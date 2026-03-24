El Gobierno es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay

El Gobierno es responsable de la muerte de Miguel Uribe. Su esquema de seguridad jamás fue reforzado, a pesar de haberlo solicitado en múltiples ocasiones. Miguel contaba con un esquema tan vulnerable que durante meses se le hicieron seguimientos sin que la escolta asignada lo notara, ¿o quizás sí? ¿Será por eso que tuvieron durante meses tan clara su ubicación? ¿El esquema de Miguel Uribe no solo era débil, sino que además estaba infiltrado?

Los ataques verbales del presidente hacia Miguel desde su cuenta en X son algo que los colombianos jamás podremos olvidar. Días antes del atentado hizo graves señalamientos en su contra. De esta manera lo puso en inminente peligro, al atacarlo de manera desbordada.

Al candidato Cepeda no le va mejor; él también es responsable. Jamás ha dudado en exponer su amistad y simpatía por uno de los fundadores de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez. Iván Cepeda defendió ferozmente y de manera pública la excarcelación de Márquez, su amigo. Esta defensa judicial abrió camino a la creación de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC desde la cual se ordenó el asesinato de Miguel Uribe, de acuerdo al resultado de las más recientes investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Si Iván Cepeda no hubiera intercedido en favor de Iván Márquez, muy seguramente este estaría en la cárcel. Además de la amistad de Cepeda y Márquez, de la cual hay suficiente evidencia, Cepeda siempre ha sido cercano a las Farc. Información proveniente de los computadores de Raúl Reyes, hoy en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así lo demuestra.

La connivencia entre Cepeda y las Farc viene de décadas atrás. No es coincidencia que en municipios donde hay una fuerte presencia armada de esta y otras agrupaciones ilegales encontremos una importante votación del Pacto Histórico.

Encuentro el siguiente mensaje en la cuenta en X del expresidente Álvaro Uribe, en la que advierte lo siguiente: “En los 126 municipios con mayor riesgo por violencia —según la MOE y el diagnóstico de la Defensoría sobre presencia armada en las elecciones— el Pacto Histórico obtuvo el 55 % de toda su votación al Senado. Además, ganó con amplia ventaja en más de la mitad de esos municipios”.

La situación de orden público durante el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por estar fuera de control. El debilitamiento de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley ha sido evidente.

Justo hace pocos días, también en la red social X, el representante a la Cámara de los Estados Unidos, Carlos Giménez, expresa en un trino: “Desde el Congreso de los Estados Unidos, esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista Gustavo Petro. Petro le ha hecho un daño irremediable a #Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia”. El trino va acompañado de una foto en la que aparecen Petro y Maduro vestidos de naranja, ropa usual de los presos en la unión americana.

¿Qué saben en Estados Unidos que aquí en Colombia muchos colombianos no han querido ver?

Estados Unidos está avanzando a nivel global en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. También contra el comunismo. Hasta ahora las negociaciones con la dictadura de Díaz-Canel parecen ir por un buen camino y Cuba pronto será libre.

Espero que sean aprehendidos pronto los determinadores y autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe, y de ser el caso, sean extraditados. Mientras esto sucede, los colombianos podemos castigar a los responsables de este crimen en las urnas. Políticas como la Paz Total, promovidas desde el seno del Pacto Histórico, mataron a Miguel. Petro y Cepeda tienen también responsabilidad en este magnicidio que no termina de doler.