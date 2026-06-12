La psicología detrás de un voto

Es inevitable reconocer que la decisión de los votantes, en un porcentaje muy alto, está atada a un factor psicológico, a una herida no sanada, a un dolor o a una emoción relacionada con algún aspecto de su vida. En estos tiempos de coaching, psicología, constelaciones, neurociencia, PNL y demás métodos de sanación o desarrollo humano, vale la pena poner atención a estos factores que a veces ignoramos.

El psicólogo y psiquiatra Drew Westen, de la Universidad de Emory, señala en sus publicaciones que “el cerebro político es un cerebro emocional” y que “las personas razonan para llegar a conclusiones emocionalmente sesgadas”. Por su parte, George Lakoff, de la Universidad de Berkeley, plantea dos afirmaciones relevantes sobre esta materia. La primera sostiene que “cuando los hechos no encajan con la visión del mundo de una persona, los hechos suelen ser ignorados o incluso atacados”; la segunda afirma que “no se puede comprender la política del siglo XXI con un cerebro del siglo XVIII”.

Hablar sobre emociones genera sensibilidad; muchas veces se necesitan conversaciones previas o, en otras ocasiones, un trago que ayude a soltar lo que se siente, así que le invito a esforzarse y llegar hasta el final de este artículo.

Respecto al voto “libre”, recordemos que el miedo, la esperanza, la frustración, el resentimiento, la admiración, la rebeldía y la identificación con determinadas causas pueden influir tanto como las cifras económicas o los programas de gobierno.

El voto de derecha en Colombia ha sido la regla general, representa lo tradicional y las costumbres de nuestro país conservador y religioso, claro, muy marcado por la sed de venganza, el dolor y otros sentimientos. Por otra parte, en los años recientes, la izquierda colombiana ha logrado, consolidar una base electoral importante frente a lo cual vale la pena analizar críticamente las motivaciones que pueden estar detrás de este fenómeno político. Parte del discurso progresista no estaría orientado únicamente a la supuesta búsqueda de la igualdad, sino también a la confrontación permanente con quienes representan el éxito económico, a quienes consideran unos explotadores de la clase trabajadora y la oposición a las estructuras históricas de poder.

En dicho voto también encontramos con mayor vehemencia la presencia de unos sentimientos arraigados en la rebeldía juvenil, definida como un fenómeno psicológico y social normal que suele aparecer durante la adolescencia y los primeros años de la adultez. Autores como Erik Erikson, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, sostenían que durante esta etapa las personas atraviesan una crisis de identidad y una tendencia de los jóvenes a cuestionar las normas, la autoridad, las tradiciones y creencias con el propósito de construir una identidad propia e independiente. Algunos de estos jóvenes son víctimas de una constante influencia ejercida por las redes sociales, donde poco a poco se les va lavando el cerebro mediante narrativas woke, discursos progresistas, ideologías de género y otros contenidos que suelen cuestionar las ideas tradicionales y conservadoras. Debido a que se encuentran en una etapa de construcción de su identidad y personalidad, son especialmente susceptibles a este tipo de mensajes, los cuales terminan generando en muchos casos una sensación de afinidad, pertenencia y conexión con las ideas promovidas por la izquierda, ya que también son ideas rebeldes o disruptivas.

Por eso acá dejo una opinión bien impopular y que no gustará a muchos: el voto debería tener un mayor valor para unos que para otros. Por ejemplo, el voto de la madre de familia debería valer el doble o el triple, ya que representa también a su descendencia y el país que quiere para esos hijos; en cambio, el voto de un joven de 18 podría simplemente seguir valiendo una unidad. Este es un planteamiento que propongo amparado en la definición de igualdad: trato igual entre iguales y desigual entre desiguales. No podemos darle el mismo trato a un viejito desempleado que a un señor empresario; el viejito desempleado merece un subsidio y el segundo no lo necesita. Debido a que ellos no son iguales, no podemos tratarlos igual; así hay mil ejemplos. También se ha reconocido otro factor psicológico, la necesidad de llamar la atención de diferentes formas, ya que algunos de estos jóvenes son ignorados por sus padres o por la sociedad misma hasta que un día dicen ser de izquierda; en ese momento, por fin, sus padres abren los ojos y les ponen atención.

Vemos entonces cómo los jóvenes se rebelan no solo contra el sistema tradicional de libre mercado capitalista, sino también contra sus padres. De esta manera, matan dos pájaros de un solo tiro. La cuestión es que esos dos pájaros —sus padres y el sistema de libre mercado capitalista— son precisamente los que podrían ayudarlos a volar más alto, aunque en ese momento ellos no lo perciban. Siendo justos con los jóvenes, también debemos reconocer que hay padres que no ayudan precisamente a sus hijos a volar más alto; por el contrario, los hunden transmitiéndoles todos sus miedos y traumas, a un punto tal que les matan cualquier iniciativa y sus sueños también. También debemos reconocer que algunos padres y adultos sin hijos han padecido la guerra desde el siglo pasado, viviendo con sus miedos, traumas y heridas por sanar; el asunto es que esa generación casi no va a terapia.

