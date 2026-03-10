Paloma arrasó y derrotará al candidato de las Farc

Muchos la daban por derrotada. De hecho, muchos dudaban del resultado de la Gran Consulta. Sin embargo, esta se impuso con casi 6 millones de votos, siendo de Paloma más de tres.

A pesar de que rotaron mensajes desinformando a la gente sobre cómo votar —lo cual en algún grado surtió efecto dado el gran número de votos nulos—, la conciencia democrática pudo más y la oposición logró este importante triunfo.

El sabotaje a la Gran Consulta por Colombia fue permanente, pero por fortuna y a pesar de la inversión millonaria en publicidad para que esta no prosperara, gente de todos los rincones de Colombia salió a votar a conciencia, por esta, que es de lejos la mejor opción.

Paloma Valencia es una candidata seria. No es una recién aparecida. La conocemos por su pulcritud, estatura política y manejo de los asuntos propios del Estado. Las mujeres, más de la mitad de los habitantes que tiene Colombia, tenemos una digna representante en ella.

Iván Cepeda, el candidato de las Farc, será derrotado, pues la democracia en este país está por encima de las malas prácticas políticas, la desviación de recursos y la compra de votos. Hace pocas horas, observé que, como premio al partido de Martha Peralta Epiayú, una de las congresistas involucradas en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en La Guajira —plata con la que el gobierno compró votos y razón por la que tiene dos de sus ministros en la cárcel—, se le entregó en bandeja de plata la candidatura a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico.

Cepeda premia a aquellos que han hecho que los niños de La Guajira estén condenados al hambre y la sed. Eso es lo que representa el partido de Aida Quilcue y de la senadora Martha Peralta.

Por cierto, ¿por qué la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado más en esa investigación? ¿Qué está pasando al interior de esa entidad, que estos procesos están quietos?

El Pacto Histórico, si bien logró 25 curules en el Senado, eso no significa que sea mayoría. Son derrotables y de hecho están derrotados, pues su proyecto político lo único que ha traído es la quiebra de la nación y la muerte de niños inocentes como Kevin. Kevin falleció esperando que le entregaran un medicamento, pero el presidente de la República estaba pensando en mejor invertir el dinero de los medicamentos de millones de colombianos en películas para Hollywood.

La intervención quirúrgica a la que se sometió Petro, en una clínica privada, para recuperar pelo, ya es claro qué propósito tenía. Ser parte de la meca del cine y codearse con las estrellas de Hollywood. Seguramente para decir que incluso actuó con ganadores del premio Óscar en una película. Dentro de sus frivolidades nunca ha estado el bien de los colombianos, sino más bien el cumplir sus sueños y caprichos propios, a costa de lo que sea, incluso de la muerte de niños inocentes como Kevin.

A los votantes indecisos les digo: en Paloma tienen una gran candidata, voten por ella.

Antes de terminar, quiero rescatar un mensaje que le oí a Juan Daniel Oviedo y que retumba en mis oídos. Ese mensaje va dirigido a la oposición, y es que al país hay que enamorarlo, con propuestas, con alegría, con positivismo, con ilusión. Trabajemos todos juntos por el país que soñamos. Derrochemos buena energía y ánimo en esta campaña electoral. Es lo que el país clama y necesita. La narrativa de la esperanza.