Colombia se ha consolidado como un país de conciertos de todos los géneros, tamaños y formatos. Artistas de la talla de Bad Bunny, Dua Lipa, Limp Bizkit, Massive Attack, Green Day, Karol G, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Shakira, Miguel Bosé, My ChemicalRomance, Trueno, Milo J, Fito Páez y Guns N’ Roses han pasado recientemente por los escenarios nacionales.

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Festivales como Cordillera o Estéreo Pícnic se siguen consolidando como ritos anuales de la agenda cultural nacional.

Este dinamismo se percibe tanto en la cartelera artística como en los indicadores económicos. La industria de eventos y espectáculos no solo crece, sino que gana cada vez mayor peso en el país, especialmente por su impacto en el turismo y el empleo.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que incluyen juegos de suerte y azar, registraron un crecimiento sostenido a lo largo de 2025.

Solo en el primer trimestre, el sector creció 17,1 por ciento, mientras que en el segundo, tercer y cuarto trimestres el aumento fue de 9,3, 6,3 y 4,6 por ciento, respectivamente. En el consolidado anual, estas actividades crecieron 9,9 por ciento y aportaron 0,4 puntos porcentuales al producto interno bruto nacional.

Adicionalmente, las cifras de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) revelaron que el sector empleaba 2,15 millones de colombianos a noviembre y representaba 8,8 por ciento del total de los puestos de trabajo en el país.

“El balance de 2025 para el sector del entretenimiento en vivo en Colombia es excepcionalmente positivo. Según el Dane, el entretenimiento se consolidó como la segunda canasta con mayor crecimiento dentro del PIB nacional, resultado que se evidenció en el desempeño del tercer trimestre y confirma su papel como uno de los motores más dinámicos de la economía”, señaló Eduardo Olea, CEO del ecosistema A&B Investments, que integra Tuboleta, Movistar Arena, Arena Primavera, Breakfast Live, Thunder Production y Venues Snacks.

El directivo destacó que Tuboleta cerró un año histórico: gestionó más de 8.000 eventos y vendió 7,6 millones de boletas a nivel nacional. En el caso del Movistar Arena, el número de eventos pasó de poco más de 120 en 2024 a más de 165 en 2025, entre espectáculos públicos y eventos privados. Por su parte, Breakfast Live produjo 63 shows en siete ciudades, con más de 630.000 tickets vendidos en un año y medio de operación.

“El entretenimiento debe estar en la canasta familiar de los colombianos”: Julio Correal Foto: .

Para Julio Correal, una de las voces más reconocidas de la industria musical en el país, la expansión del sector es impresionante. “Hay un crecimiento desbordado de la industria en Colombia, que hoy representa en el PIB un peso mayor que el del sector de la construcción. Ha crecido más del 600 por ciento y tiene un peso cercano al 4,8 por ciento de la economía”, aseguró.

Linkin Park comenzó en Bogotá su From Zero World Tour en octubre de 2025. Se presentó en el Vive Claro Distrito Cultural. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El experto, cocreador de Rock al Parque y Estéreo Pícnic, explicó que Colombia se ha convertido en una “parada obligada” para los grandes artistas internacionales por tres factores: una producción técnica a la altura de los estándares globales, un público cada vez más amplio y dispuesto a respaldar los eventos, y una mayor oferta de escenarios. A esto se suma la credibilidad que han ganado los promotores nacionales, lo que fortalece la confianza de los artistas para incluir al país en sus giras.

Este fenómeno también ha sido impulsado por el talento nacional, especialmente en la escena urbana y pop, que ha llevado el sonido colombiano a los mercados internacionales. Artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, Feid y Beéle han contribuido a fortalecer la reputación del país en la industria global. Hoy en día, varios de los intérpretes más escuchados del mundo son colombianos y en conjunto superan los 780 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

La cantante colombiana Karol G en concierto. El éxito internacional de artistas del país ha impulsado la visibilidad de Colombia en la industria musical global. Foto: Getty Images

Mayor capacidad instalada

Colombia se ha consolidado como un destino atractivo gracias a la expansión de su infraestructura y a la diversificación territorial del entretenimiento. La creación de nuevos escenarios ha permitido recibir espectáculos de distintos formatos y requerimientos técnicos, no solo en Bogotá, sino también en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, lo que ha incrementado la capacidad del país para atender la demanda creciente, explicó Olea.

La apertura de Arena Primavera en Sabaneta, Antioquia, prevista para noviembre de 2026, es un ejemplo de esta transformación. El recinto tendrá capacidad para 17.000 personas y pretende redefinir el entretenimiento en la región.

Uno de los objetivos del proyecto es replicar el modelo del Movistar Arena, que se consolidó como el principal escenario del país. “Su impacto es medible: desde su apertura en 2018, la llegada de giras internacionales aumentó 75 por ciento y el venue ha recibido múltiples nominaciones. Hoy figura entre los mejores de Latinoamérica y del mundo. En siete años de operación pasó de 60.000 espectadores a más de un millón”, expresó Olea.