Al final, la rebeldía no es del todo mala; lo que está mal es dejarse influenciar por ideas que no son acordes con la realidad ni con las teorías universales ya comprobadas sobre economía.

Dentro de esa generación de personas mayores también encontramos empresarios, terratenientes y capitalistas que han decidido votar por la izquierda. Vale la pena preguntarse cuál es el factor psicológico que los lleva a tomar esa decisión. Una posible explicación es que muchos cargan con un sentimiento de culpa al ver lo privilegiados que son por encima de millones que no lo son, y por haberse beneficiado de una sociedad marcada por la desigualdad, el clasismo y las diferencias económicas. Como consecuencia, buscan mostrarse más empáticos con las minorías y los menos favorecidos. Esta nueva empatía está muy bien, adicional a que responde al deseo de reconciliarse con aquello que hoy consideran injusticias del pasado. También es posible que muchos padres, al ver que sus hijos abrazan causas comunistas o de izquierda, terminen acercándose a esas mismas posturas por empatía, por afecto o por la necesidad de mantener una buena relación con ellos.

Los otros sentimientos difíciles de reconocer son la envidia, los complejos de inferioridad y superioridad, el rencor o el resentimiento y acá viene lo más difícil de digerir: todos los seres humanos sentimos algo de envidia o experimentarán algún complejo en cierto grado, así sea mínimo, pues el ego es un protagonista y todos lo cargamos, así sea en una mínima proporción. Usualmente, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, esto es aún más marcado debido al clasismo que padecemos; por eso es importante vivir una temporada en algún país desarrollado para darse cuenta de que la clase media o trabajadora es la mayoría y sí hay complejos, pero en menor medida. Alfred Adler, psiquiatra y fundador de la psicología individual, nos recordó que “ser humano significa sentirse inferior en algún aspecto y la búsqueda de superioridad es común a todos los seres humanos".

Richard Wilkinson, investigador de la Universidad de Nottingham, afirma que la desigualdad social afecta la salud mental, la ansiedad por el estatus y las relaciones humanas. Considera que los humanos perciben a determinados sectores de la sociedad como privilegiados o superiores y, por otro, experimentan una necesidad de imponer sus propias visiones morales o políticas sobre aquellos a quienes consideran responsables de las desigualdades existentes. Respecto de la desigualdad que padecemos, debemos recordar que el libre mercado y el sistema capitalista son los que más la han reducido, sacando de la pobreza a varios países alrededor del mundo, incluidos países con gobiernos socialistas o de izquierda como China, Brasil, Noruega, Dinamarca o Finlandia. Sobre este punto hago especial énfasis en los países del norte de Europa, ya que por ahí andan algunos creyendo tener un gran argumento al afirmar que esos países son socialistas y que, por esa razón, Colombia también debería serlo. Pues bien, no hay nada más absurdo que esa afirmación, adicional a que ya sabemos que tiene un mercado capitalista; no es posible comparar peras con manzanas, ni colegios privados con colegios públicos, y mucho menos países con siglos de historia de diferencia. Adicionalmente, la esencia y la cultura de las personas de esos países son muy diferentes a las de nuestro país. Ya saben que acá existe una cultura del dinero fácil y, volviendo al tema de las constelaciones, recuerden que somos descendientes de españoles, muchos de esos ladrones que liberaron de las cárceles para colonizar estas tierras. A todo eso, súmele las guerrillas que hemos tenido y miles de factores adicionales que nos hacen muy diferentes e imposibles de comparar con los nórdicos.

Volviendo al factor psicológico, y teniendo en cuenta que un porcentaje alto de los votantes de izquierda son jóvenes, miembros de las comunidades indígenas y de la comunidad LGBTQ+, conforme a indicadores y estadísticas nacionales e internacionales, este sector de la población es más propenso y está más expuesto al consumo de sustancias psicoactivas y otras drogas. Y, para no ir muy lejos, el actual presidente de Colombia, así como algunos miembros de su gabinete, del Congreso y de su gobierno, han realizado declaraciones públicas reconociendo el consumo de sustancias psicoactivas. Surge entonces una pregunta provocadora. ¿Será que, si disminuyeran el consumo de estas sustancias, tendrían una percepción diferente de la realidad y eventualmente cambiarían su voto?

Al final, aquí estamos todos, con una mezcla de emociones, heridas y sentimientos que influyen de manera determinante en nuestro voto. El reto consiste en ejercer control sobre todo lo mencionado para permitirnos un voto más cercano al racionalismo y al criterio objetivo que a esas emociones que, en ocasiones, parecen apoderarse de nosotros.