SEMANA conoció en exclusiva el documento que le entregó la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, a la Fiscalía General de la Nación, en el que se presentan las pruebas de una supuesta extorsión en su contra para entregarle información contenida en un celular, que estaría relacionada con la guerra de poder que ella misma denunció en el Gobierno nacional.

Estos pantallazos de las conversaciones, con más de 62 páginas de expediente, revelan las intimidaciones que un supuesto comisionario habría hecho a Rodríguez para entregarle un dispositivo que, según dice, hacía parte de un “alto funcionario de la entidad”.

1. “50 de los grandes”

Precisamente, uno de los apartes de los chats más llamativos tiene que ver con la suma que le estaban ofreciendo a Rodríguez para acceder al dispositivo y la información que contenía, pues le habrían pedido 50 millones de pesos.

“Él por ese dispositivo está pidiendo 50 de los grandes entregándole el dispositivo en físico con toda la información original e inalterada que tiene el mismo en su interior. En el mismo momento en que tenga usted el aparato en sus manos y comience a ver todas las charlas de WhatsApp que hay al interior del mismo se va a dar cuenta quién es el topo que hay al interior de su entidad”, le dijo el supuesto extorsionista a Rodríguez.

Agregó que cuando hace énfasis en que se trata de un “negocio privado” es para que no haya “malos entendidos” y pide que posterior al pago se puedan encontrar en un sitio público para hacer el intercambio.

El pregunto extorsionista le habría pedido 50 millones de pesos a Rodríguez por el celular. Foto: Suministrado a Semana

2. “La mujer de las trenzas”

En un momento de la conversación entre el presunto extorsionista y Rodríguez, esa persona le habla de “la mujer de las trenzas” y luego menciona el apellido Guerrero, haciendo referencia a Juliana Guerrero, la mujer que la gerente del Fondo Adaptación denunció de ser una superpoderosa del Gobierno nacional y de manejar varias entidades.

“La voy a joder por bocona”: SEMANA revela los chats que Angie Rodríguez le entregó a las autoridades

“Diga si sí o no. Tal vez la mujer de las trenzas en el cabello quiera perjudicarla. Guerrero es más mala que la misma palabra. Quiero llegar a un acuerdo con usted no con Juliana dígame sí o no”, le insistía el extorsionista a Rodríguez para que le consignara el dinero.

El extorsionista hace referencia a Juliana Guerrero. Foto: Suministrado a Semana

3. “Le lloverá candela”

Además del chat que se revela entre esa persona y Rodríguez hay otro en el que se ve la imagen de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y a quien ella denunció de supuestamente estar detrás de los ataques en su contra, en el que el funcionario se refiere a Rodríguez y cómo la podrían afectar para que salga del Gobierno.

“La dra. Angie salió con mucha valentía a denunciarme, pero, lo que ella no sabe es que desde dentro le lloverá candela!“, aseguró el director de la UNGRD.

La otra persona, que sería el funcionario espía que ella denunció en la entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, pregunta que cuándo sucedería eso porque veía que continuaba en el cargo.

“Por poco tiempo eso te lo garantizo, por poco tiempo”, dice Carillo. Además, el funcionario compara a Rodríguez con la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y la cercanía que ambas llegaron a tener con el presidente Petro.

Carlos Carrillo le dice al espía que "le lloverá candela" a Rodríguez. Foto: Suministrado a Semana

4. “Caballo de Troya”

En el chat del presunto espía con Carrillo, el director de la UNGRD le da instrucciones claras al funcionario y revela la importancia de tenerlo a él informándole lo que sucede dentro de la entidad que dirige Rodríguez, y es cuando hace referencia a la reconocida estrategia del caballo de Troya, es decir, atacar desde adentro.

Carrillo le pide “astucia” y estar en las “sombras” para que pueda seguir en la entidad, a lo que él le responde que está más cerca de lo que le gustaría de Rodríguez, a lo que Carrillo responde: “Por eso la acción del caballo de Troya siempre funciona”.

Carlos Carrillo habla de la estrategia del "caballo de Troya" para afectar a Rodríguez. Foto: Suministrado a Semana

5. ¿“Tiene algún otro espía”?

A renglón seguido, el mismo espía, que se identifica como tal, le pregunta a Carrillo si hay alguien más desempeñando esa función de informarle lo que sucede en la entidad con Rodríguez, a lo que él contesta que por ahora es el único.

“De momento solo te tengo a ti y lo digo con honestidad por eso me interesa es que te sostengas allá en ese cargo”, aseguró Carillo.

Carrillo confirma que es el único "espía" que tiene en la entidad. Foto: Suministrado a Semana