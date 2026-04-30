Estrella de la Selección Colombia cautivó al Inter de Milán: pagarían 20 millones de euros

Inter de Milán está en la lista de posibles destinos para Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia que viene brillando en el Racing de Santander.

De acuerdo a la información publicada por Transfermarkt, el volante vallecaucano llamó la atención del conjunto nerazurro y cambiará de equipo antes del Mundial 2026.

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Además de la posibilidad de ir a Italia, están sobre la mesa dos opciones más en Portugal y en la primera división de España.

“Ahora el rumor más sonoro es el del Inter de Milán. El cuadro de la Serie A tendría que pagar cuatro veces el valor de Puerta, tema que cogerá fuerza en el epílogo de la 25/26, pues también existe la opción de Richard Ríos”, apunta el medio especializado en fichajes.

Gustavo Puerta dio el salto directo al fútbol europeo en el año 2023, luego de deslumbrar al mundo con su nivel en el Sudamericano Sub-20. En primera instancia, llegó al Nuremberg de Alemania, luego pasó al Bayer Leverkusen, con el que fue campeón bajo las órdenes de Xabi Alonso y más tarde recaló en el Hull City de Inglaterra.

Esta temporada llegó a Racing de Santander, donde su nivel se elevó al punto de ser convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos preparatorios rumbo al Mundial. Puerta vio minutos en el mes de marzo ante Croacia y Francia, dos partidos que lo dejaron bien encaminado hacia la convocatoria final.

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Pero al Inter de Milán poco le importa que asista o no a la Copa del Mundo, pues su interés se generó por lo hecho en la segunda división de España.

Racing de Santander ya tiene claro que llegarán muchas ofertas por Gustavo Puerta, pero solo lo dejará irse por un valor que incluso alcanzaría los 20 millones de euros. En caso de darse, sería la venta más cara en la historia del conjunto verdiblanco.

Gustavo Puerta, autor del primer gol de Colombia ante Nueva Zelanda. Foto: Getty Images

“Según los reportes, Racing Santander pretendería, por lo menos, 20 millones de euros para la venta de Gustavo Puerta, considerando que su valor de mercado actual es de cinco millones. Ese monto lo convertiría en la venta más cara en la historia del club verdiblanco, récord que mantiene Nikola Zigic con apenas 14 millones de euros por Valencia”, apuntó Transfermarkt.

Puerta tiene altas probabilidades de disputar el Mundial con la Selección Colombia, hecho que elevaría su valor en el mercado si es que tiene buenas presentaciones en la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

Su rival por el puesto es el antioqueño Kevin Castaño, que lleva varios partidos consecutivos sin ser convocado en River Plate y difícilmente sea citado por Néstor Lorenzo si llega corto de rodaje en su club.