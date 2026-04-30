El agro cada vez toma más relevancia en la economía, y por eso, las organizaciones están cambiando la forma de financiar y apoyar el campo colombiano.

Además, las empresas están innovando con productos nuevos para gestionar riesgo, capital y crecimiento. Estos fueron los puntos claves de la ‘Talk de impacto’ que dió Diego Chona Beltrán, partner at Patria Investments, Head Latam ex Brazil Private Equity, en el marco del Foro Colombia Rural 2026.

Ya no se trata solo de producir: así se reordena el agro en Colombia, según el Foro Colombia Rural 2026

Su intervención inició diciendo que en Colombia están viendo un importante potencial en el agro, y por eso, están invirtiendo en el sector. “El agro es muy importante para Colombia, hoy es cerca del 11 % del PIB y viendo con lo que está pasando con nuestra población y las demandas, hay una oportunidad muy grande”.

Sin embargo, el alto ejecutivo de Patria Investments, hizo énfasis en que no se está aprovechando lo suficiente el país. Pues aseguró que hoy en día hay 5 millones de hectáreas en uso, pero no se han aprovechado las fronteras agrícolas que hay y a las que se les debería apostar.

En cuanto a cultivos, Chona dijo que el tema de las frutas “es una frontera que no hemos sabido aprovechar. Si tuviéramos una agricultura que realmente respetara los insumos para que sea sostenible y el manejo de las aguas para que el consumidor sepa que el producto cumple todos los estándares de sostenibilidad, se abrirán muchas oportunidades. Debemos pensar en cómo comercializar esto de una manera correcta”.

Foro Colombia Rural 2026 Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Por otro lado, sobre producción y consumo, aseguró que en Colombia hay que trabajar en la seguridad alimentaria propia y aprovechar la altillanura para producir los productos que se necesitan y de esta manera no depender de exportaciones.

El ejecutivo dijo también que hay que buscar la manera de hacer más insumos en Colombia, empezar a ser conscientes del impacto de estos y respetar el medio ambiente.

¿Qué hace Patria?

“Como Patria, en Brasil, hemos invertido más que todo en el café y en el acai. Nos acercamos a los productores y trabajamos mucho en la parte institucional para llegar a empresas que compren los productos. Ese ha sido un caso de éxito”, explicó Chona.

En el caso de Colombia, dijo que han estado desde la producción hasta la distribución de insumos. “Estuvimos invirtiendo en fertilizantes líquidos porque nos dimos cuenta que era necesario tener mezclas correctas para atender las necesidades de los agricultores. Hicimos pruebas para ver si estos les estaban ayudando a los agricultores y adecuarlos a cada uno de los cultivos”

Destacó también que la primera inversión que hicieron en el país fue en insumos agrícolas. “Hemos desarrollado una de las principales compañías de distribución de insumos, tiene ventas cercanas a un billón de pesos y trabajamos con 52.000 agricultores. A ellos les intentamos llevar una solución completa de insumos y asistencia técnica para que su producción sea la más alta posible a través de tecnología”.

Además, han trabajado en cerrar la cadena porque no siempre hay certeza de que lo que se produce va a ser comprado. “Si no cerramos el ciclo, no hay manera de que funcionemos. Desde el primer momento le garantizamos a los agricultores la compra de sus cosechas, pero para que esto funcione tenemos que trabajar con la industria de alimentos”.

Chona aseguró que haber entrado a Colombia con insumos fue “una puerta interesante” y les abrió otra que les permitió ver el potencial que tienen las frutas tropicales. “Queremos trabajar con los agricultores para ver qué frutas están comprando en Europa, Estados Unidos, Asia para financiarlos y poder exportar estos productos a lugares donde los están demandando”.

El campo colombiano ya no es el de antes: empresas, inversión y decisiones están cambiando su rumbo

Sobre sus próximos planes como compañía, dijo que quieren apostarle a entrar más en la cadena de insumos y biológicos para ser más amables con el medio ambiente.

Chona cerró diciendo que es clave darle un buen uso a la tecnología en el campo. “Va a llegar un momento en el que el comprador va a querer saber de dónde viene el producto y los procesos para tener tranquilidad”.