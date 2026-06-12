¿De Fenómeno de El Niño a Superniño? El examen climático para Colombia

Por eso, es inminente preguntarse si Colombia está preparada a nivel hídrico, energético, económico y sanitario. En este especial, SEMANA habló con expertos en estos rubros para esclarecer estas dudas de cara a la llegada del fenómeno climatológico.

Durante los últimos meses, una palabra ha comenzado a repetirse con fuerza en los reportes meteorológicos, los análisis energéticos y las reuniones de planeación de distintas entidades públicas del país: el fenómeno de El Niño.

Y es que las probabilidades de su formación durante el segundo semestre de 2026 han encendido las alertas de expertos en diferentes materias por la situación actual del país, principalmente, existe el miedo de una sequía y de un colapso energético, o lo que algunos han vaticinado: un apagón.

La preocupación no es menor. Colombia todavía conserva fresco el recuerdo del apagón de 1992 y de los efectos que dejó el paso de El Niño en 2015-2016 y 2023-2024, los cuales obligaron a implementar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de agua y pusieron en jaque al sistema eléctrico, a la ganadería y al sistema de salud.

Pero para poder hablar de riesgos, de proyecciones o de preparaciones, primero debemos conocer qué es el fenómeno de El Niño y cómo se manifiesta en nuestro país.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño es un evento climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que es la franja que va de 5 grados norte a 5 grados sur a lo largo del paralelo del ecuador.

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La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, comentó en SEMANA que, cuando el agua presenta este calentamiento, tiene un gran peso en la atmósfera, “por eso es que impacta todo el planeta, porque hay un desequilibrio y eso genera una deslocalización de las precipitaciones”.

“En algunas partes del mundo se va a ir la nubosidad, van a disminuir las lluvias y en otra parte del mundo van a aumentar. Pero todo el planeta se ha visto impactado por el fenómeno de El Niño. Y es un fenómeno de variabilidad climática que es oscilatorio”, complementó.

Sin embargo, Echeverry se mostró preocupada por los efectos del cambio climático y su incidencia en este fenómeno venidero: “El marco global en el que se instala este fenómeno es con una temperatura media del planeta más alta, tanto atmosférica como oceánica. Hoy en día los océanos también están calientes. Y sobre ese marco se está instalando un fenómeno de niños. Entonces, tenemos más incertidumbre”.

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¿Cómo se manifiesta el fenómeno de El Niño en Colombia?

En nuestro país, este evento climatológico suele traducirse en reducción de lluvias, aumento de temperaturas y disminución de caudales en ríos y embalses. Por esta razón, es común observar, de forma frecuente, el incremento del riesgo de incendios forestales y afectaciones para sectores como la agricultura, el transporte fluvial y la generación de energía.

Para Max Henríquez, meteorólogo y analista climático, las señales observadas durante los primeros meses de 2026 justifican la atención que ha despertado el fenómeno.

Según explicó en SEMANA, actualmente las anomalías térmicas rondan los 0,4 °C por encima de los valores normales, pero algunos modelos internacionales proyectan que podrían acercarse a los 2 °C, y por ende, a ser un fenómeno severo, hacia el mes de septiembre.

Henríquez señaló que algunos investigadores incluso han planteado escenarios que superarían los tres grados de anomalía térmica, algo que no tendría precedentes en los registros históricos. Aunque hizo un llamado a la calma: “Esto es un poquito exagerado en mi concepto. Por ahora yo me niego a que eso pueda suceder, porque un niño con anomalías de más de 3 grados no ha sucedido”.

Por otra parte, Camilo Prieto, experto en cambio climático, comentó en entrevista con SEMANA que las posibilidades de ver un “Súperniño” (o fenómeno de El Niño severo) han aumentado a un 30 %, por lo que la prevención y las acciones gubernamentales deben fortalecerse con prontitud.

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¿Cómo se manifiesta el fenómeno de El Niño en Colombia?

A nivel energético, hídrico, económico y de salud pública, Colombia enfrentará un reto gigante con el fenómeno natural. Así lo señaló en SEMANA Camilo Prieto Valderrama, profesor e investigador de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana.

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¿Cuáles son las regiones más vulnerables del país?

Henríquez compartió a este medio un análisis de las zonas que históricamente han mostrado mayor sensibilidad frente al fenómeno y que para este 2026 vuelven a aparecer entre las principales preocupaciones.

La región Pacífica: Durante el fenómeno de 2015-2016, considerado uno de los más intensos registrados en Colombia, departamentos como Chocó experimentaron varios meses consecutivos de déficit de lluvias, una situación especialmente crítica para una de las zonas más húmedas del planeta, que de repetirse, podría significar un problema serio.

