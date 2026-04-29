Reacción de Erling Haaland tras ver el show del PSG, Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League

Fue un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes que Erling Haaland no se perdió. PSG tomó una ligera ventaja de 5-4 sobre Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League.

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Al actual campeón le queda un cierto sabor amargo, ya que llegó a ir ganando 5-2 y se veía cómodo con el marcador. Tener tres goles de ventaja para la vuelta en Alemania era una gran fuente de inspiración mirando la final, pero las anotaciones del francés Dayot Upamecano (65′) y del colombiano Luis Díaz (69′) reengancharon al monarca alemán a la eliminatoria y las cosas están muy abiertas.

Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′) y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′). Todo esto tuvo el elogio de Erling Haaland, alguien que sabe perfectamente de lo que es un espectáculo de goles.

El noruego del Manchester City, Erling Haaland, fue el autor del gol de la victoria de su equipo sobre el Liverpool, en la Premier League 2025-2026. (Foto by Paul ELLIS / AFP) Foto: AFP

“Estamos muy contentos. Creo que merecimos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble”, declaró el técnico del PSG, el español Luis Enrique, tras el esfuerzo de su equipo ante el Bayern Múnich.

El duelo de vuelta de la próxima semana en Múnich decidirá el dueño de un boleto para la final del 30 de mayo en Budapest, Hungría. La serie sigue abierta, aunque la balanza parece inclinarse a favor del Bayern Múnich de Luis Díaz, quien brilló en París tras un magistral control y preciso remate para el cuarto de su equipo y acortar la ventaja en la serie a solamente un gol.

Erling Haaland se pronunció

Cabe recordar que el atacante noruego se quedó en los octavos de final de esta edición tras la caída del Manchester City ante Real Madrid con un marcador global de 5-1. Erling Haaland, mientras ve la Champions por televisión, se concentra para asaltar definitivamente la Premier, pues está a tres puntos del Arsenal y tiene un partido menos.

En la red social Snapchat, Haaland dejó ver que seguía en primera fila el partidazo de la fecha en el mundo, y tres palabras fueron suficientes para describir el sentimiento que le generó ver tanta calidad de sus colegas en la cancha: “This is football”.

😮 HAALAND ALUCINA con el PSG-BAYERN.



📲 Así lo ha compartido el jugador del City en su Snapchat.



Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/v8lykOLD1Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2026

“Esto es fútbol”, traduce el mensaje del delantero noruego, que sabe perfectamente lo que es jugar a ese ritmo, y luego de ver nueve goles en 90 minutos que dejan la serie totalmente abierta. Haaland se alista para ver la vuelta el 6 de mayo en el Allianz Arena.