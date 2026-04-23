En medio de un escenario electoral marcado por visiones opuestas sobre el rumbo de Colombia, un grupo de jóvenes de distintas tendencias ideológicas liderará un espacio de análisis y conversación sobre los principales temas que atraviesan la agenda nacional.

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Se trata de las Mesas Juveniles “El país que esperamos”, un formato de diálogo moderado por Jonathan Toro, periodista de SEMANA.

Más de 11 millones de jóvenes entre los 18 y 28 años están habilitados para votar en los comicios del próximo 31 de mayo, por lo que resulta indispensable escuchar qué piensan. Además, concentran algunos de los indicadores más críticos del país en acceso a educación, empleo, seguridad, salud mental y oportunidades, lo que los convierte en un actor clave dentro del debate electoral.

El encuentro propone una lectura del momento político desde la perspectiva de las nuevas generaciones, en un contexto donde las propuestas de figuras como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López reflejan no solo diferencias programáticas, sino modelos de país en tensión.

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En este contexto, el espacio pone sobre la mesa una pregunta clave: cómo se posicionan los jóvenes frente a las visiones de país en disputa y cuáles consideran que deben ser las prioridades.

En esta conversación participarán Alejandro Calderón, estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada; Andrés Krohne, estudiante de Jurisprudencia, columnista y analista político; Laura Camila Peña, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional y líder digital en temas ambientales, sociales y de paz; Rosa María Rodríguez, estudiante de Derecho y consejera de Juventudes en Rafael Uribe Uribe; y Daniel Maldonado, estudiante de Derecho y activista político.

El formato se desarrollará como un diálogo guiado, en el que los participantes partirán de una reflexión personal sobre las principales preocupaciones que enfrentan como jóvenes en el país. La conversación estará organizada en cinco ejes temáticos.

El primero, modelo de país, abordará la tensión entre crecimiento económico y redistribución, así como las prioridades que deberían orientar las decisiones públicas. En seguridad y paz, se discutirán los distintos enfoques frente a la violencia, incluyendo la confrontación, la negociación y las estrategias de transformación social.

El eje de economía y empleo pondrá sobre la mesa las dificultades de acceso a oportunidades laborales estables, así como el papel del emprendimiento en el contexto actual. En educación y futuro, se analizarán los desafíos del sistema educativo y su capacidad para responder a las demandas del mercado laboral y del pensamiento crítico.

Finalmente, en salud y equidad, se examinarán las percepciones sobre el acceso al sistema de salud y los posibles caminos de reforma.

El espacio también incluirá un componente propositivo, en el que los participantes identificarán temas ausentes en la agenda pública y plantearán iniciativas que consideran prioritarias para el próximo gobierno.

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Las Mesas Juveniles buscan aportar una mirada generacional al debate electoral, en un momento en el que las decisiones políticas tendrán efectos directos sobre el futuro de los jóvenes en el país. El encuentro, organizado por Foros Semana, cuenta con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada.