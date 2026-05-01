No hablaron como espectadores, sino como quienes tendrán que pagar las consecuencias de lo que venga. Sentados frente a frente, un conservador que defiende el orden, una voz progresista que exige justicia social, una estudiante que pone la paz por encima de la polarización, un joven de centroderecha que reclama oportunidades desde la Colombia rural y otro que apuesta por crecer para luego redistribuir convirtieron el espacio de Foros Semana en una radiografía del país: discutieron sobre empleo, educación, seguridad, salud y corrupción. Chocaron en temas como Fecode, la paz total y el papel del Estado, pero coincidieron en algo esencial: Colombia no puede seguir igual.

El espacio contó con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada.

Rosa María ‘Rosi’ Rodríguez

Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional y consejera de Juventudes en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Rosa María ‘Rosi’ Rodríguez Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Postura inicial

“Es hacia la paz. Creo que desde la diferencia podemos construir y que sin polarización podemos mejorar el país”.

¿Qué le preocupa?

“La polarización histórica del país”.

Modelo de país

“Depende del tipo de crecimiento: agrario, empresarial, académico. Debe ser simultáneo”.

Empleo

“No se le paga lo justo al profesional. Hay una desconexión entre formación y mercado”.

Educación

“El problema viene desde el colegio. Se empuja a estudiar carreras ‘rentables’”.

Cambio clave

“Modificar el método de ingreso a universidades públicas”.

Seguridad

“La paz debe buscarse incluso explorando distintos mecanismos si la guerra no funciona”.

Andrés Krohne

Andrés Krohne Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, columnista y analista político

Postura inicial

“Soy conservador. Creo en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en el orden y en la economía social de mercado”.

¿Qué le preocupa?

“Ver tantos jóvenes sin oportunidades, madres cabeza de hogar recurriendo al gota a gota, salir a la calle con miedo de que me vayan a robar el celular y vivir con incertidumbre”.

Modelo de país

“Colombia tiene que crecer. Es un problema demográfico grave: menos nacimientos, más pensionados y menos contribuyentes”.

Empleo

“No hay suficientes empleos porque no da la plata para contratar. Hay que incentivar la empresa y flexibilizar condiciones”.

Educación

“Cada quien debe estudiar lo que quiera. El problema de fondo es estructural”.

Cambio clave

“Eliminar la politiquería en educación”.

Seguridad

“Yo sí creo en la presencia del Estado en ciertos lugares y en ciertos momentos, listo para ayudar a las personas más necesitadas”.

Alejandro Calderón

Alejandro Calderón Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada

Postura inicial

“Considero que el país está cansado de la política tradicional y es hora de iniciar una política más empresarial”.

¿Qué le preocupa?

“La situación de la seguridad en Colombia es un panorama de preocupación, no solo mía, sino de muchos colombianos” .

Modelo de país

“Para redistribuir primero se necesita crecer. No se puede redistribuir de donde no se tiene”.

Empleo

“Existe una brecha grande entre la educación y la vida laboral. Se gradúan muchos profesionales, pero no hay garantías de empleos”.

Educación

“Las carreras tradicionales están sobrepobladas. Se deberían crear programas enfocados en el futuro, como inteligencia artificial o tecnología”.

Cambio clave

“Es que exista esa oferta laboral de calidad que todos los colombianos necesitamos”.

Seguridad

“El mayor reto es el control territorial en regiones alejadas. Colombia es un Estado centralista y ha fallado en eso”.

Laura Camila Peña

Laura Camila Peña Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional y líder digital en temas ambientales, sociales y de paz

Postura inicial

“Creo en la justicia social y en cambiar el paradigma y restablecer la revolución agraria. Les debemos mucho a las poblaciones históricamente excluidas”.

¿Qué le preocupa?

“Que no logremos establecer una paz real y que se siga perpetuando la violencia”.

Modelo de país

“Hay que crecer redistribuyendo. La redistribución sí genera crecimiento económico”.

Empleo

“El problema no es solo cuántos empleos hay, sino en qué condiciones se dan. Hay precarización laboral”.

Educación

“No todos tienen acceso a educación. Hay regiones sin universidades. Hay desigualdad estructural”.

Cambio clave

“Modificar la meritocracia como único sistema de acceso”.

Seguridad

“Colombia necesita la paz y un diálogo profundo con todos los sectores, sin exclusión”.

Daniel Maldonado

Daniel Maldonado Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estudiante de Derecho y activista político

Postura inicial

“Vengo de zona rural. El Gobierno engañó a la gente con promesas como la paz total, que nunca llegó, y prometiendo condonar el Icetex. Por eso me ubico en la centroderecha, entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”.

¿Qué le preocupa?

“Falta de oportunidades, migración de jóvenes y crisis de seguridad”.

Modelo de país

“Hay que explotar recursos propios y generar oportunidades para jóvenes”.

Empleo

“Hay que facilitar acceso a educación y luego incentivar la contratación”.

Educación

“Más créditos, más universidades y más enfoque en ciencia”.

Cambio clave

“Eliminar o reformar Fecode por los paros y pérdida de clases”.

Seguridad

“Debe haber dos opciones: negociación o mano dura. Si no hay voluntad, debe haber fuerza”.