La Amazonía también enfrenta riesgos considerables. Durante el evento de 2023-2024 se registraron incendios forestales de gran magnitud, reducción de caudales y afectaciones ambientales que pusieron en alerta a las autoridades. Henríquez lo describió como algo “impresionante. La selva se llenó de humo. Las afluentes del Amazonas se secaron todas Eso fue una tragedia, una tragedia que se puede volver a repetir”.

La región Caribe no tendría problemas este año por la falta de lluvias, ya que, el experto comentó que las precipitaciones en el primer trimestre del año superaron las predicciones. No obstante, el incremento de temperaturas se ha convertido en un punto crítico. Ciudades como Valledupar o Cartagena han sufrido en los últimos dos meses episodios de calor extremo cercanos o superiores a los 40 grados centígrados.

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Finalmente, Bogotá y la región Andina no están exentas de riesgos. Durante el fenómeno de 2015-2016, la capital registró algunas de las temperaturas más altas de su historia reciente, además de que se tiene el fresco recuerdo de los racionamientos de 2024 y 2025. Además, la reducción de lluvias puede afectar directamente los embalses de los 13 departamentos de la región.

Ahora bien, teniendo aterrizado el concepto de fenómeno de El Niño y su comportamiento en Colombia, es momento de observar cómo se están preparando los diferentes sectores para poder afrontar esta situación y evitar contratiempos de gravedad.

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Sectores que tendrán afectación por el fenómeno de El Niño

Sector energético

Uno de los sectores más preocupados por las proyecciones del fenómeno de El Niño es el de la energía eléctrica. “La situación del sistema es mucho más frágil de lo que estábamos hace tres años”, señaló a SEMANA Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

El economista explicó a este medio los dos grandes problemas que diferencian la situación de 2023 con la de la actualidad:

“El primero de ellos y el más complejo es que existen hoy unas deudas muy grandes por parte del gobierno nacional en cabeza de la empresa intervenida Air-e a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ya suman 2.2 billones de pesos con el sistema eléctrico colombiano. Y uno de esos 1.5 son deudas a los agentes térmicos. Estamos arrancando sin un mes de caja para comprar combustibles Y el segundo es lo que te comentaba desde el punto de vista de energía firme, porque hace tres años teníamos unos excedentes más o menos del 3% en energía firme, que es la energía con la que siempre cuenta el sistema, la energía con la que está disponible en los momentos más críticos, entonces teníamos ese excedente del 3%. Hoy nos damos cuenta de que está negativa en 2.6%, hay un déficit de energía firme”.

Respecto a los miedos sobre un posible racionamiento de agua en el país, Castañeda señaló que “el riesgo de racionamiento no es hoy, el riesgo de racionamiento es en el segundo trimestre del próximo año. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico lo que hace es un complemento entre la energía hidráulica y la energía térmica. El tema es que El Niño nos baja muchísimo las lluvias del segundo semestre. Y la idea es llegar a diciembre, que arranca el verano normal en Colombia, con unos embalses llenos, con los embalses muy altos, hoy en día los embalses están al 65%. Entonces, la tarea de aquí hasta diciembre es recuperar los embalses lo más que se pueda. XM dice que la meta debería ser el 80% de capacidad de los embalses llenos, llenos a un 85%”.

SEMANA también contactó a la agencia XM para conocer el estado actual de los embalses.

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Estado actual de los embalses en Colombia mayo 2026

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Sector hídrico

Según Echeverry, cuencas como el Magdalena o el Cauca, el río Cauca y el río Magdalena, que atraviesan todo el país, “no van a estar recibiendo la cantidad de agua que usualmente reciben y, por supuesto, van a empezar en un déficit importante. Sabemos que de estas arterias hídricas dependen muchos acueductos”.

Por esta razón mencionó que “lo que podemos decir desde IDEAM es que la oferta hídrica se va a ver disminuida. Definitivamente va a haber una disminución de la oferta hídrica. No es inmediata, la respuesta hidrológica tiene un retardo. La respuesta hídrica se verá paulatinamente. Es probable que en un momento como el de enero sea mucho más crítico porque se está haciendo por la temporada de menos lluvia”.

Pero la duda que se hacen muchos colombianos es: ¿habrá racionamiento?

