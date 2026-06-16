El fin del “socialismo del siglo 21” se acerca

La participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el entramado de corrupción promovido por Nicolás Maduro es cada vez más evidente. Piedad Córdoba años atrás había advertido sobre una mina de oro que el régimen le había adjudicado a Zapatero, pues fue el mismo quien le habría informado cómo en China compraban los insumos tecnológicos para su exploración y explotación.

Además de esta mina el expresidente español habría recibido una gran cantidad de beneficios que hasta ahora empiezan a salir a la luz. Las pruebas en contra de Rodríguez Zapatero son cada vez más contundentes, frente a lo que este ha argumentado que hace parte de una persecución política y un complot, algo que cada vez le es difícil de sostener.

La firma de abogados Dentons, en su filial venezolana, habría sido la preferida tanto de Rodríguez Zapatero como de Maduro para dar una apariencia de legalidad a los múltiples contratos y actuaciones ilegales que venían adelantando para su enriquecimiento personal, de acuerdo con información de varios medios en el exterior. El papel de este bufete, habría sido fundamental para el manejo de los contratos y en general de todo el esquema de negocio.

El final de todo este entramado de corrupción parece que está muy cerca. Las redes que unían a Caracas, Cuba, España e Irán por cuenta de varios miembros destacados del mal llamado “socialismo del siglo XX”, parece pronto estarán rotas gracias a la oportuna intervención de la justicia y a la actuación del gobierno de los Estados Unidos, pues la captura y posterior reclusión de Nicolás Maduro ha dado frutos positivos no sólo para este lado del hemisferio, sino también para otras latitudes.

La corrupción por parte de varias de las cabezas del progresismo tanto en España como en América Latina son uno de los elementos fundamentales para el giro a la derecha que se está dando en Iberoamérica.

Resulta adicionalmente vergonzoso el papel de las primeras damas, como lo es el caso de Begoña Gómez , esposa del actual mandatario español, quien está acusada formalmente por posiblemente haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

En situación similar podría encontrarse pronto Verónica Alcocer, aun cónyuge del Presidente Gustavo Petro, por la compra de los aviones Gripen, un negocio que según varias fuentes habría justificado su excéntrico estilo de vida en Suecia.

Las elecciones del próximo domingo serán fundamentales para la región, con efectos importantes no solamente en el hemisferio sino en otros continentes. Todo pronostica que ganará el Tigre, Abelardo de la Espriella, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien ha jugado un papel desequilibrante en la actual contienda electoral.

Si bien es cierto el fin del socialismo del siglo XXI aún no es un hecho, todo va dirigido a esa dirección.

Geopolíticamente tenemos un cambio trascendental, con Estados Unidos como un jugador clave en el tablero, y con trinos como el del Presidente Trump avalando la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo que ha sido entendido por muchos como un guiño.

El progresismo “corrupto”, que no es todo, pues hay una izquierda decente, está muy cerca de desaparecer , de paso, enterrando a todo el movimiento.