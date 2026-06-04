¿Haaland al Real Madrid? Manchester City sacó un comunicado oficial y anunció su primera decisión

Manchester City considera acudir a los tribunales después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, dijera que si gana las elecciones del 7 de junio contratará a Erling Haaland para el cuadro merengue.

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Riquelme hizo el anuncio el miércoles por la noche en un programa de la cadena Antena 3, mostrando una camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el número 9 estampados.

Este empresario de las energías renovables afirmó que también fichará a Rodri, volante español que aún tiene un año de contrato con el City.

Rodri juega “en una posición que el Real Madrid necesita y es un perfil que si yo soy presidente jugará en el Real Madrid”, dijo Riquelme en El Hormiguero.

“Son jugadores, en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar ya el próximo lunes con el City y con su agente”, explicó el candidato a la presidencia merengue.

“Y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid”, añadió Riquelme.

Alf-Inge Haaland, padre y representante del delantero, reaccionó con sorpresa a las declaraciones del candidato y aseguró que su hijo está comprometido con el Manchester City para la próxima temporada que iniciará en el mes de agosto.

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Comunicado del Manchester City

Ante todo el revuelo que causó la posible salida de su goleador, el Manchester City emitió un comunicado oficial en el que anunció acciones legales contra Enrique Riquelme.

“Las cosas que se dicen desde España sobre el futuro de Erling Haaland no son ciertas”, declaró un portavoz del club. “No hay ninguna posibilidad de que eso suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita”.

“Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto” de pugna electoral, concluyó el portavoz del equipo inglés.

Erling Haaland, delantero del Manchester City Foto: Getty Images

Haaland llegó al Manchester City en 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio en enero de 2025. Barcelona y Real Madrid han hablado públicamente de su interés en el noruego, pero no han hecho ofertas formales para ficharlo.

Erling Braut, de 25 años, ha sido un goleador prolífico desde su llegada al Etihad, ganando dos ligas inglesas y una Champions League.

Haaland conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada y, además, se llevó la Bota de Oro de la Premier League con 27 goles.

Después de perder el torneo local a manos de Arsenal, prometió que trabajaría el doble para traer de regreso la copa a Manchester. El problema es que ahora deberá hacerlo sin las instrucciones de Pep Guardiola, quien dio un paso al costado.

*Con información de la AFP.