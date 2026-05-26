El factor geopolítico de cara a las elecciones presidenciales

Cada vez queda más al descubierto la alianza internacional destinada a socavar las democracias en América Latina. La nociva unión entre Irán y países como Venezuela, la relación entre Hezbollah y otras organizaciones afines como lo son las FARC y el ELN, con quienes intercambiaban cargamentos de cocaína dirigidos a Europa a cambio de entrenamiento para manejar drones y con ellos atentar a la población civil y la fuerza pública, o la presencia de organizaciones iraníes que auspician al gobierno de Gustavo Petro, al punto de hacer un libro sobre su vida y obra en farsi, hacen que sea evidente la influencia de este país junto con sus aliados en lo que sucede en varios países de este lado del hemisferio.

La geopolítica será un factor preponderante en las elecciones del próximo domingo. La captura y reclusión de Nicolás Maduro, seguida de la de Alex Saab, el proceso iniciado en España en contra de uno de los grandes aliados del régimen, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, así como el “indictment” contra Raul Castro, son muestra latente de lo importante que es América Latina en estos momentos en los que el presidente Trump quiere que no sólo Estados Unidos, sino las Américas, sean grandes de nuevo.

La continuación del gobierno progresista tal como está planteado, con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el constreñimiento que se está ejerciendo sobre miles de electores por parte de varios grupos delincuenciales al margen de la ley amparados por la “Paz Total” , los continuos ataques por parte de varios miembros del gobierno nacional frente a un resultado adverso en la próxima jornada electoral, el sinsabor que deja que un tribunal reconociera que el llamado “Estallido social” fuera un evento manipulado por la guerrilla del ELN, hace concluir que el gobierno Petro junto con sus aliados en Colombia y en el exterior están dispuestos a todo con tal de continuar en el poder.

Reconforta ver cómo países garantes y distintas organizaciones están haciendo un seguimiento y una veeduría del proceso electoral en Colombia. En septiembre del año pasado 355 miembros del Parlamento Europeo condenaron de manera enérgica la situación de orden público en Colombia, muy especialmente el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, manifestaron mediante una resolución entre otros asuntos, que “las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia han ayudado a aumentar la polarización”.

Desde Estados Unidos, tanto en el Congreso como en el gobierno tienen bajo la lupa lo que sucede en nuestro país y es prácticamente un hecho el que no se quedarán con los brazos cruzados en caso de que el progresismo intente burdamente robarse las elecciones. En América Latina nuestros vecinos en el Ecuador están cansados por el aumento de la inseguridad y el deterioro de la situación de orden público gracias a las políticas incorrectas del gobierno colombiano. Países como Costa Rica y Panamá responsabilizan al gobierno colombiano del aumento de inmigración ilegal y todas las dinámicas adversas que esta trae para sus connacionales.

Los presidentes del Salvador y de la Argentina, hacen también seguimiento acucioso de lo que sucede en Colombia. Otro factor que es crucial es que la mayoría de los procesos electorales recientes de este lado del hemisferio los ha ganado la centro derecha y la derecha, lo que muestra un inminente giro en la política en América Latina.

Vale la pena recordar que hace unos días, observamos cómo en una de las publicaciones de la cuenta oficial de la Casa Blanca y del Presidente Trump en redes sociales se mostraba cómo en un mapa Venezuela era considerado como el Estado número 51. Sí esto es algo que se está contemplando, definitivamente no querrán como vecino a otra “Cuba”, que es en lo que puede convertirse Colombia en caso de que triunfe el comunismo del siglo 21.

Así las cosas, el factor geopolítico tendrá un peso definitivo en las elecciones presidenciales colombianas, así como lo ha tenido en los demás procesos electorales adelantados en América Latina en 2026.