Johan Mojica se enganchó con hincha y tuvieron trifulca: fue publicado lo que se dijeron

Las redes sociales sirven tanto para bien como para mal. En las últimas horas, el jugador de la Selección Colombia Johan Mojica tuvo un altercado con un aficionado que le reclamó por una cuestión en particular de su forma de jugar.

En una foto publicada por el futbolista que estuvo con la Tricolor en el Mundial 2026, el internauta le comentó: “Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar”.

Entre cientos de comentarios que le pudieron aparecer a Mojica, este vio ese y se enganchó con el aficionado. Sin filtro alguno, el deportista le respondió sacando a relucir que sus ganancias económicas son altas.

“Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien que yo sigo facturando”, expresó Johan.

Dicha reacción del lateral del equipo nacional fue comentada en redes sociales, donde se viralizó tanto el ataque recibido como su respuesta a este.

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Diversos medios de comunicación hicieron mención al episodio que dejó críticas de lado y lado, pero que no trascendió más allá de una discusión en las redes.

No es la primera vez que Mojica intenta hacerse respetar. Meses atrás en España tuvo un altercado con un hincha de Mallorca, club en el que juega, con el que se encaró a la salida de un partido en España.

Enfrentamiento en España con hinchas

De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, el colombiano descendió de su vehículo luego de ser abordado por varios hinchas que buscaban hablar con él. Lo que en un principio parecía una conversación terminó convirtiéndose en una acalorada discusión entre el lateral y uno de los seguidores.

Ambas partes defendieron sus posturas. Mojica intentó mantener la calma durante los primeros instantes del cruce, pero con el paso de los minutos reaccionó ante lo que consideró una serie de faltas de respeto.

Johan Mojica discutió con un hincha de Mallorca. Foto: Captura a video de @UHmallorca

“Yo entiendo que estén enfadados, pero esto es como en la vida; hay momentos buenos y malos. Cuando se está mal, hay que estar...”, expresó el futbolista en un intento por calmar la situación.

Sin embargo, el aficionado respondió con un reproche directo: “En el campo lo que molesta es que te rías”.

Sorprendido por la acusación, el colombiano respondió con dos preguntas para desmentir el señalamiento: “¿Yo de quién me he reído?, ¿me he reído de la grada?”.

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La tensión continuó aumentando y el video captó el momento en el que Mojica se acercó al hincha para responderle: “Yo no te he gritado y sé ser agresivo también, pero yo soy un señor”.

Acto seguido, el defensor reclamó respeto y elevó el tono de la conversación. “No voy a permitir que usted me grite así. Usted no es mi papá. No me levante la voz a mí”, manifestó.

Al notar que la discusión se intensificaba, otro aficionado intervino desde la distancia y le gritó al colombiano: “Ni se te ocurra levantarle el dedo al niño, gilipollas”.