Envejecimiento y exposición a los factores de riesgo son algunas de las razones por las que a 2040 los nuevos casos de cáncer en Colombia crecerán hasta un 50 %, así lo indicó la Dra. Claudia Sossa, jefe de Unidad de Hematología y Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas de la Clínica Foscal en el marco del Foro Cáncer hoy, retos y futuro, organizado por Foros Semana, la Fundación Santa Fe de Bogotá y Serena del Mar.
De acuerdo con datos suministrados por la experta, la proyección de casos nuevos en 2022 fue de 114.573; para 2040 la proyección es de 182.629, y en 2050, 220.870.
También indicó que los tumores más frecuentes en hombres son: próstata, estómago y colón; y en mujeres, mama.
“La prevalencia de todos los tipos de cáncer ha aumentado. Los pacientes pueden sobrevivir más. Sin embargo, la mortalidad no cambia y esto va a llevar una mayor carga para el sistema”, indicó la Dra. Sossa.
¿El cáncer también depende del sitio de residencia?
Según registros Poblacionales de Cáncer Colombianos - IARC, Pasto y Cali son las ciudades que registran mayor cantidad de casos de cuello uterino. Mientras que Cali y Manizales, presentan mayor incidencia en cáncer de colón.
“Estos datos nos dicen que el cáncer no es el mismo en Colombia, que depende del sitio donde esté viviendo, del acceso a salud, condiciones sanitarias, entre otras”, puntualizó Sossa.
Explicó también que en el mundo, el cáncer de pulmón, mama y próstata son los de mayor incidencia, mientras que en Colombia el orden es: mama, luego próstata y colón y recto.
En cuanto a mortalidad, dijo que aunque ha disminuido, el número absoluto de muertes continúa aumentando debido al crecimiento y envejecimiento de la población. En 1997 la tasa de mortalidad fue de 76,6 y en 2023 bajó a 66,8, pero el número de muertes aumentó, pasó de 23.326 en 1997 a 47.966 en 2023.
La Dra. Sossa indicó que las principales causas de muertes por cáncer en Colombia a 2023 fueron: mama, próstata, estómago, colón-recto-ano y cuello uterino.