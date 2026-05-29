Cartagena y Bolívar, referentes en logística, industria y atracción de inversión

Más allá de ser uno de los principales destinos turísticos del país, Cartagena y Bolívar se han consolidado como un referente en logística, industria, energía, infraestructura y atracción de inversión.

SEMANA por Colombia regresa a Cartagena y Bolívar este 2026: conozca la agenda del encuentro

La expansión industrial, el desarrollo urbano, la transición energética, las energías renovables, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de las cadenas productivas hacen parte de las apuestas que hoy están fortaleciendo la competitividad del territorio.

A este panorama se suman tendencias como el nearshoring, el turismo experiencial, la sostenibilidad, la economía circular y el desarrollo de industrias creativas.

Con ese telón de fondo, el próximo 2 de junio de 2026 el Hotel InterContinental Cartagena será el escenario de Semana por Colombia, un encuentro que desde la 1:30 p. m. reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, expertos y actores estratégicos de distintos sectores productivos para debatir el presente y el futuro de una región que ha sabido reinventarse.

Centro histórico de Cartagena. Foto: Adobe Stock

La agenda del evento abordará las decisiones que han impulsado el crecimiento de Cartagena y Bolívar, las iniciativas con impacto real en vivienda, empleo, servicios y calidad de vida, y el papel de la cultura, la gastronomía y las industrias creativas en el posicionamiento internacional de la ciudad.

Estos temas cobran especial relevancia en un momento en que la región busca diversificar su perfil económico más allá del turismo tradicional y consolidar nuevos atributos para atraer visitantes, inversión y grandes eventos.

Sin embargo, el crecimiento también trae consigo desafíos importantes. Traducir ese dinamismo económico en mayores oportunidades para la población, fortalecer la infraestructura urbana de manera sostenible y consolidar un modelo de desarrollo competitivo y de largo plazo son tareas que siguen exigiendo articulación entre el sector público y el privado. Precisamente esa articulación ha sido uno de los sellos más visibles de la región en los últimos años.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el gobernador de Bolívar, Yamil Hernando Arana Padauí, estarán presentes para conversar sobre los avances, retos y prioridades de sus administraciones.

La transformación urbana de Cartagena —con proyectos como el Nuevo Chambacú, el Gran Malecón del Mar y la recuperación del espacio público— y la apuesta del departamento por el turismo fluvial de lujo a lo largo del río Magdalena son dos caras de una misma estrategia: posicionar a Cartagena y Bolívar como el destino más completo y competitivo del Caribe colombiano.

Cartagena es una de las ciudades más visitadas de Colombia. Foto: Adobe Stock

La sincronía entre ambas administraciones, que antes solían ir por caminos separados, se ha convertido en uno de los activos más valorados por los inversionistas internacionales y las grandes líneas de cruceros que hoy ponen sus ojos en la región.

La agenda también incluirá un reconocimiento al legado de Totó La Momposina, una de las figuras más representativas de la música tradicional colombiana. En una conversación entre Gustavo Tatis, cronista cultural de El Universal, y Marco Vinicio Oyaga, hijo de la artista, se abordará el impacto de su obra en la identidad cultural del Caribe y en la preservación de las tradiciones musicales del país.

Además, habrá un espacio dedicado a infraestructura, industria, energía, logística y academia, sectores que hoy tienen un papel central en la actividad económica de Cartagena y Bolívar y en las discusiones sobre el futuro del territorio.

SEMANA por Colombia llega a Cartagena y Bolívar: agéndese para el próximo 2 de junio

El encuentro contará con la participación de la Alcaldía de Cartagena, Camacol Bolívar, Cotelco, Cotecmar, Egal, la Gobernación de Bolívar, Puerto de Cartagena, Serena del Mar, Surtigas, la Universidad Tecnológica de Bolívar y distintos actores empresariales e institucionales vinculados al desarrollo regional; además del apoyo de Aguas de Cartagena, Lulo Bank, Arquitectura y Concreto, y Banco GNB Sudameris. El Universal es el medio aliado.