En las regiones ya se define el mapa inversiones que podrían incidir en 2026. No son anuncios ni proyecciones: son proyectos en ejecución con cronogramas y recursos comprometidos, incluso en un entorno internacional más cauteloso y con debates internos aún abiertos en materia regulatoria y fiscal.

Esa lectura también la comparte ProColombia. Para la entidad, el foco no está en proyectos aislados, sino en “grupos de iniciativas con mayor probabilidad de madurar en el corto plazo”. Según su presidenta, Carmen Caballero, el país registra parques solares y eólicos con permisos y contratos de conexión asegurados, desarrollos de software y servicios exportables en fase final de inversión y contratación, expansión hotelera con capital extranjero y cadenas agroindustriales orientadas al procesamiento y la exportación con mayor valor agregado.

De acuerdo con Caballero, las energías renovables y el hidrógeno verde se sostienen en ventajas comparativas claras: recursos disponibles y demanda regional por descarbonización. A ello se suman los servicios basados en conocimiento, la agroindustria y la logística, impulsados por talento especializado y ubicación estratégica.

En paralelo, proyectos de infraestructura urbana como el metro de Bogotá o el Regiotram de Occidente mantienen su ejecución y abren oportunidades en materiales, ingeniería y encadenamientos productivos. La consolidación de estas apuestas, sin embargo, depende de estabilidad regulatoria, reglas previsibles y coordinación institucional que reduzca tiempos y riesgo para los inversionistas. “Estas condiciones reducen primas de riesgo y permiten recibir propuestas más competitivas de consorcios internacionales”, advirtió Caballero.

Las diferencias regionales persisten, pero el eje ya no es la expectativa, sino la ejecución. La capacidad para sostener un marco normativo claro, reducir incertidumbre y acompañar técnicamente los proyectos determinará cuáles iniciativas consolidan su avance y cuáles pierden ritmo en el camino.

Las inversiones importantes en Colombia ya están en marcha y dependen de estabilidad jurídica, reglas claras y confianza institucional.

Bogotá: logística aérea y economía del conocimiento

En la capital del país, la apuesta es estructural y de largo plazo. Según Invest in Bogotá, los desarrollos con mayor potencial de materialización hacia 2026 se concentran en dos plataformas habilitantes: Bogotá Ciudad Aeropuerto (BCA) y el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). “Estamos construyendo un ecosistema que combine infraestructura, talento y capital inteligente”, señaló Juliana Gómez Peláez, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.

Alrededor de BCA avanzan proyectos vinculados a logística aérea especializada –carga farmacéutica, perecederos y comercio electrónico transfronterizo–, mantenimiento aeronáutico (MRO) y servicios técnicos para flotas regionales. En paralelo, el Campus CTI se consolida como polo de atracción para compañías intensivas en conocimiento: software avanzado, analítica de datos, inteligencia artificial, biotecnología, I+D aplicada, educación digital y centros de servicios globales.

Más que iniciativas aisladas, la agencia destaca la construcción de un ecosistema progresivo de inversión. Bogotá-Región creció 12,3 por ciento en número de proyectos a septiembre de 2025, con el 71 por ciento concentrado en software y servicios TI, servicios corporativos y retail. Sectores que aprovechan el talento humano, escalan sobre activos urbanos existentes y generan empleo formal y sofisticado. Para que este dinamismo se sostenga, advierten, la estabilidad regulatoria y la seguridad institucional son tan relevantes como la infraestructura.

Medellín: inversión madura y proyectos en ejecución

Medellín llega a 2026 con una cartera que ya superó la fase de expectativa. De acuerdo con Cristina Zambrano, directora ejecutiva de ACI Medellín, la ciudad cerró 2025 con más de 400 millones de dólares gestionados en inversión y la generación de más de 11.000 empleos, impulsados por sectores como tecnología, industrias creativas, infraestructura y comercio. La cifra contrasta con los 150 millones de dólares y 2.000 empleos registrados en 2024, lo que representa un crecimiento del 266 por ciento en el flujo de recursos gestionados por la agencia.

Ese desempeño se traduce hoy en proyectos concretos. En energía renovable, Erco Energy proyecta para 2026 la entrada en operación de más de 400 MW de capacidad instalada en energía solar. En entretenimiento, Arena Primavera –una inversión privada de 320.000 millones de pesos– avanza con cerca del 40 por ciento de ejecución y apertura prevista para finales de 2026.

En el frente corporativo, Rivana Business Park consolida su segunda etapa y se expande hacia un distrito empresarial de 230.000 metros cuadrados, con la apertura del AC Hotels by Marriott como ancla para atraer sedes regionales. La hotelería también acompaña esta dinámica, con proyectos como Ibis Styles Medellín, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2026. Para la ACI, el desafío ya no es atraer interés, sino preservar un entorno regulatorio predecible que permita escalar proyectos de largo plazo.

