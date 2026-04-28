La reacción de Luis Enrique tras el gol de Luis Díaz que amargó al PSG: “El mejor partido que he vivido”

Bayern Múnich ve muy cerca la final de Champions League tras lluvia de goles en el Parque de los Príncipes de París y pese a perder. El volante colombiano Luis Díaz se ilusiona con el título antes de la cita mundialista con la Selección Colombia. Lucho volvió a colocar su magia y el gigante bávaro podría instalarse nuevamente en lo más alto del fútbol mundial. Fue un resultado 5-4 a favor de los franceses, que parece un virtual empate, si se tiene en cuenta que la serie cerrará en el Allianz Arena.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

Luis Díaz se quiere convertir en el segundo colombiano en conseguir este récord del fútbol europeo

El juego en Francia puede ser considerado uno de los mejores de la historia de la Liga de Campeones y clasifica entre lo más destacado de la temporada europea. Luis Díaz pudo restar la ventaja que el PSG tuvo hasta de tres goles; ahora solamente es un gol que el Bayern deberá remontar en Alemania para empatar la serie. El técnico Luis Enrique se vio emocionado tras el vibrante cotejo y valoró el sacrificio de sus jugadores.

Luis Enrique admitió que le costó valorar si su equipo había merecido la victoria o no por el guion loco que tuvo el partido. Es que el PSG empezó perdiendo, antes de remontar 2-1 y de que el Bayern Múnich igualara 2-2. Justo antes del descanso, los franceses se distanciaron de penal y en la segunda mitad llegaron a ponerse con 5-2 a favor.

El técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ofrece una rueda de prensa del club francés un día antes de su partido de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Bayern de Múnich, en el Campus del PSG en Poissy, al noroeste de París, el 27 de abril de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

Los alemanes corrigieron rápidamente y redujeron en menos de diez minutos la diferencia hasta el 5-4 definitivo, con el gol incluido de Luis Díaz. Luis Enrique, lejos de criticar, confesó que el juego fue abierto y los dos clubes salieron a ganar. No tuvo titubeo alguno para confesar que fue el mejor partido que ha vivido.

“Fue increíble (el partido). La verdad es que no tengo palabras. Creo que fue el mejor partido que he vivido nunca como entrenador. Los dos equipos querían jugar; ambos tienen una calidad enorme. Creo que todo el mundo disfrutó viendo este partido”, dijo Luis Enrique.

Más palabras de Luis Enrique tras enfrentar al Bayern

Además, dijo que se siente feliz por la victoria tras los nueve goles marcados, pero no hizo hincapié en la casi remontada del Bayern en la segunda parte. Recordó que el Bayern solamente ha perdido tres partidos en esta temporada en la Champions.

“Por supuesto, estamos felices por haber ganado. Y no hay que olvidar que el Bayern solo ha perdido tres partidos esta temporada. Eso demuestra lo bien que lo hicimos hoy”, admitió Luis Enrique.

Luis Enrique DT @PSG_inside

“Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador”

PSG 5-4 Bayern Múnich, semifinal ida #Champions pic.twitter.com/iWgJT1gWy8 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 28, 2026

Bayern Múnich y PSG jugarán la vuelta de esta semifinal de Champions League el próximo miércoles, 6 de mayo, en el Allianz Arena y con la afición bávara actuando como local.

La hora de arranque está programada para las 2:00 p. m. de Colombia (6:00 p. m., horario de Alemania). Se podrá ver en TV a través de ESPN/Disney+.