Sobre eso aseguró que “el racionamiento o el no racionamiento es más una decisión o una acción de las alcaldías que algo que podamos definir desde el IDEAM, porque además dependen muchas variables. Habrá municipios que se abastecen de ríos tributarios que puede que no se vean afectados. Habrá otros municipios que se abastecen de ríos que se van a afectar. Entonces, es como una decisión del primer respondiente ante el riesgo, que son los alcaldes, y definirán cuáles serán las decisiones, las capacidades y las vulnerabilidades de sus municipios ante este fenómeno”.

Finalmente, destacó que desde IDEAM están entregando información territorial, realizando acompañamiento a los alcaldes, a las gobernaciones y a todos los sectores que lo requieran para que puedan tomar esas decisiones de prevención, de planificación y de atención.

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En Bogotá, por ejemplo, la situación sí tiene una visual mucho más tranquila que en fenómenos previos. Así lo indicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en SEMANA.

La funcionaria explicó que actualmente el sistema Chingaza opera aproximadamente al 50 % de llenado y, lo más importante, se encuentra por encima de la denominada curva guía, un indicador técnico que determina los niveles óptimos de operación de los embalses. Por ejemplo, Chuza registra alrededor de 37 millones de metros cúbicos por encima de esa referencia, mientras que el sistema completo conformado por Chuza y San Rafael se ubica aproximadamente 21 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía.

La diferencia frente a 2024 es significativa, ya que se completó la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, y esta infraestructura tiene capacidad para abastecer hasta el 50 % del consumo de agua de Bogotá. “Hace dos años esa capacidad no existía porque la planta todavía estaba en proceso de modernización”, explicó Avendaño.

Y dio un parte de tranquilidad: “Solo si llegamos a un fenómeno extremo y prolongado que afecte de manera considerable todo el país durante muchos meses, sería difícil que Bogotá fuera completamente ajena a esa situación”.

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Salud pública

Uno de los puntos que menos atención tiene a la hora de hablar del fenómeno de El Niño es la salud pública, debido a que no se le da el bombo necesario a la relación de los aumentos de temperatura con la amenaza de brotes de enfermedades asociadas a insectos y los conocidos “golpes de calor”.

Camilo Prieto también habló en SEMANA sobre este asunto y señaló que “hay dos elementos fundamentales. Uno es el incremento de ciertos brotes de enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo es el caso del dengue. Y el otro es que, por ese incremento de las temperaturas, puede producir en los seres humanos, particularmente, golpes de calor. Ese incremento de la temperatura combinado con humedad puede llevar incluso a que una persona en algunas zonas que haya calor intenso combinado con un incremento de la humedad pueda tener infartos o pueda tener eventos cerebrovasculares, por ejemplo”.

Adicionalmente, explicó el trabajo que se debe realizar para prevenir este tipo de eventos que afectarían notoriamente el sistema de salud actual: “Hay que incentivar la vigilancia epidemiológica. Tanto alcaldías, gobernaciones como el gobierno nacional tienen que aumentar el flujo de recursos para fortalecer los equipos de epidemiología. En Colombia hay unos profesionales increíbles en el área de epidemiología de campo, por ejemplo, necesitamos fortalecer esos equipos para poder tener detecciones a tiempo, ver cómo están comportándose los diferentes brotes. Lo que usualmente pasa es que hay un número de casos que son los casos que se prevé que van a ocurrir y otros los que realmente se observan. Y esto solo se puede saber cuando uno tiene adecuado trabajo de campo, cuando la territorialidad está funcionando muy bien”.

“Entonces, la salud pública no se resuelve solamente emitiendo circulares o comunicados, sino, esto es, invirtiendo en talento humano y en tecnología que además nos permita detecciones de patologías de manera temprana y además pensar en cómo se va educando a la población para tener algunos manejos que desde la casa se pueden realizar”, aseguró.

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Ganadería

Finalmente, uno de los mercados que más se ve afectado por un fenómeno de El Niño es este. Los ganaderos están “muy preocupados”, porque saben que las tasas de mortalidad se verán fuertemente incrementadas. La razón es que, durante el evento meteorológico, el estrés térmico al que están expuestos los animales es mucho mayor al habitual “por la técnica que se utiliza en Colombia, que principalmente es ganadería extensiva, o sea, los animales expuestos en extensas planicies que no tienen usualmente sombra, y lo otro es que también se produce una reducción de la producción de leche”, argumentó Prieto.

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Créditos Coordinador editorial Juan Carlos Molano Carrillo Edición Carolina Flechas Anzola Investigación y textos Mario Rodríguez Producción multimedia José Barrera Hernández · Alejandro Bernal González Fotografía Mario Inti · Getty Images · AFP Corrección de estilo Fernando González · William Tocora · Érika Gómez Video Cindy Torres Silva Edición de video Javier Hernández

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