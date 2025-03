Conozca ‘She is My Boss’, historias impactantes del empoderamiento femenino

El empoderamiento femenino ha tomado cada vez más relevancia en el ecosistema empresarial y laboral. Sin embargo, aún persisten desafíos estructurales que dificultan la plena equidad de género en estos espacios. Camilo Betancur, CEO de LA7EM y creador de la serie documental She is My Boss, ha dedicado los últimos años a visibilizar a mujeres líderes en distintas áreas y promover el liderazgo femenino a través de narrativas inspiradoras. Su experiencia lo convierte en una voz clave para la conversación que se llevará a cabo en el Gran Foro Mujeres 2025, donde será moderador. (Regístrese aquí para asistir).

El liderazgo femenino y el síndrome del impostor

Según el Registro Único Empresarial, en Colombia de los 1,2 millones de empresas registradas como personas naturales, el 59 % (716.759) pertenece al género femenino. Para Betancur, esto no es una sorpresa, pues según él, las mujeres siempre han tenido un papel fundamental en la sociedad, no solo en el mundo empresarial, sino en la gestión de los hogares y en la organización de estructuras complejas.

“Las mujeres tienen unas skills diferentes, mucho más competitivas que los hombres. Son mejores administradoras, mejores empresarias, mejores emprendedoras”, afirmó.

Sin embargo, uno de los mayores retos sigue siendo el síndrome del impostor, una barrera psicológica que, de acuerdo con Betancur, afecta a tres de cada cuatro mujeres. “Esa vocecita que les dice: ‘No lo vas a lograr, no te lo mereces’, les impide avanzar. A los hombres también nos ataca, pero solemos ser más osados. Si no cumplimos con todos los requisitos de una vacante, igual aplicamos. Las mujeres no, quieren tener todo supercheck”, explica Betancur. No obstante, reconoce que esta mentalidad está cambiando y que cada vez más mujeres se creen capaces de alcanzar sus metas.

Camilo Betancur (izquierda) durante las grabaciones de 'She Is My Boss'. | Foto: Cortesía de LA7EM

She is My Boss: dar voz a las mujeres líderes

Bajo el propósito superior de inspirar a millones de niñas, adolescentes y mujeres en todo Colombia y otros países, en el 2023 nació She Is My Boss. Su origen se remonta a la época pospandemia, en un momento en el que varios exejecutivos y accionistas de importantes empresas del país se reunieron con el objetivo de crear una plataforma de contenido con valor agregado.

“Comenzamos a enfocarnos en temas de liderazgo y management. En una de las juntas, propuse hacer una serie sobre mujeres poderosas de Colombia, para darles voz y mostrar sus historias. La idea surgió cuando, en la primera temporada de Business Trip (otro proyecto audiovisual de LA7EM), nos dimos cuenta de que, entre los 12 empresarios más grandes de Colombia que entrevistamos, no había ni una mujer. Eso me generó una alerta y por eso la segunda temporada de Business Trip fue exclusivamente de mujeres, con Hanoi Morillo como host”, recordó Camilo.

Inicialmente, la serie iba a centrarse solo en mujeres CEO y empresarias, pero pronto ampliaron la visión. “No todas aspiran a ese cargo. Algunas quieren ser pilotos, maestras, futbolistas o madres, y todas esas historias merecen ser contadas”, explica. El éxito del proyecto ha sido tal que el 6 de marzo de 2025 se llevará a cabo el lanzamiento de la cuarta temporada, con planes de expansión a México, Argentina, Chile y Uruguay.

En cada episodio, se destacan los desafíos que enfrentaron las protagonistas, desde obstáculos económicos hasta discriminación y barreras culturales. “Siempre les pregunto si cambiarían algo de su vida, y todas responden que no, porque eso las hizo quienes son hoy”, comenta el artífice de la idea.

Camilo Betancur y Patricia Field, presidente de Novo Nordisk. | Foto: Cortesía de LA7EM

Historias que inspiran

A lo largo de las tres temporadas, She is My Boss ha narrado más de 35 historias. Una de las más impactantes, según Camilo, es la de Diana Fernández, una mujer del municipio de Carmen de Bolívar, víctima de la violencia. Debido a los grupos armados ilegales perdió familiares, amigos y sufrió amenazas graves, tanto ella como su familia; años después perdió a su esposo a causa del cáncer, pero esta mujer no se rindió y encontró en un producto como el ñame una oportunidad para salir adelante.

“Aprovechó el ñame, un producto nacional subvalorado, y con apoyo de ISA lo transformó en productos con valor agregado. Hoy, su polvo de ñame se usa en malteadas de Crepes & Waffles y se exporta internacionalmente”, relata Betancur.

También destacan figuras como Erika Sarante, la primera mujer presidenta de una aerolínea en Colombia, quien estará en esta nueva temporada, y una piloto que, pese a su baja estatura, desafió las expectativas y los estándares de la industria para volar aviones de American Airlines.

“En cada episodio, mostramos una dificultad que enfrentaron nuestras invitadas y cómo la superaron, con el fin de inspirar a millones de niñas, adolescentes y mujeres y evitar que tengan que pasar por las mismas situaciones”, señaló.

El rol de los hombres en la equidad de género

En toda esta experiencia de compartir la historia de tantas mujeres, Betancur considera que el reto más grande es que ellas mismas crean en su potencial. “No se trata de elegir entre ser madre y ser empresaria o lo que quieran, se pueden hacer ambas cosas. No es un tema de cuotas, sino de meritocracia. En mi equipo, las mujeres que han ingresado lo hicieron porque fueron las mejores en la convocatoria, no por cumplir con un porcentaje”, enfatiza.

Para él, los hombres tienen un rol crucial en la construcción de un país más equitativo. “Todo se basa en el respeto y la complementariedad. En el trabajo, en la familia y en la sociedad debemos impulsar a las mujeres, no como una obligación, sino como un compromiso con la equidad”, sostiene.

“No se trata de elegir entre ser madre y ser empresaria o lo que quieran, se pueden hacer ambas cosas. No es un tema de cuotas, sino de meritocracia", Camilo Betancur. | Foto: Cortesía de LA7EM

Nuevas iniciativas para la equidad

Además de She is My Boss, LA7EM ha desarrollado otros proyectos para promover la equidad de género. Uno de ellos es Divas y Desastres, un podcast en el que mujeres líderes comparten experiencias personales de éxito y fracaso en un formato auténtico e irreverente.

“Queremos generar valor, entretenimiento y, sobre todo, impacto. Hemos tenido mujeres que después de escucharnos nos han dicho que decidieron no quitarse la vida. Eso nos muestra que estamos haciendo algo que realmente importa”, concluye Betancur.

Y agregó: “Mi invitación para las mujeres es: créansela. Acaben con ese síndrome del impostor. Estén seguras que ustedes sí pueden, ustedes sí son capaces y cuando eso pase, serán imparables; porque son unos genios, unas cracs y pueden lograr lo que quieran, lo que se propongan”.

