Hacia mediados del siglo XXI, el panorama de la educación mundial se encontrará en un punto de no retorno. Las proyecciones globales coinciden en que, de aquí a 2050, los sistemas educativos deberán sortear cuatro desafíos titánicos: cerrar las brechas de equidad e inclusión que aún fracturan nuestras sociedades; asimilar de forma ética la revolución de la inteligencia artificial; responder con urgencia a la crisis climática; y —quizá lo más complejo— reconfigurar la enseñanza-aprendizaje para formar ciudadanos no solo productivos, sino también profundamente críticos y solidarios.

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Colombia, como pieza integrante de este engranaje global, no es ajena a estas tensiones. Sin embargo, nuestra enrevesada pero maravillosa geografía, nuestra muy compleja historia, nuestra particular idiosincrasia y nuestras heridas aún latentes nos obligan a problematizar estos desafíos desde una óptica propia.

Para los colombianos, la pregunta por el futuro de la educación no es meramente tecnológica o administrativa: es una cuestión de supervivencia y convivencia. En la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) estamos firmemente convencidos de que nuestro gran reto —y nuestra mayor contribución al país— es diseñar y poner en marcha una educación para la paz.

El Plan Rectoral 2024-2028, titulado “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, es una hoja de ruta que entiende que la paz, más allá de la ausencia de conflicto, es una construcción académica, científica y social permanente.

Si el mundo hoy habla de “liderazgo”, nosotros lo retomamos y le damos una visión neogranadina y estratégica que integra el desarrollo, los derechos humanos, la sostenibilidad y la seguridad como pilares de una misma estructura sólida.

Estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada durante una jornada académica orientada a la formación integral y el desarrollo de capacidades para la convivencia. Foto: UMNG/API

Un hito tangible de esta voluntad es nuestra nueva Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz. Reconocida como la primera de su tipo en el hemisferio occidental, este programa académico representa nuestra respuesta directa a la necesidad de formar líderes capaces de gestionar la convivencia pacífica desde el territorio.

Así, con presencia física en Bogotá, Cajicá, Villavicencio y Becerril, y próximamente en Villa de Leyva, la UMNG está respondiendo a las necesidades y a nuestra visión de país.

La educación del futuro debe ser multidimensional. No basta con dominar algoritmos si no comprendemos el impacto social de la digitalización. Por ello, en innumerables escenarios internacionales, la UMNG ha defendido que la innovación educativa debe estar al servicio de la reconciliación. No concebimos el progreso técnico sin un sustento ético que priorice la dignidad humana.

En más de cuatro décadas, nuestra institución ha evolucionado de ser un claustro para la formación de los militares y de sus familias, a convertirse en una universidad abierta a toda la sociedad colombiana, con proyección nacional e, incluso, continental.

Esta apertura es, en sí misma, un acto de paz. Al recibir a miles de nuevos estudiantes cada semestre, no solo les entregamos herramientas, sino que nos comprometemos a formarlos como “líderes íntegros con capacidades globales”.

Así, proponemos un “contrato social educativo” que busca cerrar las brechas sociales mediante la excelencia. Queremos que nuestros profesionales se destaquen por sus conocimientos y por su alta sensibilidad social, pues creemos en una educación que abraza la ciencia, pero se fundamenta en la humanidad y en la defensa de los derechos.

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Hacia 2050, la tecnología ya nos habrá realmente cambiado, muchas fronteras se habrán reconfigurado y los desafíos ambientales serán aún más severos. Pero si logramos que la educación para la paz sea el eje de nuestro sistema, Colombia no solo habrá sobrevivido a sus crisis, sino que le habrá demostrado al mundo que el conocimiento es la herramienta más eficaz para reconstruir una nación.

Ese es el liderazgo estratégico que defendemos: uno que forma para la vida, que promueve la transformación social y que educa, por encima de todo, para la paz.