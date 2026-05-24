La Patria Milagro está en el horizonte, unámonos

La concentración de cierre de campaña del Tigre en Barranquilla con decenas de miles de personas, sin clanes políticos que llevan a la gente como ganado por esa terrible servidumbre de la política clientelista, es un hecho sin precedentes en la historia. El fenómeno de Abelardo apenas lo alcanzamos a columbrar, como le ha ocurrido siempre a esas generaciones que han presenciado fenómenos históricos en tiempo real.

Los grandes sucesos en la historia ocurren cuando hay un clamor de cambio en la sociedad, pero uno real y no fabricado con propaganda como fue el de Petro. El antecedente en tiempos modernos es el de Álvaro Uribe, cuyo advenimiento al poder se dio por un clamor social por la seguridad. Pero el de Abelardo es más profundo y trascendente, porque ahora se han juntado tres clamores, cada uno tan poderoso como el otro: el de la seguridad, el del hartazgo contra los políticos corruptos del establecimiento y el del rechazo al neocomunismo que amenaza la libertad.

Solo Abelardo fue capaz de tomarle el pulso a la nación e interpretarla en esos tres clamores, pero no por una intuición estratégica solamente, sino porque sus convicciones son genuinas y eso se nota, así como se nota la impostura de otros. Y solo él podía convertir esos anhelos sociales silenciosos en una fuerza arrolladora capaz de mover las placas tectónicas de la política y ganarle al neocomunismo que lleva más de una década construyendo una base popular solida a través del adoctrinamiento y últimamente usando los recursos del presupuesto nacional. Por eso yo le doy todos los días gracias a Dios por ponernos a Abelardo en el camino.

Muy rara vez se activa una sociedad para enarbolar una causa política como ahora. Es como cuando el cuerpo humano activa en un esfuerzo titánico todos sus anticuerpos para librar una batalla final y decisiva contra un germen letal. Porque la gente ya sabe que cualquiera de esos tres males: el neocomunismo, la politiquería corrupta y la criminalidad armada, es en si mismo letal, y se refuerzan entre sí con relaciones simbióticas, por eso hay que atacarlos a los tres al mismo tiempo. No se puede decir, por ejemplo, que se es la solución a la amenaza neocomunista, cuando se hace sociedad con las castas políticas corruptas que han validado con su voto en el Congreso las reformas de Petro, o que se combatirá la criminalidad, cuando se nombra de formula vicepresidencial a Oviedo, una semana después de que fuera a Puerto Rellena a hacer una apología de esa misma criminalidad.

Por esa rareza histórica que estamos viviendo, donde no solo hay una movilización para evitar el riesgo neocomunista, sino también para extirpar las lacras que nos han anclado al subdesarrollo como son la corrupción y la violencia, y por el hecho de que hay alguien capaz de encarnar esa lucha y ganarla, es que creo en que la Patria Milagro no es solo un eslogan de campaña, sino una posibilidad cierta que ya empezamos a acariciar como una realidad, y que vamos a luchar como nunca para que no se convierta en un suplicio de Tántalo: un Gobierno que castigue al criminal sin distingos de raza ni poder económico o político, que crea en el individuo y su capacidad creativa, que demuestre con su triunfo que lo moral es lo eficaz en política y en la vida para triunfar, que le devuelva al ciudadano su poder adquisitivo que le ha sido expropiado por una casta y un Estado leviatán que no para de crecer, y que libre una batalla cultural para extirpar la narrativa basura del neocomunismo y acabar así la polarización; es un Gobierno que puede desatar unas fuerzas creativas y productivas nunca antes vistas que nos conducirán a la Patria Milagro.

Por todo esto, hago un llamado respetuoso a quienes siguen en la campaña de Paloma para que voten por Abelardo y José Manuel en primera vuelta; para que sean parte de este movimiento de ciudadanos que entendimos la gravedad del momento y hacemos historia; para que todos los colombianos de hoy y las generaciones venideras podamos tener un futuro próspero, libre, seguro, justo y sin la amenaza neocomunista. ¡Acá los esperamos para ganarle a Cepeda en primera vuelta!