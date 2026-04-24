“No hay razón alguna para que Juliana Guerrero tenga un chaleco antibalas”, le recalcan al Gobierno Petro

Una nueva tormenta enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la reciente entrevista que entregó en exclusiva para SEMANA, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En medio de la entrevista, Rodríguez dijo que Juliana Guerrero, persona que no es funcionaria y que actualmente enfrenta un proceso judicial, toma decisiones en algunas entidades del Gobierno nacional.

Rodríguez también dijo en SEMANA, sin ahondar en el tema, que Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro.

En medio de todo ese ruido alrededor de Guerrero, se estableció que, además, cuenta con un esquema de seguridad que le otorga la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de no ser funcionaria pública ni líder social.

Por lo tanto, el senador electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, habló en El Debate de SEMANA y cuestionó al Gobierno Petro por el hecho de que Guerrero tenga beneficios otorgados por la UNP.

“Yo creo que hoy no hay razón alguna para que Juliana Guerrero tenga un esquema de seguridad. No hay razón ni para que tenga, y tengo que decirlo abiertamente, un chaleco antibalas. Juliana Guerrero no es una líder política del país, no es una líder social. Además, es una persona que está imputada en estos momentos, que está siendo procesada por la justicia por haber falsificado, presuntamente, un título, y está metida en una serie de escándalos”, indicó Briceño en El Debate.

En tal sentido, Briceño recalcó que este jueves 24 de abril radicó una solicitud ante el director de la Unidad Nacional de Protección [UNP], Augusto Rodríguez, para que explique por qué Guerrero tiene asignado un esquema de seguridad.

A propósito, el congresista electo consideró que no hay razón alguna para que la UNP le esté brindando protección a Guerrero, tal como lo regula la ley.

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“Entendemos que lo que nos van a decir [desde la UNP] es que eso es información reservada, que no nos pueden decir, pero luego acudiremos a la tutela, hasta que tengamos la información. La pregunta que todos los colombianos tienen que saber es: ¿cuál es la razón por la cual Juliana Guerrero tiene hoy escoltas, tiene camionetas, y líderes sociales están siendo asesinados en todo el país, que sí deberían tener protección?”, destacó Briceño.

Acto seguido, el mismo senador electo le respondió la pregunta en El Debate. Dijo que ello obedecería al poder que Guerrero “maneja desde las sombras” en la Casa de Nariño.