Alcaldía de Sincelejo cumple el sueño de Ian, niño con discapacidad que viajará a México a ver a la Selección Colombia

Ian, un niño con discapacidad, cumplirá su anhelado sueño de ver a la Selección Colombia en México durante esta edición del Mundial, acompañado de su cuidadora. Así lo confirmó el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en el marco de sus acciones de inclusión social.

La administración municipal destacó que esta experiencia va más allá del ámbito deportivo, convirtiéndose en una oportunidad para promover los derechos de las personas con discapacidad y fortalecer mensajes de respeto e igualdad en escenarios internacionales.

Según explicó el mandatario, el menor fue seleccionado como parte de una iniciativa institucional que busca generar vivencias significativas para poblaciones vulnerables del municipio.

La Alcaldía de Sincelejo, liderada por Yahir Acuña, anunció una iniciativa de apoyo social enfocada en la inclusión de población vulnerable. Foto: Alcaldía de Sincelejo-API

“Y tenemos un anuncio bien bonito también: hay un niño que se llama Ian, que dentro de nuestras gestiones ha sido seleccionado para que vaya con su cuidadora a ver el partido de Colombia”, señaló durante una rueda de prensa.

Además, enfatizó que el menor contará con condiciones privilegiadas durante el viaje, incluyendo ubicación en boletas de categoría 1, así como la cobertura total de hospedaje, alimentación, transporte y actividades de recreación.

El alcalde subrayó que este tipo de iniciativas abren la puerta a nuevos procesos de cooperación y visibilización social. Con ello, la administración reafirma su apuesta por la inclusión y por el uso del deporte como herramienta de transformación social y generación de oportunidades.