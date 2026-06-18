Colombia merece un vice profesor

Hay imágenes que uno no olvida. Hay momentos que trascienden la coyuntura política y terminan convirtiéndose en símbolos de algo más profundo. Momentos que no se quedan en la memoria, sino en ese lugar del pecho donde habitan las cosas que realmente importan. Uno de esos momentos ocurrió durante el cierre de campaña en Buga.

Ante miles de colombianos, José Manuel Restrepo tomó la palabra. No habló como economista. No habló como exministro. No habló como candidato a la vicepresidencia. Habló como maestro. Con lágrimas en los ojos, pronunció una frase que sintetiza mejor que cualquier discurso la razón por la que decidió entrar nuevamente al servicio público: “Me sacó del aula de clase y me trajo a la más grande aula de clase de este país, que es toda la nación.” Confieso que esas palabras me conmovieron.

Porque existe una diferencia enorme entre quienes llegan a la política para obtener algo y quienes llegan a entregar todo lo que tienen. Entre quienes entienden el poder como un privilegio y quienes lo entienden como una responsabilidad. José Manuel Restrepo pertenece a esta última categoría.

Pensemos por un momento en lo que significó la decisión que tomó. Tenía una carrera consolidada. Había construido una vida dedicada a la academia, a la formación de jóvenes, a la investigación y al pensamiento. Había ocupado posiciones de liderazgo en importantes universidades del país. Había servido como ministro en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de Colombia. Podía quedarse allí.

Podía continuar escribiendo, enseñando y formando generaciones desde la tranquilidad de los claustros universitarios.

Sin embargo, cuando Abelardo de la Espriella lo invitó a acompañarlo en este proyecto de país milagro, decidió asumir el reto. Y lo hizo por una razón sencilla: porque todavía cree en Colombia.

Porque entiende que detrás de las estadísticas existen seres humanos. Que detrás de cada cifra de desempleo hay un joven buscando oportunidades. Que detrás de cada retraso en una cirugía hay una familia sufriendo. Que detrás de cada medicamento que no llega hay un paciente esperando una segunda oportunidad. Ese tipo de decisiones nunca son fáciles.

Quienes hemos recorrido el país sabemos que la política puede ser ingrata. Hemos visto cómo muchas veces las promesas terminan reemplazando los resultados y cómo los discursos terminan chocando contra la realidad de millones de colombianos.

También hemos visto cómo la esperanza de los ciudadanos puede transformarse en frustración cuando los gobiernos no cumplen.

Por eso resulta tan importante recuperar algo que parece escaso en la vida pública: la capacidad de ejecutar.

Los colombianos están cansados de escuchar diagnósticos. Los conocen de memoria. Saben cuáles son los problemas. Lo que esperan son soluciones.

Precisamente ahí es donde la experiencia de José Manuel Restrepo adquiere un valor especial.

No estamos hablando de un teórico que nunca ha administrado. Estamos hablando de un rector que lideró procesos de transformación universitaria. De un servidor público que ocupó responsabilidades de primer nivel. De un economista que conoce cómo funciona el Estado y cómo convertir las ideas en resultados.

Pero más importante aún, estamos hablando de una persona que conserva algo cada vez más escaso en la política: credibilidad.

Por eso miles de colombianos no lo llaman “doctor”. Lo llaman “profe”.

Porque reconocen en él a alguien que explica, escucha, enseña y habla con honestidad.

Esa confianza se vuelve especialmente importante cuando el país enfrenta desafíos tan urgentes como la crisis del sistema de salud.

Hoy existen familias enteras esperando medicamentos, consultas especializadas y procedimientos médicos que deberían llegar oportunamente. Hay ciudadanos que sienten que el Estado les dio la espalda justo cuando más lo necesitaban.

Frente a esa realidad, el país no necesita más discursos ideológicos. Necesita gestión. Necesita conocimiento. Necesita experiencia. Necesita que gane la dupla perfecta de Abelardo y José Manuel para sacar adelante a Colombia.

Como paisa, he aprendido una lección fundamental observando las transformaciones que ha vivido nuestra ciudad en distintos momentos de su historia: gobernar bien exige disciplina. Exige rigor. Exige preparación. Exige resultados. Las buenas intenciones son importantes, pero nunca suficientes.

Por eso considero que la fórmula encabezada por Abelardo de la Espriella incorpora un elemento que Colombia necesita recuperar: la convicción de que el servicio público debe estar acompañado por capacidad de ejecución.

Y en ese propósito, José Manuel Restrepo representa mucho más que una candidatura vicepresidencial. Representa una manera distinta de entender la política. La política como servicio. La política como responsabilidad. La política como una extensión del aula donde se forman ciudadanos y se construye futuro.

Tal vez por eso aquella frase pronunciada en Buga sigue resonando con tanta fuerza. Porque en el fondo resume una verdad sencilla: hay personas que nunca dejan de enseñar. Simplemente cambian de salón.

José Manuel Restrepo dejó un aula para entrar a otra más grande; la más grande de todas. La que se llama: Colombia, una patria milagro. Para ponernos a soñar y llenarnos de esperanza.

Quizás haya llegado el momento de escuchar la cátedra de un vicepresidente profesor.