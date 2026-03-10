Trabajar más de 55 horas puede causar infarto del miocardio. Estas son las afectaciones laborales que van en aumento

El bienestar y la salud mental cada vez toman más relevancia para las organizaciones, y así quedo evidenciado en el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano de Foros Semana.

En el panel ‘La nueva productividad: bienestar primero’, Andrés Martínez Vanegas, CEO de Espacio Psicosocial y docente del CESA de gestión humana; Luis Guillermo Márquez, líder nacional de Medicina Empresarial de ARL AXA COLPATRIA y José Miguel Carreira, Socio de Talengo, abordaron aspectos como estrés laboral y fatiga emocional.

“Hace 20 años no se hablaba de acoso laboral, salario emocional o diversidad”: hoy son temas innegociables para los líderes

El punto de partida de esta conversación fue ¿cómo puede el bienestar y la salud mental convertirse en un pilar estratégico de la productividad organizacional?, a lo que Vanegas respondió diciendo que estos dos aspectos son claves para el negocio porque “lo que no se mide, no se mejora. Cuando el bienestar se mide deja de ser una percepción a ser una variable de percepción”.

Andrés Martínez Vanegas,CEO de Espacio Psicosocial y docente del CESA de gestión humana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Indicó además que es clave entender lo que es bienestar en la organización y en los diferentes grupos, y que en cada empresa existe un contexto natural -sector- y que cada uno tiene exigencias distintas.

Sobre los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, Márquez enfatizó en que las estadísticas muestran un aumento, pero que Colombia es un ejemplo para el mundo porque cada vez se hace un mayor seguimiento tanto en el ámbito laboral como extralaboral.

Luis Guillermo Márquez, líder nacional de Medicina Empresarial de ARL AXA COLPATRIA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“En Colombia tenemos una guía técnica para la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés en el que esta guía se utiliza por la especialidad de medicina laboral para determinar si está persona tiene alguna afectación con el ambiente de trabajo y es secundaria al ambiente extralaboral. La salud mental no tiene límites, el hecho de que uno trabaje no quiere decir que se dejen los problemas en la casa”, apuntó Márquez.

Sobre las enfermedades en el ámbito laboral, que van en aumento Máquez dijo que son: trastornos depresivos y adaptativos, el síndrome del agotamiento y las reacciones al estrés agudo por algún evento vital o una situación particular en el trabajo. “No necesitamos más normas, solo cumplir las ya existentes”.

Recordó además que un estudio de la OMS, indica que si una persona trabaja más de 55 o 60 horas a la semana tiene un 30 % de presentar un infarto del miocardio.

José Miguel Carreira, socio de Talengo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Carreira por su parte dijo que el bienestar en el ámbito laboral es responsabilidad del líder de la organización y su equipo directivo. Afortunadamente el bienestar deja de ser una oficina, una coordinadora o un encargado de la fiesta de fin de año, y ahora el líder tiene una sana preocupación de qué su gente esté bien, lo que lleva a preguntarse qué hacer para lograrlo”.

Y agregó que es clave que los líderes se cuiden más asimismo y se vuelvan más vulnerables.

¿Qué hacer para propiciar el bienestar?

Luis Guillermo Márquez, líder nacional de Medicina Empresarial de ARL AXA COLPATRIA aseguró que las organizaciones, independientemente de su sector deben propiciar conversaciones dentro de sus equipos de trabajo. “Un líder se debe comportar como un papá”.

Y concluyó que es clave promover la intervención temprana de las situaciones que se puedan generar dentro de los ambientes de trabajo para buscar una asesoría, “puede ser coaching”.

En cuanto a prácticas que ayudan a prevenir el acoso laboral y a construir culturas de trabajo saludables, José Miguel Carreira, Socio de Talengo aseguró que el acoso y el maltrato laboral son aspectos culturales. “Son culturas permisivas en las organizaciones, permiten que líderes maltraten a su gente, ahí la importancia de una cultura”.

Agregó además que estos aspectos parten de una mala definición o interpretación de los valores organizacionales. “Desconocemos mucho el poder que tiene una cultura explícita y que se viva con valores definidos, claros y medibles en las organizaciones”.

Andrés Martínez Vanegas, CEO de Espacio Psicosocial y docente del CESA de gestión humana, por su parte, dijo que lo que no deberían hacer las organizaciones en sus modelos de bienestar es no solo pensar en las prácticas de la organización sino que el área de recursos humanos no debe ser la única en proveer el bienestar.

“Los líderes tienen que hacerse responsables del bienestar. De hecho, un estudio indica que por lo menos el 86 % del clima laboral que una persona percibe es en consecuencia con la relación con su líder”, indicó.

Adicionalmente dijo que es importante medir cómo las personas están experimentando los momentos en los que interactúan con diferentes frentes en la organización para avanzar hacia un modelo más integral de experiencia.

El panel finalizó con la intervención de Carreira, quien enfatizó que el bienestar laboral se debe entender como una estrategia de negocio y un compromiso social.

“Hay que pensar cómo hacemos nosotros para que prefiramos trabajar y no que nos dé un infarto el lunes por la mañana. Hay una responsabilidad brutal en ese ambiente y esa cultura para que eso sea así”, puntualizó.