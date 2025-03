Aurora Izquierdo, la líder arhuaca que rompió las barreras de la educación y el emprendimiento

Y añade: “Una anécdota que nunca olvidaré fue con mi directora de curso, quien un día me reconoció como la mejor estudiante. Sentí una gran alegría, pero una compañera se levantó y dijo que yo no podía ser la mejor porque no participaba en clase y vivía con miedo. Ese comentario me marcó, pero también me dejó una lección: en la vida, hay que reconocer los logros de los demás y no dejarse llevar por sentimientos negativos. Aún así, me quedé con las palabras de mi profesora, que fueron el impulso para llegar hasta donde estoy hoy“.