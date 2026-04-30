Para cerrar la jornada académica del Foro Colombia Rural 2026, tres jóvenes rurales contaron cómo las empresas están apostando por ellos y sus emprendimientos. La conversación se dio durante el ‘Podio de ideas ¿Quiénes están tomando el relevo en el campo colombiano?’, en el que se conversó sobre sostenimiento del empleo, la productividad y la continuidad del negocio en el campo colombiano.

“El agro es muy importante para Colombia, pero no se está aprovechando lo suficiente”: Patria Investments

El espacio inició con la intervención de Germán Reyes, ingeniero biomédico y cofundador de ART/wear, una startup enfocada en la creación de dispositivos biomédicos para recuperar la salud de las personas con temblor esencial, que ha sido apoyada por Rotorr-Motor de Innovación.

“Rotorr nos ha apoyado de una manera brillante, nos ha dado una excelente guía, sobre todo, en el tema de propiedad intelectual para saber cómo proteger y abordar la protección de la propiedad intelectual de nuestro dispositivo. Nos han dado contactos importantes para poder crecer y llegar a más lugares”.

Luego, Heidy Maldonado, joven agricultora, contó que su historia comenzó en el campo con los cultivos de mora. “El programa de Hit Social nos dio un apoyo a los jóvenes que nos permitió cambiar la manera de pensar del campo, que no solo es trabajo y que tiene oportunidades de salir adelante. Hoy en día, gracias a este apoyo, pude seguir con mi carrera profesional, estoy en tercer semestre de agronomía. Quiero invitar a los jóvenes a que se queden en el campo y sigan trabajando en él”.

Yhonnytzhon Stiven Gutierrez, joven cafetero tolimense, cerró las intervenciones de los jóvenes diciendo que hace 11 años, cuando estaba en grado sexto de bachillerato, decidió no seguir estudiando y dedicarse a trabajar con su padre recolectando café todos los días a las 5 de la mañana, lavarlo y venderlo.

“Ocho meses después, me dí cuenta que una persona probaba mi café y lo transformaba, entonces le dije a mi padre que quería saber más de café, él me envió a la ciudad por cinco años para capacitarme en transformación, tostión, catación y barismo. Cinco años después hice un empalme generacional con mi padre y mejoramos nuestro café para ir a diferentes ferias nacionales e internacionales. Gracias a eso, hemos logrado exportar café a varios países”. Y contó que con apoyo de la Gobernación de Tolima, lograron que más jovenes se pudieran capacitar.

Empresarios y gobiernos que creen en jóvenes

El panel continuó con una conversación entre Jaime Alonso Restrepo Carmona, CEO de Rotorr-Motor de Innovación; Catalina Echavarría Ramírez, directora de la Fundación Postobón, y Adriana Magali Matiz, gobernadora del Departamento del Tolima.

Matiz inició diciendo que lo primero que se debe hacer en el país es dejar de ver el campo como un lugar de sacrificio. “Tenemos que verlo como un lugar de oportunidades, innovación y de orgullo. Me siento orgullosa de haber lanzado la Escuela Regional del Café, el Tolima es el tercer productor de café más grande en el país. Con este eliminamos barreras porque ellos no tienen que pagar, queda en el Líbano. Les damos comida, hospedaje y los instruimos. Solo deben tener ganas y actitud”.

Por su parte, Echavarría habló de su programa ‘Hit Social’, una iniciativa que ya está en 10 departamentos de Colombia y 900 jóvenes que hacen parte de este. “Hemos venido invirtiendo en ellos, no solo para que se formen, sino para que sean nuestros aliados comerciales”.

Restrepo dijo que hay que generar empleo para los jóvenes y que ellos sientan que si reciben un reconocimiento económico por su trabajo.

Ya no se trata solo de producir: así se reordena el agro en el país, según el Foro Colombia Rural 2026

“Hay que darles estabilidad y generar programas de apropiación y uso, es decir, aprender haciendo. La formación en el campo es clave, no desconocemos la labor de las universidades, pero hay que adaptar los pensums para que se puedan formar a través de ciclos propedéuticos. El joven empieza trabajando, luego se especializa en un arte, profesión u oficio, sigue con su área tecnológica y que cuando dé un salto a un pregrado tenga todo el apoyo”.