Gas licuado gana protagonismo en la nueva realidad energética de Colombia: clave para que la industria no se detenga

Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas, el mayor distribuidor de gas licuado (GL) en Colombia, habló sobre la capacidad de respuesta de la compañía ante el nuevo escenario energético del país.

28 de febrero de 2026, 3:41 p. m.
Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas.
Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas.

En la coyuntura actual, ¿cómo está ajustando Colgas su estrategia de negocio frente al nuevo escenario de mayor protagonismo del GL en la matriz energética?

Luis Felipe Ocampo: Nuestra estrategia no nació con esta coyuntura. Desde hace varios años venimos trabajando con un modelo centrado en el cliente, diseñando soluciones energéticas a la medida para hogares, industria, comercio y movilidad. Esa visión está respaldada por una sólida plataforma de abastecimiento, operativa, logística y tecnológica, que hoy nos permite estar presentes en más de 1.000 municipios.

Las recientes restricciones en el gas natural de origen nacional nos llevaron a fortalecer aún más nuestra planeación de abastecimiento e infraestructura. Gracias a ello, en los últimos meses hemos acompañado a más de 70 clientes industriales en su transición hacia GL, asegurando continuidad operativa y soluciones eficientes en momentos críticos para sus procesos productivos.

La empresa ha invertido en infraestructura de importación para fortalecer el abastecimiento. ¿Esta apuesta responde a una necesidad coyuntural o a un cambio estructural en la forma como Colombia deberá garantizar su suministro de GL?