Caribe: plataforma exportadora y transición energética

En Cartagena y Bolívar, Invest in Cartagena identifica más de 15 proyectos activos con alta probabilidad de materialización en 2026, concentrados en turismo, manufacturas, servicios basados en el conocimiento, logística y transición energética, con capital proveniente de México, Brasil, Alemania, España y Chile, según su directora Carolina Rosales. Dentro de este portafolio, destacan la expansión de la cadena de frío con Emergent Cold, la ampliación hotelera en la zona norte y el fortalecimiento del aeropuerto Rafael Núñez. En materia de infraestructura, avanza el desarrollo del nuevo aeropuerto de Bayunca y proyectos urbanos como el Gran Malecón del Mar y el Distrito Creativo de Manga.

En el frente energético, Cartagena asume un rol protagónico en la transición del Caribe con la planta de hidrógeno verde que construye Ecopetrol, una de las más grandes de América Latina, y en servicios globales, al menos cuatro expansiones en BPO y software podrían generar más de 2.000 empleos formales en el corto y mediano plazo, especialmente para talento joven y bilingüe. Por su parte, en manufactura –que representa el 15,8 por ciento del PIB departamental y agrupa cerca de 2.999 empresas– se concentran iniciativas en petroquímica, materiales industriales y eficiencia energética.

En Barranquilla, la apuesta se orienta hacia inversión con impacto industrial y social. Vicky Osorio, directora de ProBarranquilla, destacó proyectos como las plantas de Mapei y Latamks, así como el parque solar Guayepo III de Enel Green Power, que consolida al Atlántico como actor clave en la transición energética. La llegada de Ilunion, del Grupo Once, refuerza además una agenda de inclusión laboral. Para la agencia, la dinámica responde a la convergencia entre capacidades regionales, demanda efectiva y alineación con la política pública.

Valle del Cauca: logística, energía y descarbonización

El Valle del Cauca estructura su apuesta hacia 2026 en torno a una agenda de logística, energía y descarbonización. Según Juan Carlos Castro, director de Invest Pacific, la región concentra inversiones en logística portuaria, energías limpias, agroindustria y economía circular.

El eje estructural es el Puerto de Buenaventura, por donde se moviliza cerca del 46 por ciento de la carga nacional en contenedores. En 2026 entrará en operación la planta regasificadora del Pacífico, junto con proyectos de combustibles sostenibles de aviación (SAF), hidrógeno verde, parques solares y biogás, que fortalecen la transición energética regional. En el frente industrial, la nueva planta de Sika en Palmira, diseñada con estándares de eficiencia energética, refuerza la base manufacturera del departamento. Cali, además, consolida su perfil como hub de tecnología aplicada en verticales como HealthTech, AgriTech y ClimateTech, integrando industria y economía del conocimiento en una estrategia territorial común.

Eje Cafetero: escala productiva y valor agregado

Pereira y Armenia consolidan al Eje Cafetero como una región con inversiones en marcha y una apuesta clara por sectores donde ya existen capacidades productivas. Más que competir en volumen, la región enfoca su estrategia en la especialización industrial y agroalimentaria. En Risaralda, los proyectos más avanzados se concentran en parques industriales y logísticos, agroindustria, manufactura liviana y turismo especializado, según Andrea Salazar, gerente de la Agencia de Promoción. La transformación agroalimentaria –café, aguacate y alimentos procesados– se perfila como uno de los ejes de mayor valor agregado. En el Quindío, avanzan inversiones como la planta exportadora de aceite de aguacate, nuevos desarrollos hoteleros y proyectos de economía circular, confirma Diana Caicedo, directora de Invest in Armenia.

Entre los proyectos se encuentra el nuevo centro de distribución de Grupo UMA, con una inversión cercana a 12 millones de dólares y la generación de 120 empleos.

Desde ambas agencias coinciden en que la ubicación estratégica, el talento disponible y los costos operativos competitivos siguen siendo ventajas diferenciales para atraer inversión productiva con vocación exportadora. Compañías como Suzuki y Busscar reflejan la base industrial sobre la cual la región busca profundizar nuevos encadenamientos productivos. En conjunto, la región ha atraído más de 190 millones de dólares en los últimos años, apalancada en su articulación institucional y costos competitivos. En ese proceso ha captado 45 proyectos provenientes de 13 países, con una inversión acumulada cercana a 193 millones de dólares. Sectores como turismo MICE, agroindustria especializada y comercio organizado –con inversiones como Avanto, Bruder y la expansión de Farmatodo– complementan esa dinámica, apoyados en la calidad de vida y la especialización productiva como factores diferenciales.

Montería y Córdoba: energía solar y agroindustria

En Montería y Córdoba, las oportunidades con mayor avance hacia 2026 se concentran en energías renovables y agroindustria. La infraestructura productiva –en particular la primera Zona Franca Permanente del departamento– busca ampliar la capacidad industrial y exportadora del territorio. Angélica Benedetti, directora de ProMontería, destacó iniciativas solares en fase de estructuración que podrían materializarse a partir de 2026, así como la puesta en marcha de la Zona Franca, cuya construcción iniciará ese mismo año.

La Zona Franca abre la puerta a nuevas inversiones en transformación, logística y exportación, apalancadas en la posición geográfica del territorio. El departamento integra producción agropecuaria, transformación industrial y energía renovable dentro de una misma estrategia de desarrollo territorial. Desde la agencia señalan que la materialización de estos proyectos depende de procesos predecibles, especialmente en sectores intensivos en capital. El denominador común es la capacidad de ejecución.