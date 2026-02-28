Gas licuado gana protagonismo en la nueva realidad energética de Colombia: clave para que la industria no se detenga

En la coyuntura actual, ¿cómo está ajustando Colgas su estrategia de negocio frente al nuevo escenario de mayor protagonismo del GL en la matriz energética?

Luis Felipe Ocampo: Nuestra estrategia no nació con esta coyuntura. Desde hace varios años venimos trabajando con un modelo centrado en el cliente, diseñando soluciones energéticas a la medida para hogares, industria, comercio y movilidad. Esa visión está respaldada por una sólida plataforma de abastecimiento, operativa, logística y tecnológica, que hoy nos permite estar presentes en más de 1.000 municipios.

Las recientes restricciones en el gas natural de origen nacional nos llevaron a fortalecer aún más nuestra planeación de abastecimiento e infraestructura. Gracias a ello, en los últimos meses hemos acompañado a más de 70 clientes industriales en su transición hacia GL, asegurando continuidad operativa y soluciones eficientes en momentos críticos para sus procesos productivos.

La empresa ha invertido en infraestructura de importación para fortalecer el abastecimiento. ¿Esta apuesta responde a una necesidad coyuntural o a un cambio estructural en la forma como Colombia deberá garantizar su suministro de GL?

L.O.: Es una decisión estructural. El análisis del mercado muestra una reducción progresiva en la oferta nacional de GL y una mayor tensión en la confiabilidad de otros energéticos. Por eso hemos fortalecido nuestra infraestructura de importación, mediante la ampliación en el puerto Okianus, con el objetivo de garantizar el abastecimiento tanto para nuestros clientes como para otros distribuidores de GL. La continuidad del servicio es innegociable. La realidad es que el país necesita una estructura de abastecimiento sólida para garantizar continuidad y competitividad en el mediano y largo plazo.

Ante los retos en la producción de gas natural, el GL ha ganado relevancia como energético alternativo. ¿Es un cambio permanente en la demanda o un ajuste temporal del mercado?

L.O.: Sin duda, el GL continuará aumentando su protagonismo. Combina tres atributos que hoy son determinantes: flexibilidad, rapidez de implementación y confiabilidad. Permite sustituir combustibles altamente contaminantes de forma competitiva y garantiza continuidad operativa para la industria y el comercio. En ese sentido, no es solo una respuesta coyuntural, sino un componente cada vez más relevante dentro de la seguridad y transición energética del país.

Colgas ha avanzado significativamente en soluciones energéticas renovables. ¿Cómo se integra esta diversificación dentro de una estrategia de transición energética sin comprometer la seguridad de suministro?

L.O.: La transición energética debe adaptarse a cada contexto. Cada cliente tiene realidades distintas y la clave está en entenderlas. Por eso no hablamos de una sola tecnología, sino de un portafolio de soluciones. Esto permite no comprometer la seguridad de suministro. Nuestra línea de energía solar ya está consolidada en sectores como industria, comercio y educación, donde se han logrado reducciones sustanciales de huella de carbono y optimización de costos. Es una línea a la que estamos apostando con un crecimiento esperado del 45 por ciento en capacidad instalada para 2026.

¿Cuál es el propósito de Colgas y cómo se traduce en su gestión diaria?

L.O.: Nuestro propósito es “potenciar el espíritu emprendedor”, pero va más allá de una frase: es la manera como entendemos nuestro rol en el país. En Colombia, las pymes generan cerca del 79 por ciento del empleo y alrededor del 40 por ciento del PIB. La mayor parte de nuestros distribuidores, proveedores y clientes pertenecen a ese ecosistema. Por eso hemos diseñado más de diez programas orientados a financiación, formación y fortalecimiento empresarial, con los que impactamos a más de 5.000 pymes en 2025. Creemos que fortalecer el emprendimiento es fortalecer el tejido productivo y, al mismo tiempo, la seguridad energética del país.