En un contexto en el que el mundo del trabajo cambia más rápido que las normas y las organizaciones, el foro ‘Protección laboral y gestión del riesgo’, de Foros Semana y ARL AXA COLPATRIA, reunió a los actores clave del sistema general de riesgos laborales para analizar su evolución, sus fortalezas, sus vacíos regulatorios y su sostenibilidad financiera.

“Como aseguradores nos interesa trabajar en prevención”: ARL AXA COLPATRIA

El conversatorio de apertura contó con Juan Guillermo Zuloaga Lozada, director de ARL y Salud de AXA COLPATRIA; Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad; y Germán Plazas, abogado consultor en seguridad social y SST.

El punto de partida fue la Ley 100 de 1993. Para Zuloaga, el sistema es uno de los más exitosos por la reducción en accidentalidad, los altos niveles de satisfacción entre empleadores y prestadores, y su apuesta por la prevención.

Juan Guillermo Zuloaga Lozada, director ARL y Salud AXA COLPATRIA Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“El sistema colombiano, a diferencia de otros sistemas, aborda la prevención como el eje central, aspecto que no es prioritario o incluido en otros países. Son sistemas indemnizatorios en los que si hay un accidente el seguro le paga, pero no hay esa prevención”. Destacó que el modelo colombiano es referente que se busca exportar.

Solano respaldó ese balance: “En Colombia, desde la entrada de la ley, nos hemos ahorrado más de 4,5 billones de pesos en las cifras de accidentalidad, enfermedad laboral y fatalidades. El avance ha sido maravilloso”.

Adriana Solano Luque, presidenta Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Plazas resaltó la dimensión jurídica: “Toda esta evolución nos ha hecho conscientes de que este tema de prevención de riesgos tiene que traducirse también en normas internas laborales dentro de las empresas”. Y subrayó que los hechos siempre superan a las normas: “Nunca una norma estará suficientemente al día para regular la realidad que pretende regir”.

Germán Plazas, abogado, consultor jurídico en Seguridad Social y SST. Foto: Alejandro Acosta

Sobre el alcance real de la prevención, Zuloaga advirtió que las herramientas deben actualizarse: “La prevención que hacíamos hace diez años, dentro de la cual estaban las pausas activas, ya no funciona como funcionaba antes. Ahora hay que llegar con herramientas para que la gente cree esa conciencia”.

Identificó, además, una deuda pendiente: “Hay más o menos un millón de empresas micros y pymes que lo único que hacen es cumplir un requisito y contratan una persona que les llene un formato, pero hay que procurar fortalecer la conciencia de prevención”.

La jornada abordó, entre otros temas, el “abuso del derecho a la salud y manejo del fuero de la estabilidad laboral”.

Bonnie Blue Benítez Lozano, líder de la Unidad Estratégica para Masivos y Pymes de Nixus AXA COLPATRIA, expuso los patrones identificados: “En el tema del abuso de las incapacidades, también pasa de todo. Hemos identificado incluso patrones de trabajadores que conocen la norma y buscan una fecha estratégica, por ejemplo, a final de año, cuando reciben su prima legal, extralegal, vacaciones e incapacidad, y todo eso forma parte del IBC”.

Bonnie Blue Benítez Lozano, líder Unidad Estratégica (Masivos y Pymes) NIXUS AXA COLPATRIA. Foto: Alejandro Acosta

Señaló, además, un vacío normativo crítico: “No existe una definición clara de qué es la debilidad manifiesta, o sea, hasta qué punto realmente una condición de salud simulada le da debilidad manifiesta y una protección especial al trabajador”.

Benítez Lozano también identificó las señales de alerta: cascadas de incapacidades por diagnósticos distintos, incapacidades prolongadas sin evolución clínica y publicaciones en redes sociales que contradicen las restricciones médicas.

El proceder correcto ante sospechas fundadas es abrir un proceso de investigación, recabar evidencias y decidir, desde la ética legal, si se abre un proceso disciplinario o se denuncia penalmente.

El cierre estratégico estuvo a cargo de Lizbeth Bossa Abril, líder técnica nacional de ARL AXA COLPATRIA. Bossa Abril planteó el reto de fondo: “Todavía tenemos muchas organizaciones que tienen un cumplimiento normativo más que una decisión estratégica incorporada en la gestión de riesgos laborales”.

Lizbeth Bossa, Líder Técnica Nacional de ARL AXA COLPATRIA. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

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Para ella, el primer síntoma de esa brecha es que la responsabilidad recae exclusivamente en el líder de SST, cuando debería permear desde la alta dirección.

Convocó a un cambio de mirada. “No podemos seguir pensando que la persona se desdobla y que cuando llega a la organización es una maquinita que viene a trabajar y que cuando sale es otra”, concluyó.