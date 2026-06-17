El Niño más fuerte en décadas ya llegó. ¿Está Colombia lista? 10 cosas que debes saber antes de la IX Cumbre de Sostenibilidad

SEMANA consultó a meteorólogos, expertos en energía, responsables del sistema hídrico y organismos de control para radiografiar lo que se viene. El resultado es un especial que recorre los riesgos reales del fenómeno y las decisiones que Colombia no puede seguir aplazando: ¿De Fenómeno de El Niño a Superniño? El examen climático para Colombia.

Estas son las 10 claves para entender lo que viene.

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1. Ya es oficial: el fenómeno de El Niño comenzó

El IDEAM confirmó que las condiciones del fenómeno ya están presentes en el océano Pacífico y se espera que se intensifiquen durante el segundo semestre de 2026. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima una probabilidad del 80% de que el episodio se instaure entre junio y agosto, y que las condiciones se mantengan al menos hasta noviembre con una probabilidad que “ronda o supera el 90%”.

2. Puede ser el más intenso en 70 años

El meteorólogo Max Henríquez fue directo: “Este año, con ocasión del fenómeno de El Niño que está a punto de comenzar, se estima que va a ser más fuerte que todos los anteriores de los últimos 70 años”. La razón es el calentamiento acumulado de los océanos por el cambio climático, que actúa como combustible adicional.

Ese incendio forestal de Aguas Claras, en los cerros orientales de Bogotá (localidad de San Cristóbal), ocurrió en medio de las condiciones extremas de sequía asociadas al fenómeno de El Niño 2015-2016. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

3. El Superniño ya no es un escenario descabellado

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, explicó que “la mayor probabilidad se ubica sobre fuerte y muy fuerte”, categorías que corresponden a anomalías térmicas de entre 1,5°C y más de 2°C en el Pacífico ecuatorial. El experto en cambio climático Camilo Prieto advirtió que la probabilidad de un Superniño para enero de 2027 ya llega al 30%.

4. “Colombia no está preparada”

El profesor e investigador de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto, fue categórico: “Colombia no está preparada para un probable Superniño. No tenemos las herramientas. De hecho, cuando uno mira cómo se modelan los eventos climatológicos en el país, ni siquiera se ha contemplado esa probabilidad”.

5. El sistema eléctrico arranca en déficit

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), señaló los dos problemas estructurales: una deuda del Gobierno con el sector de 2,2 billones de pesos —equivalente a un mes de compra de combustibles para las plantas térmicas— y un déficit de energía firme del 2,6%. Su diagnóstico: “La situación del sistema arranca mucho más golpeada. Por eso le hemos insistido al gobierno nacional desde hace rato que hay que ir tomando medidas, y el gobierno venía negándolo sistemáticamente”.

6. El consumo de energía puede tumbar el sistema

Castañeda lanzó la advertencia más dura: “Esos crecimientos de consumo del país no los aguanta el sistema. Así hay que decirlo, así de duro y claro y franco”. El consumo de energía en Colombia ya venía creciendo entre el 7% y el 8% mensual, y en algunas regiones llegó al 12% o 13% en 2025.

7. Los proyectos prometidos no están listos

El exministro de Minas Amylkar Acosta explicó que de los 2.400 megavatios de Hidroituango “solamente tenemos operativos en este momento la mitad”, y que en La Guajira, donde se adjudicaron 16 parques eólicos, “a la fecha no ha entrado ninguno”. Son 3.600 megavatios ausentes que el sistema necesita urgentemente.

8. Bogotá está mejor que en 2024, pero no blindada

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó que hoy el sistema Chingaza opera por encima de la curva guía óptima y que la planta de Tibitoc —que en 2024 estaba en obras— ya puede abastecer hasta el 50% del consumo de la ciudad. Aun así, fue clara: “Si en todo el país la condición es extrema y duradera, es muy difícil que seamos ajenos a esa situación”.

9. Hay soluciones, pero faltan decisiones

Acosta propone tres medidas probadas: revivir la Hora Gaviria para reducir consumo en horas pico, relanzar “Apagar Paga” —que en 2015-2016 logró un ahorro del 5% premiando con 450 pesos el kilovatio/hora que los usuarios dejaban de consumir— y ajustar tarifas para desplazar la demanda a horas valle. Su conclusión: “Propuestas sí, lo que no hay son decisiones”.

10. El fenómeno es global, el impacto es local

El responsable de predicción climática de la OMM, Wilfran Moufouma Okia, advirtió que “cada episodio de El Niño es único” y que incluso uno débil “puede tener consecuencias tan perjudiciales como en el caso de los episodios fuertes”, dependiendo del país y el contexto. Para Colombia, con embalses al 65%, energía en déficit y proyectos retrasados, el margen de error es mínimo. semana

Este y otros temas urgentes serán el centro del debate en la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible, el próximo 15 de julio en El Cubo Colsubsidio, en Bogotá.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

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