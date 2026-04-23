Gustavo Petro rompe el silencio tras la explosiva entrevista de Angie Rodríguez con SEMANA; esto dijo el presidente

Luego de más de 30 horas de guardar silencio, el presidente Gustavo Petro decidió hablar de la explosiva entrevista que dio su funcionaria Angie Rodríguez a SEMANA, la cual generó un terremoto político.

Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncias sobre irregularidades en el Gobierno Petro, reveladas en entrevista con SEMANA

El jefe de Estado en un publicación que hizo en su cuenta persona de X, expresó: “En entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan”.

“No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”, manifestó el jefe de Estado.

Y agregó en sus redes sociales: “Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodriguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”.

En la extensa entrevista que dio Rodríguez con SEMANA, la directora del Fondo de Adaptación y quien era su mano derecha cuando estuvo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habló insistentemente del caso de Juliana Guerrero.

“Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tienen enceguecidos, entonces piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo y un ejemplo de eso es la señora Juliana Guerrero, ella es la que maneja el poder”, dijo Angie Rodríguez.

Además, en el diálogo que tuvo con SEMANA, habló de la existencia de una supuesta “red criminal” al interior de la Presidencia, la cual, según lo que relató, tiene como objetivo exprimir los recursos públicos, además de que advirtió que la han hostigado.

Recientemente se conoció, que la Fiscalía General de la Nación citó a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, para que amplíe la denuncia que interpuso contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, revelada en exclusiva por SEMANA.

Petro fue quien presentó a Juliana Guerrero al país en un consejo de ministros que se llevó a cabo en febrero de 2025.

Este fue el momento en que el presidente Gustavo Petro presentó al país, en pleno consejo de ministros, a Juliana Guerrero: “Joven rebelde”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XU4tB4dsbR — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

“He hecho un trabajo, me lo ha hecho Benedetti, que está aquí sentado con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la tiene que regalar; se la pedí prestada, pero quiero que la gente pueda conocer a Juliana. Es un poco joven, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”, manifestó en esa oportunidad el presidente.

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“Han construido un equipo que es la jefatura de despacho, no de gabinete; eso no existe en la Constitución, no hay intermediario entre los ministros y el presidente”, concluyó el jefe de Estado.