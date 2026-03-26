Foros Semana pondrá en el centro del debate las historias reales de mujeres auténticas el próximo 6 de mayo en Bogotá

La participación económica de las mujeres es clave para el crecimiento y la generación de empleo. Según el informe La mujer, la empresa y el derecho 2026, del Grupo Banco Mundial, cerrar las brechas de género podría aumentar la producción global entre un 15 y un 20 por ciento.

La asistencia al Gran Foro2026, que se realizará de manera presencial el 30 de abril, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

Además, el estudio señala que los países con más leyes que promueven la igualdad de oportunidades registran mejores resultados para las mujeres en ámbitos económicos y políticos.

El documento también advierte que, durante la próxima década, 1.200 millones de jóvenes ingresarán a la fuerza laboral en el mundo y la mitad serán mujeres. Sin acciones decididas, millones de ellas podrían quedar por fuera del empleo formal, con consecuencias para el crecimiento económico y la equidad social.

En ese contexto, el Gran Foro Mujeres 2026-Mujeres auténticas, historias reales reunirá diversas conversaciones para analizar el papel de las mujeres en las transformaciones sociales, económicas y culturales del país.

A lo largo de la jornada se abordarán temas como el liderazgo femenino en los cambios sociales, las iniciativas que están ampliando oportunidades para las mujeres y los desafíos que enfrentan quienes buscan equilibrar responsabilidades profesionales y familiares.

El evento también incluirá espacios para conocer experiencias de organizaciones y empresas que han desarrollado programas para promover la educación, el empleo, la inclusión y la autonomía económica de las mujeres. Estas conversaciones permitirán identificar problemas concretos, revisar soluciones implementadas y analizar sus resultados.

Además, se visibilizará cómo las mujeres están creando nuevas oportunidades a partir de ideas, redes, acceso a capital y liderazgo, y cómo están redefiniendo su relación con el cuerpo, el deseo, la edad y las relaciones afectivas, cuestionando estigmas culturales que históricamente han limitado su autonomía.

Una de las novedades de esta edición será una conversación dedicada al ciclo de vida de las mujeres, que abordará los desafíos, decisiones y oportunidades que surgen en distintas etapas, desde la infancia hasta la adultez mayor, con temas relacionados con la salud, el trabajo, la autonomía y el bienestar.

El foro también abrirá un espacio para analizar cómo el aumento del liderazgo femenino está transformando las dinámicas dentro de las organizaciones y las empresas, generando nuevas formas de dirección y toma de decisiones. Asimismo, se discutirá el impacto de estos cambios en los hombres y los dilemas que enfrentan en un momento en que los modelos tradicionales de masculinidad están siendo cuestionados y redefinidos.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las mujeres representan más del 50 por ciento de la población en Colombia y el 55,6 por ciento de los hogares tiene jefatura femenina.

Sin embargo, persisten brechas importantes: el desempleo femenino alcanza el 15,8 por ciento frente al 8,6 por ciento de los hombres, y las mujeres dedican el 17,6 por ciento de su tiempo a labores domésticas y de cuidado, mientras que los hombres destinan el 5,2 por ciento.

El Gran Foro Mujeres 2026, que organiza Foros Semana, busca, precisamente, poner estos temas en el centro de la conversación y destacar historias reales de mujeres que están transformando la sociedad. El encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo desde las 8:30 a. m. en el Sheraton Bogotá Hotel.

La participación es presencial y gratuita, con inscripción previa en este enlace.