho Penal y Máster en Coaching Directivo y Liderazgo. Actualmente soy directora de operaciones en Boy Toys, la fábrica de juguetes más grande de Colombia. Pero también —y sobre todo— soy mamá. Y fue justo ahí, en ese rol que no aparece en diplomas ni en hojas de vida, donde descubrí el tipo de liderazgo más real que existe.

Hace seis años creé Sorité, una comunidad inspirada en la palabra sororidad, para acompañar a mujeres en sus procesos más transformadores. Allí descubrí mi propósito: ayudar a que más mujeres se reconozcan, se valoren y vivan desde su máximo potencial. Lo he hecho en entrenamientos, talleres, conferencias y procesos individuales. Y en todos esos espacios, encontré un patrón que se repetía: mujeres brillantes, sensibles, determinadas, pero que al convertirse en madres, se sentían perdidas, improductivas, invisibles. Como si liderar una vida humana no contara como productividad.

Y ahora, quiero invertir cada palabra que escribo en ayudarlas a resignificar esa historia. Porque la verdad es esta: la maternidad es la maestría más completa en habilidades blandas que una mujer puede vivir. No hay mejor escuela de inteligencia emocional, resiliencia, adaptabilidad, escucha activa o gestión del tiempo. Cada decisión que tomamos con un hijo es una elección con impacto. Cada conversación es entrenamiento en empatía. Cada día es una práctica intensiva de autoliderazgo.

Y sin embargo, hemos aprendido a mirar la maternidad como una pausa, como un “entretiempo” en la vida profesional. No solo socialmente, también internamente. Nosotras mismas llegamos a creer que estamos quedadas, que estamos lejos del mundo, cuando en realidad estamos más dentro que nunca: dentro del aprendizaje, del crecimiento, del servicio real.

No se trata de romantizar la maternidad, ni de pintarla como una experiencia perfecta. Se trata de verla como realmente es: desafiante, intensa, transformadora. Y sobre todo, de reconocer que en medio del cansancio, el desorden y la incertidumbre, estamos desarrollando habilidades que en ningún otro lugar podríamos aprender con tanta profundidad. La maternidad no nos frena: nos forma.

Escribo este artículo como punto de partida de mi nuevo libro: El poder de la maternidad, un llamado a cambiar la visión colectiva de lo que significa ser mamá. A dejar de ver este rol como algo que nos frena, y comenzar a verlo como lo que realmente es: un catalizador de liderazgo humano y femenino.

Como bien dijo Linda Wooten: “Ser madre significa descubrir fortalezas que no sabías que tenías y enfrentar miedos que nunca imaginaste”. Yo lo viví. Y si tú también lo estás viviendo, te invito a reconocerte no solo como madre, sino como la mujer que lidera, sostiene y transforma. Porque ese es el verdadero poder de la maternidad.