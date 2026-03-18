El cáncer de colon será la primera causa de muerte en el mundo a 2030: “Debemos mejorar los hábitos en nuestros hijos”

Un estudio reciente del BMJ de Oncología que analizó datos de 27 tipos de cáncer en 204 países en población entre los 14 y 50 años indica que la incidencia en estas edades aumentó un 80 % y la mortalidad 28 %.

En ese contexto, durante el conversatorio generacional ¿Por qué cada vez más jóvenes tienen cáncer? del Foro “Cáncer hoy, retos y futuro”, se abordaron los factores en el caso de Colombia, técnicas para diagnosticar y casos.

Sobre lo que viene para las siguientes generaciones, el Dr. Óscar González, hematooncólogo pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá, indicó que todo cáncer tiene una base genética pero que hace varias décadas se ha desarrollado a través de la epigenética, es decir, ciertos hábitos y la exposición a distintos factores, entre eso, ambientales, influyen en la expresión de todos los genes.

Dr. Óscar González, hematooncólogo y pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

¿Nuevos factores de riesgo?

En el caso del cáncer colón-rectal, uno de los más comunes, el Dr. Anwar Medellín, jefe de Sección Cirugía Colon y Recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá indicó que está aumentando en un 10 % en menores de 50 años y un 3 % anual. Mientras hay descenso en mayores de 50.

Dr. Anwar Medellín, jefe de sección Cirugía Colon y Recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Este panorama nos prende las alarmas para estar en una búsqueda más intensiva de los síntomas y los pacientes. En el mundo se ha visto que el tamizaje en pacientes menores de 50 años ha dado resultado. Una colonoscopia temprana nos elimina pólipos y la posibilidad de que se generen cánceres a futuro”, explicó el Dr. Medellín.

El consumo de alcohol, tabaco, alimentos ultraprocesados y azúcar en exceso, pesticidas, y la obesidad, son algunos de los factores por los puede aparecer un cáncer, pero “en algunos casos, la generación y el proceso de los alimentos están afectando la mucosa protectora de nuestro colón o sistema gastrointestinal”, dijo el especialista.

En cuanto a nuevos factores de riesgo, la Dra. Alejandra Cañas, médica internista, especialista en neumología del Hospital Universitario San Ignacio, puntualizó que entre ellos están el consumo de cigarrillo electrónico. “

Esta mezcla tóxica inhalada no solo produce cáncer de pulmón sino daños a las piezas dentales, alteración en la lengua. Está asociado también al cáncer de colón”.

Dra. Alejandra Cañas, médica internista, especialista en neumología del Hospital Universitario San Ignacio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Por otro lado, el Dr. Medellín recordó que la proyección a 2030 es que el cáncer de colón será la primera causa de muerte en el mundo. “Es necesario mejorar los hábitos saludables en nuestros hijos”.

¿Cómo hablar de cáncer?

Johana Fuentes, diseñadora de modas, empresaria y creadora de contenido, quien ha sobrevivido al cáncer en tres ocasiones, fue enfática en que es algo de lo que no hay que tener miedo de hablar.

“Es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Siempre lo he visto como algo que va a estar en mi vida siempre porque tengo un síndrome genético que me hace propensa, pero el cáncer no es mi vida, ni yo voy a vivir en función de el. No hay que meterle tanto tabú”, dijo Fuentes, y agregó que hablando es la única manera de entender las cosas.

Johana Rojas, diseñadora de modas, empresaria e influencer colombiana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Sobre el miedo al diagnóstico de cáncer, la Dra. Sarmiento dijo que era clave trabajar en el diagnóstico temprano porque el tratamiento será más fácil y menos costoso. “No hay que tener miedo a consultar. Una tos de dos semanas no es algo normal, por ejemplo”.

Para mejorar el futuro de los pacientes con cáncer, el Dr. Medellín dijo que era clave hacer tamizaje, el autocuidado, la promoción y prevención, y estar pendientes a los signos de alarma.

“Tendemos a normalizar todo por debajo de los 40 años. Hay que consultar cuando los síntomas duran más de dos semanas. Todos los actores tenemos que hacer la tarea y alimentarnos de la mejor manera y exponernos menos”, concluyó el jefe de Sección Cirugía Colon y Recto de la Fundación Santa Fe de Bogotá.