Green Day en Foro Vive Claro, agosto 24, 2025, Bogotá Foto: Camila Andrea Díaz

Otro de los espacios que llegó para fortalecer la oferta musical y de entretenimiento fue Vive Claro, ubicado en la calle 26, en el corazón de Bogotá. En los seis conciertos realizados en 2025 –tras su inauguración en agosto con la actuación de Green Day–, reunió a más de 250.000 asistentes, generó más de 25.000 empleos, aportó más de 27.000 millones de pesos en impuestos y produjo una derrama turística superior a 65.000 millones de pesos.

“Estas cifras confirman que el recinto no solo alberga eventos, sino que dinamiza sectores estratégicos, fortalece el ecosistema cultural de Bogotá e impacta de forma positiva a la comunidad”, subrayó Luz Ángela Castro, presidenta de Ocesa. “Vive Claro combina impacto económico, sostenibilidad y visión de ciudad”, aseveró.

Por su parte, Gabriel García, CEO de Páramo, señaló que este tipo de espacios ofrece mayor flexibilidad para programar conciertos que antes dependían del calendario deportivo.

Gabriel García CEO de Páramo Presenta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“El público respondió muy bien a esta oferta. El 2025 fue un año récord para nosotros en número de arenas y estadios, con grandes espectáculos en varias ciudades, como Shakira en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, y Guns N’ Roses en Bogotá y Medellín”.

Los conciertos de Shakira en Cali en 2025 produjeron una derrama económica superior a los 20 millones de dólares, de acuerdo con la Alcaldía local. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sin embargo, persisten algunos retos que, de ser abordados, podrían aumentar el impacto del sector en la economía. Los actores coinciden en la necesidad de contar con estadios de mayor capacidad para acoger ciertos espectáculos; fortalecer la industria en otras ciudades, como Cali, Barranquilla o Cartagena; ampliar el acceso y la participación cultural frente a otros países de la región, como Argentina, México o Chile; garantizar una convivencia ordenada con el espacio público durante los eventos; y mejorar la articulación entre el sector público, el privado y la ciudadanía.

Efecto multiplicador

El entretenimiento impacta distintos sectores. De acuerdo con Olea, los espectáculos en vivo dejan una derrama promedio de 5.000 millones de pesos por evento y benefician actividades como la hotelería, la gastronomía, el transporte, la manufactura y la logística, entre otros.

Por su parte, Luz Ángela Castro destacó que más del 30 por ciento de los asistentes a grandes conciertos proviene de fuera de la ciudad sede y una parte importante llega desde otras regiones del país, como Medellín, Cali y Barranquilla, al igual que de Estados Unidos, México, Argentina, España y Guatemala.

Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Esto demuestra el rol que juega Colombia como un destino cultural que moviliza turismo nacional e internacional. Ese movimiento fortalece múltiples cadenas de valor y confirma que el sector no solo se recuperó, sino que avanzó hacia una fase de crecimiento más estructurada y profesional”, explicó la directiva de Ocesa. A las enumeradas por Olea, sumó producción y servicios.

Un caso reciente que refleja este efecto fue el de los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín en enero de 2026. Durante las jornadas en el estadio Atanasio Girardot asistieron cerca de 150.000 personas y la derrama económica superó los 160.000 millones de pesos, equivalentes a más de 43 millones de dólares. Más de 100.000 visitantes, entre nacionales e internacionales, llegaron a la ciudad en los días previos, durante y posteriores al evento, de acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín.

Más de 100.000 turistas llegaron a Medellín durante la triple fecha de Bad Bunny y dinamizaron sectores como hotelería, transporte, comercio y gastronomía. Foto: Getty Images

El impacto también se reflejó en las cifras migratorias. Medellín suele registrar entre 2.000 y 3.000 ingresos diarios por punto migratorio. Sin embargo, durante los días del evento, la cifra superó los 4.000. En enero de 2026 se consolidaron 338.000 registros migratorios, de los cuales el 49 por ciento correspondió a ciudadanos extranjeros.

Uno de los sectores más beneficiados es el del turismo. Este comportamiento se enmarca en una tendencia que ya venía consolidándose en el país. Según cifras de Migración Colombia, entre enero y noviembre de 2025, Colombia recibió 4,6 millones de visitantes extranjeros, de los cuales el 2,4 por ciento arribó motivado por eventos de este tipo.

“La llegada de espectáculos de talla mundial posiciona a Colombia como un destino competitivo, diverso y moderno, fortaleciendo su imagen internacional. Esto se traduce en mayores días de estancia y gasto del visitante, pues el turista internacional gasta en promedio 1.100 dólares por viaje y pernocta 15 noches. Además, jalona la llegada de visitantes de otros mercados, distintos a los tradicionales”, destacó Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO Foto: ANATO

Para las agencias de viajes, estos eventos representan mayores oportunidades a fin de comercializar sus servicios y diseñar paquetes que integren experiencias asociadas a los espectáculos, señaló la dirigente gremial.

