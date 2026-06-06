El futbolista más caro que jugará el Mundial 2026: vale casi tres veces más que Luis Díaz

Los valores en el mercado del fútbol se vuelven tendencia de cara al Mundial 2026. Transfermarkt reporta que son tres los futbolistas más caros que jugarán la cita orbital, y el precio que ostentan genera bastante ruido entre la prensa y los aficionados.

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Un punto de comparación puede ser Luis Díaz. Se trata del futbolista más caro que jugará con la Selección Colombia el Mundial, ostentando un valor en el mercado de 70 millones de euros, y necesitando casi tres guajiros para alcanzar a los más costosos.

Luis Díaz, el jugador más caro de la Selección Colombia con un valor de 70 millones de euros. Foto: Guilermo Torres - Semana

Yamal, Haaland y Mbappé, los tres futbolistas más caros que jugarán el Mundial 2026

Transfermarkt reseña que Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé tiene un valor de 200 millones de euros. Son de la élite en el fútbol de Europa, figuras en sus respectivos clubes y llamados a brillar en el campeonato del Mundo.

Lamine Yamal (España), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia): los tres jugadores más costosos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Pedri, del Barcelona y compañero de Lamine Yamal, está en el cuarto puesto con un precio de 150 millones de euros. Es el mismo que ostenta Michael Olise, quien juega con Luis Díaz en Bayern Múnich y cierra el top cinco.

Los 10 futbolistas más caros que jugarán el Mundial 2026

Son tantas las estrellas que dirán presente en la cita orbital de United, que varias caras figuran como las más costosas. En ampliación, y según Transfermarkt, este es el top 10 de jugadores más costosos que jugarán en Estados Unidos, México y Canadá:

Erling Haaland - Noruega - Manchester City: 200 millones de euros Lamine Yamal - España - Barcelona: 200 millones de euros Kylian Mbappé - Francia - Real Madrid: 200 millones de euros Michael Olise - Francia - Bayern Múnich: 150 millones de euros Pedri - España - Barcelona: 150 millones de euros Vinicius Junior - Brasil - Real Madrid: 140 millones de euros Vitinha - Portugal - PSG: 140 millones de euros João Neves - Portugal - PSG: 140 millones de euros Jude Bellingham - Inglaterra - Real Madrid: 130 millones de euros Declane Rice - Inglaterra - Arsenal: 120 millones de euros

El colombiano Luis Díaz está en el puesto 52 de los más valiosos al Mundial. Sin embargo, tiene el mismo valor que el número 42 de la lista: Raphinha, del FC Barcelona y la Selección de Brasil.

A Lionel Messi le colocaron un pecio de 15 millones de euros, por lo que se sale de los 250 futbolistas más caros de la Copa del Mundo. Mismo caso de Cristiano Ronaldo, con 10 millones de euros.