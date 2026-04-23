Registraduría activa plan de auditorías con revisión internacional y exposición del código fuente de cara a la primera vuelta electoral

La Registraduría puso en marcha el plan general de auditorías de cara a las elecciones presidenciales de 2026, un esquema que contempla revisión nacional e internacional de los sistemas, simulacros operativos y la exposición controlada del código fuente de las plataformas tecnológicas involucradas en el proceso electoral.

Registrador Hernán Penagos se refiere a los presuntos ataques al software y el código fuente: “Con tantos ojos detrás es imposible hablar de fraude”

Registraduría Nacional del Estado, entidad que anunció el restablecimiento de todos sus servicios Foto: Creación Semana/ Colprensa

Según el cronograma definido, el plan incluye auditorías a cuatro software que participan en las elecciones, así como pruebas técnicas destinadas a verificar su funcionamiento bajo condiciones exigentes.

Entre estas se encuentran pruebas de carga y estrés programadas para el 19 y 20 de mayo, en las que se buscará llevar al límite los sistemas de preconteo, escrutinio y plataformas asociadas.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Registrador nacional Hernán Penagos mostrándole el software al procurador Gregorio Eljach. Foto: Registraduría

Dentro de los sistemas evaluados están el visor gerencial E-14, la plataforma de jurados, Infovotantes, biometría, consolidación y divulgación de resultados, control de puestos y otras herramientas utilizadas en la logística electoral.

El calendario también contempla un simulacro nacional e internacional de preconteo y escrutinio el 16 de mayo, seguido por un simulacro de escrutinios con participación de consulados el 21 de mayo. Ese mismo día se realizará un ejercicio de digitalización de formularios E-14.

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral. Foto: El País

Uno de los hitos del proceso será el congelamiento del código fuente, previsto para el 28 de mayo, junto con su registro y custodia. Este procedimiento se complementa con dos semanas de exposición del código, durante las cuales auditores de partidos políticos, entes de control y misiones internacionales podrán revisar su estructura en un entorno supervisado.

La Registraduría destacó que esta será la primera vez que se realiza una auditoría internacional al software de elecciones presidenciales, lo que busca reforzar las garantías de transparencia del proceso.

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026 Foto: Aymer Andrés Álvarez

El acceso al código fuente se hará en una sala segura, con controles sobre los puntos de acceso y acompañamiento técnico especializado. Además, se implementará un sistema de verificación mediante código hash, que permitirá certificar que el software revisado corresponde exactamente al utilizado el día de la elección.