De Colombia es el jugador que está de moda en el mundo. Luis Díaz es actualmente uno de los mejores del planeta y algunos se atreven a candidatizarlo para pelear por el próximo Balón de Oro.

Recientemente, en Champions League, el guajiro se lució con un nuevo golazo ante PSG. En la fase pasada, frente a Real Madrid, marcó el primero y el último de una serie que fue catalogada como la ‘mejor de la historia’.

Reacción de Erling Haaland tras ver el show del PSG, Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz: en Inglaterra se habla de su noche mágica ante el PSG; Terry y Carragher lo exaltan

El colombiano arribó a Bayern Múnich hace meses, para demostrar que podría acoplarse a otro gigante de Europa tras estar en en Liverpool donde ganó cinco títulos.

Su salida del balompié inglés no fue del todo tranquila; alrededor de su venta por 75 millones de euros a los bávaros, hubo comentarios que la aprobaban y otros que la criticaba fuertemente.

Hoy día, al ver que Lucho está rompiéndola en el gigante alemán, desde Inglaterra surgen comentarios fuertes en contra de Liverpool. A la directiva, así como a entrenador Arne Slot, entre otros protagonistas cercanos a los reds les dirigen todo tipo de dardos.

“Absolutamente ridículo”

Micah Richards, exjugador y ahora panelista en la cadena CBS Sports, fue el último en estallar por el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich. Para el mencionado, es inconcebible cómo se dejó partir al guajiro sin oposición alguna desde Liverpool.

"Tenemos que ser absolutamente sinceros, porque no puedo ni entenderlo", lamentó de entrada.

Luego de eso, sentenció que fue un error mayúsculo haber mantenido a uno de Países Bajos, en lugar de nacido en Colombia.

Luis Díaz celebra tras haberle marcado a PSG en Champions League Foto: AFP

“¿Me estás diciendo que vendes a Luis Díaz para quedarte con Gakpo? Sinceramente, eso no es solo una mala decisión futbolística, ¡es una decisión de vida impactante! ¡Es absolutamente ridículo!“, afirmó enérgico.

Para Richards es sorprendente la manera en la que hoy día está jugando Lucho. Según este, ‘destroza’ lo que está a su paso en el Viejo Continente.

“Estás aquí sentado viendo a Luis Díaz ahora mismo en el Bayern Múnich y está destrozándolo por completo en el escenario más grande”, expuso.

Valorándole al cafetero todas un cada una de sus bondades, recordó lo que han sido los últimos dos partidos ante rivales de peso en Champions League.

“¡Es electrizante! Está metiendo goles contra el Real Madrid y contra el PSG, y tú solo puedes rascarte la cabeza pensando: ‘¿Cómo demonios dejó el Liverpool que se le escapara de las manos?’. ¡El tipo es un agitador de partidos! Trae ese caos puro, el ritmo, la potencia, esos momentos de magia absoluta", afirma sin escatimar en los elogios.

Luis Díaz goza en Bayern Múnich, mientras Arne Slot sufre en Liverpool Foto: Getty Images

Nuevamente, al final de su comentario, recrimina que el exequipo de Luis lo dejara irse tan fácilmente: “Cuando arranca por esa banda... ¡Es increíble! El Liverpool no solo perdió a un jugador del equipo... perdió una joya. ¡Una joya absoluta! ¡Qué jugador!”.

Esta no es la primera vez que exjugadores se ven molestos por la decisión tomada por parte de Liverpool. Díaz atrás, Jamie Carragher, así como también Oliver Kahn, hicieron mención del impacto que ha generado el arribo de Lucho desde Anfield Road a Allianz Arena.