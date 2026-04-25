Daniel Briceño pide a la campaña de Paloma Valencia rechazar apoyos de políticos cuestionados

Un revuelo político se ha generado por la llegada de algunos políticos cuestionados a la campaña presidencial de Paloma Valencia, por cuenta del respaldo institucional del Partido de la U, del Partido Conservador, de algunos integrantes de Cambio Radical y, seguramente, del Partido Liberal, anuncio que se haría la próxima semana.

SEMANA reveló los nombres de algunos de los senadores y representantes que tienen encima varios cuestionamientos y que, de manera automática, tendrían que apoyar a Valencia por cuenta de las decisiones de sus partidos.

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Por esa razón, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, habló de algunos casos puntuales y aseguró que al interior de la campaña se ha dado la pelea para evitar que lleguen personas que afecten a Paloma Valencia.

“Me meto en problemas todo el tiempo, pero es lo que toca hacer. Paloma Valencia no tiene un solo escándalo de corrupción y es mi deber blindar la candidatura de ella”, dijo Briceño.

Los partidos tradicionales que no tuvieron candidato presidencial sostuvieron reuniones de bancada para tomar decisiones frente a la campaña. La mayoría decidió irse con Paloma Valencia. Hay congresistas con serios cuestionamientos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Dijo que, en el caso del Partido Conservador, es necesario revisar el apoyo institucional, ya que hay miembros de ese partido que tienen enredos. Un ejemplo de esto es el representante Ape Cuello, quien siempre ha sido cercano a la Casa de Nariño.

“Total daño por una razón, y es que Ape Cuello es petrista. En todos los partidos hay gente buena, pero los apoyos deben revisarse con beneficio de inventario”, dijo.

Agregó: “Podemos recibir al Partido Conservador, pero, por ejemplo, decir: Ape Cuello, no”.

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La preocupación del exconcejal es que ese tipo de apoyos, al final, no suman a la campaña, pero sí generan un efecto negativo que termina haciendo daño a la candidata: “Estratégicamente, moral y éticamente, la campaña se queda con el pecado por culpa de estas personas”.

Briceño también comentó sobre Didier Lobo, senador de Cambio Radical, quien busca unirse a la campaña de Paloma Valencia y se tomó una foto con la candidata en el Congreso.

“Ojalá el señor Didier Lobo salga de aquí, si está en la campaña. Yo pregunté y me dicen que no hay nada oficial, que solo es una foto en el Congreso”.

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Lobo es uno de los senadores con más investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y, como Cambio Radical los dejó en libertad para apoyar a cualquier candidato, él se habría inclinado por la aspiración del Centro Democrático.

“Muchos políticos tradicionales no ponen votos y solo hacen daño a la campaña”.

Por esa razón, Briceño dijo que seguirá informando a la campaña de Valencia sobre esos polémicos apoyos que están llegando: “No tiene ningún sentido que estén acá quienes apoyaron a Gustavo Petro; siempre dije que ni Olga Lucía Velásquez ni Roy Barreras podrían entrar”.

También fue enfático en que tampoco debería aceptarse el apoyo de Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, por los cuestionamientos que tiene y su cercanía con el Gobierno Petro. “Lo peor es que esos cuestionados ni van a trabajar, ellos esperan la segunda vuelta a ver qué reciben”.

El congresista electo afirmó que Paloma Valencia es una mujer íntegra, sin acusaciones en su contra, y que sabe bien que hay políticos que perjudican su campaña.