Capital de la cultura

En Bogotá, el comportamiento ha sido consistente con esta dinámica nacional, con un crecimiento sostenido en la industria de espectáculos en vivo que reafirma la consolidación del sector en la capital. En 2025, la industria de la música en vivo y los espectáculos mostró un crecimiento histórico en la ciudad.

Se realizaron 2.243 eventos, un aumento del 8 por ciento frente a 2024, con más de 4 millones de asistentes, lo que representó un incremento anual del 19 por ciento. El dinamismo del sector se reflejó en un valor de boletería de 838.000 millones de pesos, con un crecimiento anual del 48,5 por ciento, mientras que el recaudo por la Ley de Espectáculos Públicos alcanzó los 66.800 millones.

“El sector cultural y creativo aportó 20,8 billones de pesos a la economía de Bogotá, equivalentes al 4,8 por ciento del PIB de la ciudad y más de 235.000 empleos, lo que confirma que los espectáculos no son solo una agenda cultural, sino un motor económico estratégico”, apuntó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito. Explicó que el objetivo es que Bogotá no solo sea la capital cultural de Colombia, sino un referente iberoamericano en eventos de alta calidad, diversidad e impacto económico y social.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Ahora la ciudad cuenta con una infraestructura robusta y diversa, con equipamientos públicos, como la Cinemateca, la Galería Santa Fe, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Planetario y el parque Simón Bolívar. Además, en los próximos dos años se construirán diez nuevos equipamientos polivalentes enfocados en música, danza y circo, especialmente en zonas con déficits históricos de infraestructura cultural en el suroriente, suroccidente y noroccidente.

Otros escenarios ganan terreno

Desde el Centro Nacional de las Artes destacaron el trabajo que han venido haciendo en un modelo que permita consolidar una programación con representación de la diversidad artística, cultural y territorial del país y que facilite un diálogo e intercambio con las culturas del mundo.

Gracias a esta gestión, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (CNA) desarrolló una programación permanente que incluyó obras de teatro, danza, conciertos, proyectos interdisciplinarios, procesos formativos y encuentros de pensamiento y de manifestaciones culturales, con una amplia participación de públicos diversos. Hubo casi 600 funciones durante el año y se realizaron más de 1.000 actividades de mediación y formación en las que participaron más de 110.000 personas.

“En este camino hemos desarrollado rutas de circulación artística que permiten que producciones relevantes del mundo lleguen al país. Mantenemos una programación permanente en nuestras salas, con énfasis en dramaturgias contemporáneas, repertorios nacionales y tradicionales, así como en experimentación y cruces interdisciplinarios”, indicaron desde el Centro.

De manera especial, en el marco de la Red Nacional de Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, se realizó por primera vez el Día Nacional de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, una activación simultánea que reunió 26 teatros y escenarios en 18 ciudades y convocó alrededor de 15.000 personas en una sola jornada.

La agenda ya está llena

Los actores del ecosistema coinciden en que este año será determinante para el crecimiento de la industria. Desde hace meses se han anunciado varios artistas muy importantes que tocarán en el país durante 2026, como The Killers, Sabrina Carpenter, Rosalía, Ed Sheeran, Iron Maiden, Eros Ramazzotti o Soda Stereo Ecos, entre muchos otros.

Para García, de Páramo, “este año seguramente tendremos menos shows de estadio, pero muchos más en arenas, y creo que seguiremos creciendo en la cantidad de boletas vendidas. Es algo que la gente trata de no recortar de su presupuesto, porque no sabe cuándo tendrá la oportunidad de ver al artista que le gusta. Entonces, creo que seguiremos adquiriendo nuevo público que descubre los conciertos y se fideliza con la experiencia”.

Por su parte, Julio Correal manifestó que este año “viene una dinámica increíble”, pues Soda Stereo Ecos ya reservó todos los fines de semana del Movistar Arena, más todo lo que traerán Ocesa y Live Nation. “Este año estará lleno de conciertos increíbles”, concluyó. n

La industria de eventos y espectáculos no solo crece, sino que gana cada vez más peso en la economía del país.

Impacto económico de los conciertos de Bad Bunny

(Medellín, 2026)

Derrama total

160.000 millones de pesos

43 millones de dólares (aprox.)

Asistencia

150.000 asistentes (tres fechas)

+100.000 visitantes llegaron a la ciudad

Origen de los visitantes

77 % por ciento provenía de otras ciudades de Colombia

23 % por ciento eran turistas internacionales

Principales países

- Panamá

- República Dominicana

- Costa Rica

- Guatemala

- Ecuador

- Puerto Rico

Impacto migratorio

Medellín normalmente: 2.000-3.000 ingresos diarios

Durante conciertos +4.000 ingresos diarios

Enero de 2026 338.000 registros migratorios

49 % correspondió a ciudadanos extranjeros

Gasto promedio

- Turista extranjero: 196 dólares diarios

- Turista nacional: 169.000 pesos diarios

Fuente: Alcaldía de Medellín