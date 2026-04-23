El campo colombiano se consolida como un eje estratégico para la economía del país, no solo por su capacidad de generar empleo y dinamizar territorios, sino por su potencial para impulsar productividad, innovación y valor agregado.

El nuevo campo productivo en Colombia: casos reales y oportunidades en el Foro Colombia Rural 2026

Sin embargo, este avance convive con desafíos estructurales que siguen limitando su desarrollo, como la infraestructura, el acceso a financiamiento, las condiciones de seguridad y la adopción de tecnología en las zonas rurales.

La participación en el Foro Colombia Rural 2026, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

El campo es clave para la economía. Foto: Getty Images

Hoy el sector avanza en medio de mayores exigencias: mientras crece su relevancia en la agenda económica, también se hace más evidente la necesidad de transformar sus modelos productivos y fortalecer su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

En este marco, el Foro Colombia Rural 2026, organizado por Foros Semana, reunirá a líderes empresariales, expertos y actores del territorio para analizar el presente y el futuro del sector, con énfasis en empresas, innovación, acceso a capital y alianzas con la academia y los líderes regionales, para impulsar la competitividad y la sostenibilidad en los territorios.

Durante el evento, líderes empresariales compartirán las decisiones estratégicas con las que sus compañías están construyendo futuro en la ruralidad colombiana, más allá del negocio inmediato.

Este será el foco de un panel integrado por Jeffrey Fajardo López, presidente ejecutivo de la Asociación Porkcolombia; María Adelaida Pérez, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional de Grupo Bios; Guillermo Carvajal Ramírez, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla; y Álvaro Ernesto Palacio Peláez, presidente ejecutivo de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

La ‘Talk de impacto’ estará a cargo de Diego Chona Beltrán, partner en Patria Investments, Head Latam ex Brazil Private Equity, quien abordará cómo están cambiando los modelos de financiamiento, qué nuevos instrumentos están emergiendo para gestionar riesgo, capital y crecimiento, y por qué el agro se consolida como un frente de innovación financiera.

Asimismo, Juan José Perfetti, consultor y asesor económico e investigador asociado de Fedesarrollo, y César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, revisarán, a partir de datos y decisiones, cómo el campo se está posicionando en la economía colombiana, qué están haciendo empresas y productores para crecer y escalar sus negocios, y cómo factores como la inversión, el crédito y las condiciones del mercado están definiendo el rumbo del sector en el corto y mediano plazo.

También habrá un segmento para presentar tecnologías que están mejorando la eficiencia en el agro, con foco en los problemas que resuelven, los requisitos para su implementación y su impacto en costos, rendimiento, riesgo y acceso a mercado.

Este espacio contará con la participación de Karen Díaz Toro, sales manager de Yara Colombia; Ana María Gómez, gerente de aprovisionamiento de Alpina; y Sergio Zúñiga Bohórquez, regional VP Latam de Eatable Adventures.

La agenda también abordará el acceso a mercados y el fortalecimiento de las capacidades productivas como ejes para la sostenibilidad del sector.

Uno de los retos del campo es lograr mantener a los jóvenes allí. Foto: Getty Images

Una de las novedades de esta edición será el enfoque en jóvenes rurales y emprendimiento, para sostener el empleo, la productividad y la continuidad de los negocios en los territorios, a través de iniciativas que combinan formación, trabajo y permanencia. Jaime Alonso Restrepo Carmona, CEO de Rotorr-Motor de Innovación, y Catalina Echavarría Ramírez, directora de la Fundación Postobón, compartirán experiencias de acompañamiento y desarrollo en el campo colombiano, junto a participantes de sus programas.

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El foro se llevará a cabo en el Edificio Semana, en Bogotá, el próximo 30 de abril, desde las 7:30 a. m. Este evento cuenta con la invitación de Rotorr-Motor de Innovación; el apoyo de la Asociación Hortifrutícola de Colombia-Asohofrucol, administrador del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, PATRIA, Asociación Porkcolombia y Servibanca; además del acompañamiento de Alpina, Banco Agrario, Eatable Adventures, Siglo Data + Hallon, Inteligencia de Medios y Yara Colombia como aliados. La entrada es gratuita con registro previo.