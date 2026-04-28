Luis Díaz se quiere convertir en el segundo colombiano en conseguir este récord del fútbol europeo

El auge del extremo izquierdo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, se demostró en la tarde de este martes 28 de abril, en donde el ‘guajiro’ tuvo un rendimiento espectacular en el partido de ida ante el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes.

Golazo de Luis Díaz en París le da vida al Bayern Múnich en la Champions League: sufre PSG

Aunque el marcador final no estuvo a favor del colombiano y el conjunto alemán, quienes cayeron en un verdadero espectáculo de fútbol, 5-4, las expectativas se ponen cada vez más altas para el partido de vuelta que se disputará en el Allianz Arena el próximo 6 de mayo de 2026 a las 2:00 p.m. hora colombiana.

En el caso de ‘Lucho’, una vez más demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo e incluso candidato al Balón de Oro. Desde el comienzo del juego, Luis Díaz fue clave para las ocasiones de gol que convirtieron los bávaros, ocasionando el 1.° gol del equipo tras haber generado un penal en el arco contrario, además de descontar en el minuto 68 a través de un control exquisito del balón para clavarla al ángulo del arquero ruso Matvéi Safónov.

Ahora todo se define en Alemania, y aunque parcialmente el Bayern de Múnich se encuentra por debajo del marcador, las probabilidades de remontar el encuentro son altas, teniendo en cuenta el historial que tiene el conjunto bávaro en remontadas, mucho más en su propio campo de juego y acompañado de su hinchada.

El récord que Lucho aspira tener en Champions y en el fútbol europeo

El ‘Guajiro’ no solamente quiere dejar marcado su legado en el fútbol europeo, sino en toda la historia del fútbol colombiano. Con las altas expectativas para el partido de vuelta y con las probabilidades de que pueden llegar a clasificar a finales de la competencia y ganar la tan ansiada ‘orejona’, cada vez suenan más las probabilidades de que Luis Díaz llegue a conseguir uno de los logros más prestigiados del deporte: El triplete europeo (Copa, Liga y Champions).

Ya con la Bundesliga ganada, acompañado de ya estar en la final de la DFB Pokal (Copa alemana), cada vez empieza a sonar más el sueño de ver al conjunto alemán tener una temporada perfecta, como lo ha demostrado en casos anteriores (triplete en la temporada 2012-2013 y temporada 2019-2020).

Pero lo que más destaca a nivel del país es el inmenso logro que conseguiría Luis Díaz al ser el segundo colombiano en la historia de este deporte en conseguir un triplete.

Aunque grandes jugadores y leyendas del fútbol colombiano han mostrado su nivel en territorio europeo, como Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Alberto Yepes, David Ospina y James Rodríguez, solo uno se ha consolidado como la única persona en conseguir este logro: Iván Ramiro Córdoba.

Iván Ramiro Córdoba, el único colombiano en ganar un triplete. Foto: Getty Images - API

El antioqueño fue vital para conseguir este grandioso logro cuando se encontraba en el Inter de Milán de José Mourinho. Fue, específicamente, durante la temporada 2009-2010 que el conjunto nerazzurri logró conseguir el scudetto, la copa italiana y la Champions League, convirtiéndose en el primer y único equipo italiano en conseguir esta conquista.

Curiosamente, la victoria de la ‘orejona’ la consiguieron en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich, equipo donde juega actualmente Luis Díaz.

Ahora, el ‘guajiro’ busca convertirse en el siguiente colombiano en lograr este mítico triunfo, aunque aún le falta el partido de vuelta ante el PSG y la final de la DFB Pokal para que su nombre quede marcado en la historia de los libros del fútbol colombiano.